Hoy en la historia: 30 de mayo en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

30 de mayo en…

WWE

1955 : Jake «The Snake» Roberts (Aurelian Smith Jr.) nace en Gainesville, Texas (Estados Unidos).

2009 : Alba Fyre comienza su carrera de luchadora. Bajo el nombre de Kay Lee Ray, participa en la lucha 30 Man Battlezone Rumble del evento SWA Battlezone de la promotora Scottish Wrestling Alliance. Allí están también Piper Niven, Nikki Cross o Joe Coffey.

NJPW

1978 : Antonio Inoki gana el torneo (derrotando en la final a André The Giant) MSG League, antes conocido como World League y algún día como G1 Climax.

It’s Friday, May 30 in Japan!#onthisday in 1978, Antonio Inoki and Andre the Giant met in the finals of the first MSG League! Relive history in English on @njpwworld! pic.twitter.com/sQWHYd3DjS — NJPW Global (@njpwglobal) May 29, 2025

1987 : Durante la Noche 15 de NJPW IWGP Champion Series, Hiro Saito y Norio Honaga comienzan a luchar para New Japan Pro Wrestling.

Love this shot of Animal Hamaguchi and his band of Blond Outlaws…. Hiro Saito, Super Strong Machine, Tatsutoshi Goto, & Norio Honaga pic.twitter.com/dtzSXoQq6N — Kris Zellner (@KrisZellner) July 16, 2023

CMLL

1977 : Valiente (se desconoce su nombre real) nace en Tijuana, Baja California (México).

1993 : Corazón de León (Chris Jericho) le gana la cabellera a Cromagnon en la Arena México en su primera lucha de apuestas y la única en el Consejo Mundial de Lucha Libre.

May 30th, 1993 at Arena Mexico, @IAmJericho defeats Cro-Magnon (formely Hombre Bala) in a hair vs hair match. This was Jericho’s (who was Corazon de Leon at the time) only «apuesta» during his time in Mexico for CMLL, and honestly is a surprise, as the foreigners normally did not… pic.twitter.com/nDDlNyX1Hy — Roy Lucier (@roylucier) October 12, 2023

AEW

2000 : Cole Karter (Cole McKinne) nace en Charleston, Virginia Occidental (Estados Unidos).

2021 : All Elite Wrestling celebra Double or Nothing. Se anuncia al miembro del Salón de la Fama de WWE Mark Henry como nueva incorporación de la compañía. En el combate principal Stadium Stampede, The Inner Circle derrota a The Pinnacle. Además, Britt Baker derrota a Hikaru Shida para convertirse en Campeona Mundial AEW. Tambié, debuta Lio Rush.

ROH

2009 : The American Wolves (Davey Richards y Eddie Edwards) se convierten en Campeones Mundiales de Parejas de Ring of Honor por primera vez destronando a Kevin Steen (Kevin Owens) y El Genérico (Sami Zayn) en un show semanal de ROH on HDNet.

Varias

1986 : Universal Wrestling Federation celebra un torneo de una noche para coronar a su primer Campeón Mundial de Peso Completo. En la final, Terry Gordy vence a Jim Duggan.

(1986) A One-Night Tournament was held to crown the first ever Universal Wrestling Federation Heavyweight Champion. In the finals Terry Gordy was victorious against Jim Duggan and would hold the belt until injury forced him to vacate it in November the same year pic.twitter.com/PfFLqopFli — Ultimate Wrestling Trivia (@UltWresTrivia) May 30, 2023

1988 : Levy Valenzuela/No Way José (Levis Valenzuela Jr.) nace en Durham, Carolina del Norte (Estados Unidos).

1992 : Dick Murdoch vence a Miguel Pérez Jr. y gana por tercera y última vez el Campeonato de Televisión de la WWC (World Wrestling Council).

1996 : Shun Skywalker (Shun Watanabe) nace en Toki, Prefectura de Gifu (Japón).

1998 : Mio Momono nace en Ichihara, Prefectura de Chiba (Japón).

1999 : Mei Suruga nace en Kioto, Prefectura de Kioto (Japón).

2002 : Kenny King debuta en la lucha libre enfrentando y derrotando a Chavo Guerrero en en el programa 13 de la temporada 2 del reality show WWE Tough Enough.