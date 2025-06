Hoy en la historia: 6 de junio en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

6 de junio…

WWE

1985 : Drew McIntyre (Andrew McLean Galloway IV) nace en Ayr, Escocia (Reino Unido).

1993 : Durante un show no televisado, Shawn Michaels vence a su examigo Marty Jannetty para recuperar el Campeonato Intercontinental. Además, Kevin Nash debuta en WWF como Diésel, el guardaespaldas de «HBK».

WWF Intercontinental Title Match

Shawn Michaels (w/Diesel) (c) vs Marty Jannetty (23:00) Seriously Marty Jannetty is having the run of his life just now. I feel he is matching Shawn here, to the point, I would like him to win the belt back. Nonetheless, another fantastic match. pic.twitter.com/nPZfLq74ms — Adam Hamilton (@AdzWrestling) November 4, 2022

2005 : El veterano comentarista de ECW Joey Styles firma con WWE. Se quedará en la compañía hasta 2016.

2005 : WWE celebra su anual draft y destaca el cambio de John Cena, Campeón WWE, de SmackDown a Raw, lo que supone su debut en la marca roja.

John Cena is the #1 draft pick in the 2005 WWE draft lottery! pic.twitter.com/llIIjusgPj — 2000’s WWE (@2000s_WWE) March 13, 2023

2008 : Durante un episodio de SmackDown, la Gerente General, Vickie Guerrero, anuncia la creación del Campeonato de las Divas, título femenil de la marca azul. Raw cuenta con el Campeonato Femenil WWE.

2011 : Andy Leavine es anunciado como el ganador de WWE Tough Enough en un episodio de Raw. Dos meses después, será suspendido por 30 días debido a una violación de la política de bienestar y despedido discretamente antes de cumplir un año con la empresa.

2014 : Carmella debuta como luchadora durante un show no televisado de WWE NXT donde derrota a Devin Taylor, que también está debutando.

2019 : El Campeonato 24/7 cambia de manos dos veces en videos exclusivos para WWE.com. Primero, Jinder Mahal sorprende al campeón R-Truth y lo cubre en la pista del aeropuerto de Frankfurt justo antes de que aborden un vuelo. Horas más tarde, Truth recupera el título al cubrir suavemente a Mahal mientras duerme durante el viaje.

CMLL

2010 : El Consejo Mundial de Lucha Libre celebra el evento Sin Salida. En el combate principal, Taichi pierde su cabellera contra Máximo.

2017 : Marco Corleone se corona como nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL ganando el título vacante derrotando a Euforia, Dragón Rojo Jr., El Terrible, Gran Guerrero, Kraneo, Mr. Niebla, Pierroth, Rey Bucanero y Rush en un Cibernético Match.

Estoy muy contento ganando el campeonato peso completo del @CMLL_OFICIAL . Gracias a mis compañeros y especialmente mi familia. #Mexico 🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/ZjIsSS7tr1 — Mark Jindrak (@MarcoCorleone23) June 7, 2017

2023 : Durante un show de Martes Populares en la Arena México, Star Black derrota a El Sagrado para ganar el Campeonato Nacional de Peso Completo.

AAA

2004 : Asistencia, Asesoría y Administración emite en Televisa Deportes un programa de AAA Sin Límite grabado el 15 de mayo donde El Texano pierde su cabellera en una lucha cuadrangular contra El Intocable, La Fiera y Heavy Metal.

2010 : Se celebra AAA TripleMania XVIII en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México (México). Dr. Wagner Jr. derrota a Electroshock y gana el Campeonato Mundial de Peso Completo AAA. También, L.A. Park vence a La Parka para conservar los derechos sobre el nombre «La Parka».

AEW

2022 : Miyu Yamashita debuta en All Elite Wrestling. Durante un episodio de AEW Dark: Elevation, ella y Skye Blue pierden con Nyla Rose y Serena Deeb.

TNA

2024 : Después de su paso por WWE como Top Dolla, AJ Francis gana su primer título. Se corona como Campeón de Medios Digitales de la Total Non-Stop Action destronando a Laredo Kid en el 20 aniversario de TNA iMPACT.

Varias

1963 : Ahmed Johnson (Anthony Norris) nace en Lake Alfred, Florida (Estados Unidos).

1978 : ODB (Jessica Nora Kresa) nace en Maple Grove, Minnesota (Estados Unidos).

1979 : Verne Gagne y Mad Dog Vachon derrotan a Pat Patterson y Ray Stevens y ganan el Campeonato Mundial en Parejas AWA.

1982 : Gunner/Jaxson Ryker (Chad Lail) nace en Hickory, Carolina del Norte (Estados Unidos).

1997 : ECW celebra Wrestlepalooza ’97 en la ECW Arena. El evento es recordado por la victoria de Tommy Dreamer sobre su eterno rival Raven en su 14º intento, en una lucha «El perdedor deja la ciudad».Después del combate, Dreamer sufre un ataque de Rob Van Dam, Sabu y el debutante Jerry Lawler.. La única lucha por título la gana Taz, quien vence a Shane Douglas por rendición para conseguir el Campeonato de Televisión. La estipulación indica que si Taz no logra la rendición en menos de 3 minutos, será suspendido por 90 días. Lo logra en 2 minutos y 50 segundos.

2021 : Brock Anderson, el hijo de Arn Anderson, comienza su carrera. Lo hace en AEW teniendo un primer combate en el que, junto a Cody Rhodes, derrotan a The Factory (Aaron Solow y QT Marshall en un especial Friday Night Dynamite.

2021 : La National Wrestling Alliance celebra el evento NWA When Our Shadows Fall, donde Kamille comienza su reinado como Campeona Mundial NWA destronando a Serena Deeb.

3 years ago, June 6th 2021, I was crowned NWA women’s world champion. I held the title 813 days. One of the longest reigning women’s champions of all time. Now I wait patiently for my time to start from the bottom & prove myself all over again ⏱️ Music & video by @zaheermusic pic.twitter.com/pArD3rbAA1 — Kamille (@Kamille_brick) June 6, 2024