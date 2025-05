Hoy en la historia: 28 de mayo en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

Satoru Sayama’s professional debut on May 28, 1976, he was beaten by Shoji Kai at Korakuen Hall. pic.twitter.com/gRAg1NlsPK

Kensuke Sasaki x Masahito Kakihara. It’s always a nasty piece of business when personal pride is on the line. (UWFi · 9.11.1996) 🌟 pic.twitter.com/De9mUtI9vt

Five-time AWA World Tag Team Champions The Crusher and Dick the Bruiser pic.twitter.com/qHwT1JXhfE

At NGNM, @JosephConners defeated Amir Jordan to earn the coveted #20 spot in the RIOT RUMBLE.

Conners must now be one of the favourites to win on May 31st.

Amir will hope to outlast all 19 other Superstars & be victorious.

🎟️ https://t.co/FUru1JSfs4

🛜 https://t.co/14MfNTMmSD pic.twitter.com/MobHb75G8u

— BWR – British Wrestling Revolution (@BritWresRev) May 19, 2025