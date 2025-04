Hoy en la historia: 27 de abril en la lucha libre

Si adquieres la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienes una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling.

27 de abril en…

WWE

1979 : Vladimir Kozlov nace en Kiev (Ucrania).

1998 : Dani Palmer nace en Louisville, Kentucky (Estados Unidos).

1998 : Por segunda semana consecutiva, WWF RAW is WAR vence a WCW Monday NITRO en rating. Durante el episodio, D-Generation X «invade» WCW apareciendo fuera de la arena donde se realiza Nitro.

2003 : Goldberg hace su debut en un evento premium de WWE derrotando a The Rock en el combate principal de Backlash.

2008 : Llega una nueva edición de Backlash. En el combate principal, Triple H derrota a Randy Orton, John Cena y JBL para retener el Campeonato WWE. También, Matt Hardy vence a Montel Vontavious Porter y se corona Campeón de Estados Unidos, mientras que The Undertaker supera a Edge para conservar el Campeonato Mundial de Peso Completo.

2012 : Scarlett Bordeaux disputa la primera lucha de su carrera. Enfrenta a Angel en el evento CSW Southside Showdown de la promotora Chicago Style Wrestling.

2018 : WWE celebra el Greatest Royal Rumble como el primer evento celebrado bajo un acuerdo multianual entre la compañía y el Reino de Arabia Saudita. El combate principal presenta una versión del Royal Rumble con 50 participantes, y Braun Strowman se lleva la victoria.

NJPW

1990 : En el evento Shinto Fight STATION BAY N.K., Keiji Muto y Masahiro Chono derrotan a Masa Saito y Shinya Hashimoto para convertirse en los nuevos Campeones de Parejas de New Japan Pro Wrestling.

5️⃣3️⃣ DAYS UNTIL KEIJI MUTO RETIRES! April 27, 1990, IWGP Tag Team Championship Match, Masa Saito & Shinya Hashimoto vs Keiji Muto & Masahiro Chono Professional Wrestling Master Keiji Muto’s LAST MATCH will be on Tuesday 21 February at the TOKYO DOME!#noah_ghc#MutoFinal pic.twitter.com/K93lB8Je0F — PRO WRESTLING NOAH (@noahglobal) December 29, 2022

2008 : En la noche 11 de New Japan Brave, Keiji Muto vence a Shinsuke Nakamura para ganar el Campeonato de Peso Completo IWGP.

2017 : En el capítulo 5 de Road To Wrestling Dontaku, Minoru Suzuki se convierte en el nuevo Campeón de Peso Abierto NEVER destronando a Hirooki Goto y Roppongi Vice (Beretta y Rocky Romero) ganan el Campeonato de Peso Completo Jr. contra Suzuki-gun (Taichi y Yoshinobu Kanemaru).

2023 : Intergalactic Jet Setters (Kevin Knight y KUSHIDA) derrotan a Catch 22 (Francesco Akira y TJP) para conseguir el Campeonato de Peso Completo Jr..

2023 : New Japan crea el Campeonato Femenil Strong. El 21 de mayo, Willow Nightingale vencerá a Mercedes Moné para convertirse en la primera campeona.

2024 : Yuya Uemura vence a Great-O-Khan y gana el NJPW King Of Pro-Wrestling Title en la noche 7 de Road To Wrestling Dontaku.

CMLL

1962 : En la Arena México, Antonio Posa destrona a René Guajardo como Campeón Mundial de Peso Medio NWA.

1980 : Cachorro Mendoza gana el Campeonato Mundial de Peso Medio NWA de manos de Satánico en la Arena Coliseo Guadalajara.

1986 : Lemus (Sangre Chicana) pierde su cabellera contra Enfermero Jr. (Jaque Mate) en la Arena Coliseo en Ciudad de México.

1995 : Águila Solitaria vence y desenmascara a Black Machine en la Pista Arena Revolución en Ciudad de México.

1999 : Americo Rocca derrota y rapa a Kid Guzmán en la Arena Coliseo de Ciudad de México.

Americo Rocca retira a Kid Guzmán. Dedo fracturado, nariz reventada, tobillo lesionado y cabellera caída. Nada mas le faltó mearlo. Tuvieron que pasar casi 20 años para volver a ver el rostro de Guzmán. Así eran antes las luchas “del retiro”. pic.twitter.com/gsJW7vzsZW — Los Coliseinos (@_LosColiseinos) November 20, 2022

2010 : La Arena Coliseo de Guadalajara ve a Evola quedar sin cabellera al perder una lucha de apuestas con Exterminador.

