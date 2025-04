Hoy en la historia: 20 de abril en la lucha libre

Si adquieres la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienes una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling.

20 de abril en…

WWE

1997 : Se celebra el evento WWF In Your House 14: Revenge Of The Taker en el que, entre otros combates, The Undertaker derrota a Mankind para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo.

1999 : El miembro del Salón de la Fama «Ravishing» Rick Rude fallece a la edad de 40 años.

2007 : En SmackDown, Deuce & Domino derrotan a Paul London y Brian Kendrick para convertirse en los nuevos Campeones de Parejas y lograr su único título en WWE.

2014 : Shotzi debuta en la lucha libre profesional bajo el nombre de Missy Hyasshit en el evento In Our House: Beware Of Dog 3 de la promotora independiente Hoodslam.

2016 : Chyna fallece a la edad de 45 años.

NJPW

1988 : Kenichi Oya (Hisakatsu Oya) hace su debut como luchador en la noche 8 del evento Big Fighter Series de New Japan Pro Wrestling enfrentando a Masahiro Chono, después de haberse unido al New Japan Dojo el año anterior. En la imagen abajo, el texto en japonés dice:»Nacido el 26 de octubre de 1968, oriundo de Tokio. Mide 182 cm y pesa 95 kg. Proviene del equipo de sumo de la Universidad de Nihon. Ingresó a New Japan Pro-Wrestling en julio de 1987 y debutó en marzo de 1988. En junio de 1990 se trasladó a CWC, y posteriormente participó en FMW. Sus técnicas favoritas son el «sakasa osaekomi» (paquetito invertido) y el DDT».

2000 : En la noche 5 de Strong Energy, se lleva a cabo un ten-bell salute en honor a Masakazu Fukuda, quien fallece el día anterior a causa de hemorragias cerebrales sufridas en un accidente en el ring el 14 de abril.

Masakazu Fukuda vs. Osamu Nishimura, MUGA 5/15/1998. From a modern wrestling perspective, these two do everything wrong. There’s absolutely no crowdwork, melodrama or overt show elements. And that makes this one of my favourite matches of all time. pic.twitter.com/Y9YCqtB6BZ — Ryuma Go Memorial Account (@secretwrestlin1) April 19, 2023

CMLL

1979 : El Faraón pierde su cabellera ante Alfonso Dantés en el 23 aniversario de la Arena México. Además, Americo Rocca le gana a Mano Negra el Campeonato Mundial de Peso Wélter NWA.

2014 : Amapola vence a Syuri para convertirse en la nueva Campeona Internacional en la Arena México.

TNA

1985 : Brian Myers, también conocido como Curt Hawkins, nace en Long Island (Nueva York).

AJPW

1993 : En la noche 22 de Champion Carnival, Giant Baba disputa su combate número 5.000 y recibe un ramo de flores de parte de Mitsuharu Misawa, presidente de la AWA.

In an interview after reaching 5000 matches, Giant Baba was asked if his next goal was 6000 matches. Baba replied: «After 5000, goal is 5001».#ajpw pic.twitter.com/0GWLawrkC3 — ROGER TARGET (@Roger_Target) January 1, 2024

1996 : Akira Taue gana el Champion Carnival derrotando en la final del torneo a Steve Williams en la noche 21 del show Champion Carnival.

Akira Taue x Steve Williams. Legendary AJPW bruisers go head up in an absolute slobberknocker of a Champion Carnival Final. (4.20.1996) 🌟

pic.twitter.com/PCpwguZACx — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) February 10, 2025

2004 : El torneo Champion Carnival tiene como ganador a Keiji Muto cuando este derrota en la final a Kensuke Sasaki en la noche 6 del evento propio.

Keiji Muto x Jamal. The future Umaga takes the Ace of AJPW to the limit. (4.15.2004) 👑☠️

https://t.co/IojGot2pbu — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) February 3, 2024

2005 : En la noche 7 del evento Champion Carnival, Kensuke Sasaki vence a Jamal (Umaga) y gana el torneo homónimo.

Kensuke Sasaki x Jamal (Umaga). Full on heavyweight fight in the AJPW Champion Carnival Final. (4.20.2005) ☠️

pic.twitter.com/GAdwHUP7ai — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) March 8, 2024

2006 : Taiyo Kea sale ganador del torneo Champion Carnival en la noche 10 del evento del mismo nombre derrotando en la final a Suwama.

PWG

2018 : Pro Wrestling Guerrilla celebra la primera noche de All Star Weekend 14 y The Rascalz derrotan a The Young Bucks y The Chosen Bros (Jeff Cobb y Matt Riddle) para convertirse en los nuevos Campeones Mundiales en Parejas.

WCW

1998 : Goldberg logra el primer título de su carrera en WCW Monday Nitro. Derrota a Raven y se convierte en el nuevo Campeón de Estados Unidos de Peso Completo. Además, Hulk Hogan vence a Randy Savage en un combate sin descalificación para ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo.

ECW

1996 : En este show se da el impactante ángulo lésbico entre Beulah y Kimona, el cual provoca que ECW Hardcore TV sea temporalmente retirado de la programación del canal MSG en Nueva York.

Beulah McGillicutty & Kimona Wanalaya pic.twitter.com/FhkXwErgoM — History of ECW (@HistoryOfECW) February 20, 2025

AWA

1986 : La American Wrestling Association celebra WrestleRock, su último evento en un estadio, el Hubert H. Humphrey Metrodome en Mineápolis (Minesota). La lucha final ve a The Road Warriors derrotar a The Fabulous Freebirds.