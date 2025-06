Hoy en la historia: 4 de junio en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

4 de junio en…

WWE

1937 : Gorilla Monsoon (Robert James Marella) nace en Rochester, Nueva York (Estados Unidos).

2007 : En Monday Night RAW, Lance Cade y Trevor Murdoch ganan por segunda vez el Campeonato Mundial de Parejas destronando a The Hardy Boyz.

2009 : JC Mateo comienza su carrera en la lucha libre. Debuta bajo el nombre de Jeff Cobb derrotando a Jet Akuma en el evento AZW Anniversary Annihilation 4 de la promotora Action Zone Wrestling.

2017 : WWE celebra el evento premium Extreme Rules. Lo abre The Miz derrotando a Dean Ambrose para ganar por séptima vez el Campeonato Intercontinental. También, The Bar (Sheamus y Cesaro) vencen a Matt y Jeff Hardy por el Campeonato de Parejas RAW. Y en el combate principal, Samoa Joe derrota a Roman Reigns, Seth Rollins, Bray Wyatt y Finn Bálor para ser retador al Campeonato Universal.

2022 : NXT celebra In Your House. Carmelo Hayes recupera el Campeonato de Norteamérica de manos de Cameron Grimes y The Creed Brothers logran su primer título destronando a Pretty Deadly como Campeones de Parejas NXT.

2024 : Jordynne Grace tiene su primera lucha en NXT. Durante un programa semanal, vence a Stevie Turner.

NJPW

1981 : Antonio Inoki sale ganador de las MSG Series (en el futuro este torneo se conocerá como G1 Climax) derrotando en la final a Stan Hansen durante la Noche 26 de NJPW 4th Madison Square Garden Series.

1987 : Kensuke Sasaki disputa su primera lucha para New Japan Pro Wrestling en el combate de apertura. Llega acompañado por Riki Choshu y empata por límite de tiempo con Osamu Matsuda en la Noche 18 de NJPW IWGP Champion Series.

2018 : La edición XXV de Best Of The Super Junior encuentra ganador cuando Hiromu Takahashi derrota a Taiji Ishimori en la final de una lucha a la que Dave Meltzer otorga 5 estrellas y media.

2023 : New Japan Pro Wrestling celebra NJPW Dominion 6.4. En el combate principal, SANADA vence a Yota Tsuji para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. También, Gabe Kidd, Dan Moloney (traicionando a United Empire) y Alex Coughlin se unen al Bullet Club.

CMLL

1997 : Durante un show en la Arena Coliseo de Ciudad de México, Perro Aguayo vence y quita la cabellera a Guerrero de la Muerte.

2006 : Loco Max pierde su cabellera contra Máximo en un evento CMLL Domingos de Coliseo.

2013 : Zeuxis derrota a La Silueta para ganar el Campeonato CMLL-REINA International Junior Heavyweight.

AAA

2017 : Lucha Libre AAA Worldwide presenta Verano de Escándalo. En el combate principal, Nuevo Poder del Norte (Carta Brava Jr. y Soul Rocker) pierden sus máscaras frente a Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown y Los Totalmente Traidores (Monster Clown y Murder Clown). Además, La Secta (Cuervo y Escoria) ganan el Campeonato Mundial de Parejas AAA destronando a El Mesías y Pagano y derrotando también a Aerostar y Drago y Australian Suicide y Bengala, y Mamba se queda sin cabellera frente a Pimpinela Escarlata.

AEW

1990 : John Silver nace en Wantagh, Nueva York (Estados Unidos).

1997 : Riho (Riho Hime) nace en Shinagawa, Tokio (Japón).

2021 : Andrade hace su debut en All Elite Wrestling durante un episodio de Dynamite.

Varias

1956 : Joe Malenko (Jody Simon), hermano de Dean Malenko, nace en Tampa, Florida (Estados Unidos).

1973 : Mikey Whipwreck (John Michael Watson) nace en Búfalo, Nueva York (Estados Unidos).

1982 : Jazzy Gabert (Marie Kristin Gabert) nace en Berlín (Alemania).

2017 : World Wonder Ring Stardom celebra el evento Stardom Shining Stars, donde Kairi Hojo (Kairi Sane) tiene su último combate antes de mudarse a Estados Unidos. En el mismo, ella, Konami y Hiromi Mimura pierden ante Queen’s Quest (AZM, HZK e Io Shirai) el Campeonato Artist of Stardom.