2014 : Demonio Maya se convierte en Campeón Occidente de Peso Medio al derrotar a Fuego en la Arena Coliseo de Guadalajara, donde también Mugroso Vago pierde su cabellera en una lucha cuadrangular.

2018 : Es el 62 aniversario de la Arena México y, entre otros combates, Princesa Sugehit vence y rapa a La Seductora.

AAA

2024 : Lucha Libre AAA Worlwide celebra TripleMania XXXII: Monterrey. Entre otros combates, Nic Nemeth vence a Alberto El Patrón para convertirse en el nuevo Megacampeón AAA.

AEW

2018 : Nick Wayne debuta en la lucha libre. Enfrenta a Carl Randers en el evento ICW Rumble In Rutland de Invasion Championship Wrestling.

2022 : En un episodio de Dynamite, Scorpio Sky derrota a Sammy Guevara para convertirse en el nuevo Campeón TNT.

TNA

2014 : TNA Wrestling celebra el PPV Sacrifice. Lo abren The Wolves (Eddie Edwards y Davey Richards) derrotando a The Bro-Mans (Robbie E y Jessie Godderz, acompañados por DJ Z) en un combate handicap sin descalificación, coronándose Campeones Mundiales de Parejas. Y lo cierra Eric Young defendiendo contra Magnus el Campeonato Mundial de Peso Completo TNA.

STARDOM

2024 : World Wonder Ring Stardom celebra el evento All-Star Grand Queendom, donde Saya Kamitani gana el Campeonato High Speed o Mayu Iwatani defiende ante Sareee el Campeonato Femenil IWGP.

Sareee vs Mayu Iwatani [Stardom All-Star Grand Queendom , 04.27.2024] 🎧: Pressure (Paramore) pic.twitter.com/z6T6UpgqzI — 🦇 (@prorasslinn) November 12, 2024

WCW

1992 : En un episodio de WCW Worldwide, Barry Windham derrota a «Stunning» Steve Austin en una lucha a dos de tres caídas y conquista el Campeonato Mundial de la Televisión.

The outstanding Barry Windham as the WCW World Television Champion back in 1992.Barry and Steve Austin had some very nice matches for that coveted Title back in ’92. pic.twitter.com/FXy3L3uFjR — Rasslin’ History 101 (@WrestlingIsKing) March 6, 2020

NWA

1981 : De manos de Harley Race, Tommy Rich gana el Campeonato Mundial de Peso Completo de la National Wrestling Alliance.

«Wildfire» burning at its brightest:Tommy Rich as NWA World Heavyweight Champion.April,1981. pic.twitter.com/Wcmqvoez18 — Rasslin’ History 101 (@WrestlingIsKing) August 9, 2018

2019 : Ring of Honor y la National Wrestling Alliance celebran el evento NWA/ROH The Crockett Cup. En el combate principal, Nick Aldis defiende ante Marty Scurll el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA. También se dan tres cambios titulares: Villain Enterprises (Brody King y PCO) derrotan a Royce Isaacs y Tom Latimer en la final de la Crockett Cup por el Campeonato Mundial de Parejas NWA, Colt Cabana vence a Willie Mack y se convierte en el nuevo Campeón Nacional de Peso Completo NWA, y Allysin Kay derrota a Santana Garrett por el vacante Campeonato Mundial Femenil NWA.

Varias

1987 : Tiene lugar uno de los combates más famosos en la historia de la lucha libre de Memphis en la promotora Continental Wrestling Association, cuando Austin Idol derrota a Jerry «The King» Lawler en una lucha en jaula de acero con la estipulación de cabellera vs. cabellera, llevándose el Campeonato Peso Pesado del Sur de la AWA y dejando a Lawler sin título y sin cabello.

1998 : Arisu Endo, luchadora de Tokyo Joshi, nace en Fukushima, Prefectura de Fukushima (Japón).

2014 : Takao Omori gana el torneo Champion Carnival de All Japan Pro Wrestling.

2015 : Fallece Verne Gagne, exluchador de la AWA y la NWA, una de las mayores estrellas de la lucha libre profesional de los 50 a los 80.