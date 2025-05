Hoy en la historia: 20 de mayo en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

5/18/2004

Chavo Classic defeated Chavo Guerrero and Spike Dudley to become the new WWE Cruiserweight Champion on SmackDown from the Thomas & Mack Center in Las Vegas, Nevada.#WWE #SmackDown #ChavoClassic #ChavoGuerrero #SpikeDudley #WWECruiserweightChampionship pic.twitter.com/GU28alGzg5

