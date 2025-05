Hoy en la historia: 6 de mayo en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

BREAKING: WWE has come to terms on the release of Hornswoggle, Alex Riley, and Zeb Colter as of Friday, May 6, 2016. https://t.co/E2ro7yogTR

Daddy Daughter day in Arena Mexico for día de los niños 🫵🏼💪🏼🇲🇽 pic.twitter.com/Kl7kAyKe4Z

SUDDEN DEATH! @elpwrestling wins in his IMPACT debut. #IMPACTonAXSTV @njpwglobal pic.twitter.com/gl2z7nQlYl

Happy Birthday to the late, great @WWE Hall of Famer #KillerKowalski ! #WWENetwork pic.twitter.com/YhtHYWjdRj

Wladek «Killer» Kowalski and Verne Gagne wrestling at Madison Square Garden, New York, 1953. pic.twitter.com/9XuNntf6wZ

#OnThisDayInWWE 40 years ago:

Kerry Von Erich wins the NWA World Heavyweight Title from Ric Flair in an emotion-filled David Von Erich Memorial Parade of Champions at Texas Stadium

Incredible scenes 💛 pic.twitter.com/a4G1fGcmwH

— On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) May 6, 2024