Hoy en la historia: 24 de abril en la lucha libre

Si adquieres la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienes una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling.

24 de abril en…

WWE

2001 : En WWF SmackDown, Matt Hardy gana el Campeonato Europeo de manos de Eddie Guerrero.

20 years ago today, says the ‘net.. I won the European Title from the incredible Eddie Guerrero. pic.twitter.com/LAoV2inYIc — MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) April 25, 2022

2001 : Johnny Valentine fallece a la edad de 72 años.

«I can’t make you believe professional wrestling is real. But I sure as hell can make you believe I am.”

— Johnny Valentine pic.twitter.com/AR4larDXgS — Mike Mooneyham (@ByMikeMooneyham) April 11, 2025

2023 : Triple H presenta en Raw el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo.

NJPW

1968 : Yuji Nagata nace en Tōgane, Prefectura de Chiba (Japón).

1989 : New Japan Pro Wrestling realiza el evento NJPW Battle Satellite In Tokyo Dome. El primero en el Tokyo Dome. Antes de que comienza, luchadores japoneses, estadounidenses y rusos entran al recinto portando las banderas de sus respectivos países. Vladimir Berkovich, Brad Rheingans y Masahiro Chono actúan como portadores. A continuación, se interpretan los himnos nacionales de los tres países. El medallista de oro olímpico en lucha grecorromana en peso completo de 1984 y comentarista de los Juegos Olímpicos de 1988, Jeff Blatnick, acompaña a los luchadores estadounidenses junto a Brad Rheingans. Big Van Vader derrota a Shinya Hashimoto y gana el Campeonato Mundial de Peso Completo de la IWGP en el evento Super Power Clash. En este mismo show, Jushin «Thunder» Liger hace su debut en NJPW. Para el evento principal, se retiran las cuerdas del ring, se acolchan los postes y se amplía el área de combate en los cuatro lados del ring y Shota Chochishvili derrota a Antonio Inoki por el WWF World Martial Arts Heavyweight Title.

It’s Thursday, April 24 in Japan!#onthisday in 1989, it was the first ever wrestling event in the Tokyo Dome, and anime legend Go Nagai introduced Jyushin Liger to the wrestling world! Relive history with @njpwworld!https://t.co/Xcck8k3BnO#njpw pic.twitter.com/46qrYlZdGS — NJPW Global (@njpwglobal) April 23, 2025

2005 : Hiroshi Tanahashi se convierte en el primer ganador en la historia del torneo New Japan Cup derrotando en la final a Manabu Nakanishi en la noche cuatro del evento New Japan Cup: New Japan Openweight Tournament.

2019 : El tercer combate de la noche ocho de Road To Wrestling Dontaku está marcado por el trigésimo aniversario del debut de Jushin «Thunder» Liger. Antes, Minoru Suzuki le lanza a un par de guantes de MMA y lo desafía a una pelea. Liger rechaza el desafío y le ordena a Suzuki que abandone New Japan.

CMLL

1922 : Blue Demon nace en García, Nuevo León (México).

1970 : Ray Mendoza se convierte en el nuevo Campeón Mundial de Peso Semicompleto NWA derrotando a Coloso Colosetti en un combate a dos de tres caídas en la Arena México. Además, Los Hippies (El Vikingo y Renato Torres) derrotan a Antonio Posa y Mike Barns en una lucha de cabelleras.

1974 : En la Arena México, René Guajardo y Tigre Colombiano pierden su cabellera y su máscara al caer derrotados frente a Aníbal y Steve Wright.

¡El Tigre Colombiano! Originario de Barranquilla, Colombia 🇨🇴 el ídolo sudamericano perdió su incógnita tras caer junto a René Guajardo ante Aníbal y Steve Wright el 24 de abril de 1974 en la Arena México. El hombre detrás de la máscara: Bill Martínez pic.twitter.com/KLKlYh7ryW — Lucha Libre Y Ya (@LuchaLibreYYa) March 4, 2021

1998 : Gran Markus Jr. rapa a Brazo de Oro.

2021 : Los Cancerberos del Infierno (Cancerbero, Raziel y Virus) ganan el vacante Campeonato Nacional de Tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre derrotando a Guerrero Maya Jr., Star Jr. y Stuka Jr..

AEW

2023 : All Elite Wrestling emite el último episodio del programa secundario Dark: Elevation.

TNA

2005 : El PPV Lockdown hace historia como el primer evento de lucha libre profesional donde todos los combates tienen lugar dentro de una jaula de acero. En el principal, AJ Styles derrota a Abyss.

ROH

2004 : En el evento Reborn: Stage Two, CM Punk y Colt Cabana derrotan a The Briscoes para ser los nuevos Campeones Mundiales de Parejas de Ring of Honor.

AJPW

1987 : Durante la noche 24 de Champion Carnival, Stan Hansen vence a Hiroshi Wajima para ganar el vacante Campeonato de Peso Completo de la Pacific Wrestling Federation (PWF). Quedó vacante cuando Riki Choshu se fue a NJPW.

2016 : Daisuke Sekimoto gana el torneo Champion Carnival derrotando a Zeus en la final durante la noche ocho del evento del mismo nombre.

DDT

2015 : DDT Pro Wrestling realiza su último evento en el Sapporo Teisen Hall, que cerrará sus puertas en junio. Después del combate principal (HARASHIMA, Kota Ibushi y KUDO derrotan a Kazusada Higuchi, Konosuke Takeshita y Shigehiro Irie), todos los luchadores salen y comparten su momento favorito personal que ha tenido lugar en la Sapporo Teisen Hall.

TJPW

2021 : En el evento Spring Tour ’21 ~ The Bullet ~ de Tokyo Joshi Pro-Wrestling, Sena Shiori disputa su último combate. Debe someterse a un tratamiento debido a una enfermedad crónica, y los médicos le han recomendado que, debido a esto, deje el wrestling.

WCW

1994 : Durante un episodio de Saturday Night, Ric Flair derrota a Ricky Steamboat y consigue el Campeonato Mundial de Peso Completo WCW.

Ricky «The Dragon» Steamboat and «Nature Boy» Ric Flair add one final chapter to their amazing rivalry back in 1994 as they feud over the WCW World Heavyweight Championship and added a couple more classics to their ledger as well. pic.twitter.com/CoSp1nCyxH — Rasslin’ History 101 (@WrestlingIsKing) December 9, 2021

2000 : Diamong Dallas Page vence a Jeff Jarrett para convertirse en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo WCW en un capítulo de Monday Nitro.

NWA

1916 : Lou Thesz nace en Banat, Míchigan (Estados Unidos).