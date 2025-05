Hoy en la historia: 21 de mayo en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

21 de mayo en…

WWE

1952 : Mr. T (Laurence Tureaud) nace en Chicago, Illinois (Estados Unidos).

1967 : Chris Benoit (Christopher Michael Benoit) nace en Montreal, Quebec (Canadá).

1995 : Jeff Jarrett recupera el Campeonato Intercontinental, iniciando su tercer reinado, de manos de Razor Ramon, en un show no televisado solo dos días después de perderlo.

Intercontinental Champion of the day: Jeff Jarrett – Reclaimed the title on May 21, 1995. This title reign lasted 63 days. 🏆 #WWF #WWE #Wrestling #JeffJarrett pic.twitter.com/LyQlmlZUK5 — WWF Wrestling (@WWFWrestling1) May 3, 2024

1997 : Elton Prince (Lewis Howley) nace en Grays, Inglaterra (Reino Unido).

2000 : WWF celebra el PPV Judgment Day. En el combate principal estilo Iron Man, con Shawn Michaels como réferi especial invitado, Triple H vence a The Rock para ganar el Campeonato WWF. El marcador final es 6-5. La caída decisiva se le otorga a HHH por descalificación cuando The Undertaker regresa tras ocho meses de ausencia por lesión como American Badass.

2001 : En uno de los combates de parejas más recordados de RAW is WAR, Chris Jericho y Chris Benoit derrotan a The Two Man Power Trip (Triple H y Stone Cold Steve Austin) para coronarse como Campeones de Parejas WWF. Durante la lucha, HHH sufre una rotura de cuádriceps que lo alejará del ring hasta enero de 2002.

2002 : Se emite el primer episodio de la historia de Velocity. Billy Kidman derrota a Tajiri, Hardcore Holly vence a The Big Valbowski (Val Venis) y Trish Stratus derrota a Stacy Keibler en un Bra And Panties Match para defender el Campeonato Mundial Femenil WWE.

2006 : Llega nuevamente Judgment Day. Booker T inicia su etapa como King Booker al ganar el torneo King of the Ring derrotando en la final a Bobby Lashley. En el combate principal, Rey Mysterio vence a JBL para seguir siendo el Campeón Mundial de Peso Completo. Además, el Campeonato de Parejas WWE cambia de manos cuando Paul London y Brian Kendrick derrotan a MNM (Johnny Nitro y Joey Mercury).

2017 : En una edición de Backlash organizada únicamente por la marca Friday Night SmackDown, Jinder Mahal derrota a Randy Orton para convertirse en Campeón WWE.

NJPW

1982 : Kota Ibushi nace en Aira, Kagoshima (Japón).

2023 : New Japan Pro Wrestling celebra NJPW STRONG Resurgence. Kyle Fletcher entra al ring y, en nombre de Aussie Open, renuncia tanto al Campeonato de Parejas IWGP como Campeontao de Parejsa STRONG. Mark Davis sufre una lesión no especificada y estará fuera por tiempo indefinido, lo que impide defender los títulos. KENTA gana por segunda vez el Campeonato de Peso Abierto STRONG derrotando a Hikuleo. En el combate principal, Willow Nightingale vence a una lesionada Mercedes Moné para coronarse como la primera Campeona STRONG.

CMLL

1954 : Lou Thesz lucha por primera vez en México. Derrota a Gory Guerrero en defensa del Campeonato Mundial de Peso Completo NWA.

1989 : Ciclón Ramírez vence a Bestia Salvaje para ganar el vacante Campeonato Nacional de Peso Wélter e iniciar un reinado de 430 días. El vacante Campeonato Nacional de Peso Completo encuentra nuevo dueño cuando Popitekus derrota a Gran Markus Jr..

#EnUnDiaComoHoy pero de 1989, Ciclón Ramírez se convertía en nuevo Campeón Nacional Welter tras destronar a la Bestia Salvaje en la Pista Arena Revolución. pic.twitter.com/tGBlfOSa9l — Lucha Libre Y Ya (@LuchaLibreYYa) May 21, 2019

1993 : El reinado de Felino de 309 días como Campeón Mundial de Peso Wélter CMLL termina cuando Ciclón Ramírez lo destrona en un show emitido en Televisa. El nuevo campeón reinará por 313 días.

Hoy en la #LuchaDelRecuerdo revivimos este trepidante encuentro por el Campeonato Mundial Welter del CMLL entre “El Luchador Más Rápido de México” El Felino y el Ciclón Ramírez el 21 de mayo de 1993 en la majestuosa Arena México. pic.twitter.com/e7WTmGVYoo — Lucha Libre Y Ya (@LuchaLibreYYa) July 24, 2022

1996 : Máscara Mágica vence a Felino para conseguir el vacante Campeonato Mundial de Peso Wélter CMLL en la Arena Coliseo de Ciudad de México.

1999 : En la Arena México, Brazo de Oro pierde su cabellera ante El Satánico.

#EnUnDíaComoHoy pero de 1999, El Satánico lograba derrotar al Brazo de Oro y así quedarse con su cabellera en la @Arena_MX. ¡Gran batalla! pic.twitter.com/VaA6bKPMtG — Lucha Libre Y Ya (@LuchaLibreYYa) November 29, 2017

2010 : El Campeonato Mundial de Tercias CMLL cambia de manos cuando La Máscara, Sombra y Máscara Dorada derrotan a La Ola Amarilla (Hiroshi Tanahashi, Okumura y Taichi). Reinarán por 420 días.

TNA

2003 : CM Punk debuta en los PPVs de TNA participando en una lucha cuadrangular en la que enfrenta a Paul London, quien resulta ganador, Jason Cross y Kid Romeo, para ser retador al Campeonato X-Division durante la edición 46 de NWA Total Nonstop Action.

Today in #IMPACTHistory: CM Punk, Kid Romeo, Jason Cross and Paul London battle in an elimination X-Division Number One Contenders match. (NWA-TNA PPV #46) pic.twitter.com/vQq0TZdgL5 — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) May 22, 2021

ROH

2011 : Sinclair Broadcasting, una de las compañías de medios más grandes de Estados Unidos, anuncia la adquisición de Ring Of Honor.

Varias

1983 : Leva Bates nace en Madisonville, Kentucky (Estados Unidos).

1995 : WCW presenta Slamboree: A Legends’ Reunion. En el combate principal, Hulk Hogan y «Macho Man» Randy Savage derrotan a Vader y Ric Flair. Además, The Nasty Boys vencen a Harlem Heat para ganar el Campeonato de Parejas WCW. Además, Antonio Inoki es inducido al Salón de la Fama de WCW. También, The Giant (The Big Show) hace su primera aparición.

🗓️ ON THIS DAY 🗓️ May 21 1995 – WCW Slamboree – «A Legends Reunion» Featuring a young @CodyRhodes on stage with his father. pic.twitter.com/QDXbQFc7xM — Wrestling Should Be Fun (@WSBFun) May 21, 2019

1999 : Mr. Águila derrota a Tajiri para convertirse en el primer Campeón de Peso Completo Jr. IWA Puerto Rico en un evento organizado por la WWF y la International Wrestling Association Puerto Rico.

In 1999, an incredibly talented field competed in IWA Puerto Rico’s Jr. Heavyweight Title tournament:

TAKA Michinoku

Great Sasuke

Tiger Mask IV

Mr. Aguila

Tajiri

Chris Daniels

Super Crazy

Jeff Hardy

Reckless Youth

Alexander Otsuka

Pepe Prado

Danny Boy

Pablo Marquez

Black Scorpion pic.twitter.com/13uPACGQ8E — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) May 5, 2023