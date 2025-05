Hoy en la historia: 5 de mayo en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

5 de mayo en…

WWE

1958 : El réferi y mánager Yamaguchi-San, también conocido como Wally Yamaguchi, nace en Tokio (Japón).

Wally Yamaguchi did EVERYTHING in pro wrestling. Fan-turned-photographer, editor, referee, manager, booker, promoter. His path was very similar to that of guys like Paul Heyman & Jim Cornette. He was helpful to SO many over the years. RIP Wally pic.twitter.com/TVr7CKWc2u — Chris Hero (Is Back) (@ChrisHero) March 10, 2019

1976 : El réferi Chad Patton nace en Urbana, Illinois (Estados Unidos).

It was definitely a rough day at the office! But at the end of the day you do what you got to do as @therock is the final boss!#wrestlemania40 #philly #WWE#therock pic.twitter.com/Z5QldQuqGK — chad patton (@chadpattonwwe) April 7, 2024

2002 : World Wrestling Federation Entertainment Inc se convierte oficialmente en World Wrestling Entertainment Inc. La nueva marca WWE se presenta un día después. El cambio se produce como resultado de haber perdido una demanda en el Reino Unido contra el World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturalez, una organización no gubernamental fundada en 1961 que se encarga de la conservación del medio ambiente) por el uso de las siglas WWF.

2002 : Tiene lugar el infame «Vuelo del infierno», en el que varias Superestrellas de la WWE provocan el caos a bordo durante un vuelo de regreso de una gira por Europa. Como resultado directo del incidente, Scott Hall y Curt Hennig son despedidos.

2006 : Oleg Prudius, quien más tarde será conocido como Vladimir Kozlov, hace su debut en la WWE enfrentando y derrotando a Rob Conway en un evento no televisado. Tuvo anteriormente dos luchas en el territorio de desarrollo Deep South Wrestling.

Why the fuck would you have Vladimir Kozlov randomly beat The Undertaker CLEAN on the Road to Wrestlemania 😭💀 pic.twitter.com/NJVwkLJ62r — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) March 20, 2025

2014 : Termina el reinado más largo en la era WWE del Campeonato de Estados Unidos cuando Dean Ambrose lo pierde en una batalla real de 20 hombres que termina ganando Sheamus.

NJPW

2000 : Durante el evento Wrestling Dontaku, Kenzo Suzuki (KENSO) derrota a Shinya Makabe (Togi Makabe) para ganar la Young Lion Cup de New Japan Pro Wrestling.

It’s Monday, May 5 in Japan!#onthisday in 2000, Great Muta challenged Power Warrior for the IWGP Heavyweight Championship- and the Dangerous Queen Akira Hokuto got involved! Relive history with @njpwworld!https://t.co/sATRdiftQN#njpw pic.twitter.com/nT0G524gdL — NJPW Global (@njpwglobal) May 4, 2025

CMLL

1998 : Atlantis Jr. nace en Ciudad de México.

Vuela tan alto como te lleven tus sueños. Estoy muy orgulloso de ti Atlantis Jr. pic.twitter.com/oqBhuABHwV — Atlantis CMLL (@Atlantis_CMLL) September 17, 2022

AAA

1999 : Octagoncito (Mini Rey Misterio) le gana el Campeonato Nacional de Minis a Mini Abismo Negro. Inicia así su segundo reinado con el título, el cual tendrá una duración de 550 días.

AEW

2021 : All Elite Wrestling celebra la primera edición del especial Dynamite: Blood & Guts. En la lucha propia, The Pinnacle (Cash Wheeler, Dax Harwood, MJF, Shawn Spears y Wardlow) derrotan a The Inner Circle (Chris Jericho, Jake Hager, Ortiz, Sammy Guevara y Santana).

ROH

2009 : Ric Flair debuta en Ring of Honor en el papel de «Embajador de ROH».

NWA

1939 : «Cowboy» Bill Watts nace en Oklahoma City, Oklahoma (Estados Unidos).

1950 : La National Wrestling Alliance y Gulf Athletic Club celebran el evento GAC Parade Of Champions, el cual cierra con Lou Thesz derrotando a Wladek Kowalski en defensa del Campeonato Mundial de Peso Completo NWA. A destacar que La preventa de entradas para este evento es la mejor en la historia de la promotora hasta ese momento y que el Houston Post escribe posteriormente sobre “el público más grande en la historia de la lucha libre en Texas”.

1978 : En un evento en el territorio Capitol Sports Promotions (World Wrestling Council), Bruno Sammartino derrota a Gorilla Monsoon para convertirse en Campeón Norteamericano de Peso Completo WWC.

1982 : King Kong Bundy gana su primer título individual. Derrota a Kerry von Erich en el territorio World Class Championship Wrestling y es el nuevo Campeón Americano de Peso Completo NWA.

Varias

1905 : En Nueva York, se celebra un combate entre el campeón mundial de lucha grecorromana George Hackenschmidt y el campeón estadounidense de peso completo Tom Jenkins. Hackenschmidt gana 2-0 y es declarado campeón mundial de lucha libre Catch-as-Catch-Can en peso completo. Se considera que este es el primer campeonato mundial de lucha reconocido en Estados Unidos.

1961 : Hiroshi Hase, futuro luchador de NJPW, AJPW y NOAH, además de Gobernador de la Prefectura de Ishikawa, nace en Oyabe, Prefectura de Toyama (Japón).

One of the forgotten greats, Hiroshi Hase. pic.twitter.com/62n9wItMPn — Hybrid Shoot (@HybridShoot) July 9, 2024

1988 : Brooke Hogan, hija de Hulk Hogan, nace en Tampa, Florida (Estados Unidos).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brooke Oleksy (@mizzhogan)

1991 : Es el debut de Hayabusa. Bajo el nombre de Eiji Ezaki, participa en una lucha de parejas en la que se une a Amigo Ultra (Damián 666) en la Noche 9 del evento FMW Se·N·Ri·Tsu! de la promotora Frontier Martial-Arts Wrestling.

2002 : El árbitro de WCW y NWA Randy Anderson fallece en su casa en Rome, Georgia (Estados Unidos) a causa de un cáncer testicular, a los 42 años.

#OnThisDay in 2002: former NWA & WCW referee Randy Anderson died aged just 42. RIP. pic.twitter.com/inLNaSYN2G — Allan (@allan_cheapshot) May 5, 2019