Hoy en la historia: 19 de mayo en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

19 de mayo en…

WWE

1985 : Aleister Black (Tom Büdgen) nace en Alkmaar, Holanda (Países Bajos).

1990 : Mr. Perfect derrota a Tito Santana para ganar el vacante Campeonato Intercontinental. Bobby Heenan lo acompaña al ring para la final del torneo y después del combate el nuevo monarca lo presenta como su nuevo mánager.

1995 : Durante un show no televisado, Razor Ramon vence a Jeff Jarrett en una lucha de escaleras para ganar por tercera vez el Campeonato Intercontinental.

1996 : En un show no televisado en el Madison Square Garden en Nueva York que bate un récord con 18 mil espectadores, sucede el Curtain Call, un momento que «cambia la industria cuando Triple H y Shawn Michaels se abrazan a Diésel y Razor Ramon, sus acérrimos rivales pero verdaderos amigos, rompiendo el kayfabe, antes de que estos se conviertan en Kevin Nash y Scott Hall en WCW a modo de despedida.

1997 : Maxxine Dupri (Sydney Jeannine Zmrzel) nace en Phoenix, Arizona (Estados Unidos).

2002 : The Undertaker derrota a «Hollywood» Hulk Hogan y gana el Campeonato Indiscutible WWE en el combate principal de Judgment Day. Triple H vence a Chris Jericho en una Hell in a Cell, Rikishi y Rico derrotan a Chuck y Billy y ganan el Campeonatos de Parejas, Edge vence a Kurt Angle en una lucha donde el perdedor pierde su cabellera, Eddie Guerrero retiene el Campeonato Intercontinental contra Rob Van Dam, y Trish Stratus retiene el Campeonato Femenil contra Stacey Keibler, quien está acompañada por Reverend Devon y Deacon Batista. Este es el primer PPV bajo el nombre WWE, tras el cambio desde WWF.

2003 : En la lucha estelar de WWE RAW, Triple H retiene el Campeonato Mundial de Peso Completo contra Ric Flair y una vez el programa sale del aire Shawn Michaels lidera a varios luchadores al ring para aplaudir a Flair por su carrera. Kevin Nash, Steve Austin, Stephanie, Shane y Vince McMahon se unen, y finalmente HHHH entra al ring para abrazar al «Nature Boy», quien se muestra visiblemente emocionado.

2007 : Bronson Reed comienza su carrera. Disputa su primer combate bajo el nombre de J-Rock en el evento EPW-Adelaide Revolution de la promotora Explosive Pro Wrestling Adelaide.

How’s this for a throwback. 2007… @WSWWrestlingAUS at Thebarton Theatre in Adelaide. 19-year-old hardcore kid Slater welcoming Da Hit Squad fanboy @Jonah_Rock to the biz! pic.twitter.com/wUjcsR07v0 — WORLD-BEATER (@DamianSlater) January 30, 2019

2013 : Es el día de Extreme Rules, donde los tres miembros de The Shield ganan sus primeros títulos en WWE: Dean Ambrose vence a Kofi Kingston por el Campeonato de Estados Unidos y Seth Rollins y Roman Reigns derrotan a Team Hell No (Daniel Bryan y Kane) para ganar el Campeonato de Parejas en una lucha tornado. Además, Brock Lesnar vence a Triple H en una lucha en jaula de acero, la lucha de Last Man Standing entre John Cena y Ryback termina sin resultado, Sheamus vence a Mark Henry en una Strap Match o Randy Orton derrota a Big Show en una lucha de reglas extremas.

2019 : Llega el evento premium Money in the Bank. Bayley gana el combate femenil por el maletín MITB. Becky Lynch defiende con éxito el Campeonato Femenil Raw contra Lacey Evans, pero luego pierde el título de SmackDown contra Charlotte Flair. Bayley canjea su contrato y vence a «The Queen» para ganar el cinturón. Rey Mysterio vence a Samoa Joe por el Campeonato de Estados Unidos, Seth Rollins retiene el Campeonato Universal contra AJ Styles, Kofi Kingston vence a Kevin Owens para retener el Campeonato WWE, y un sorpresivo Brock Lesnar gana el combate varonil por el maletín MITB.

2023 : Izzi Dame da sus primeros pasos como luchadora. Bajo su nombre real, Franki Carissa, pierde ante Lola Vice en un show no televisado de NXT.

2023 : Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson) disputan su primera lucha en SmackDown. Derrotan a The Brawling Brutes (Butch/Pete Dunne y Ridge Holland).

NJPW

1986 : Nobuhiko Takada gana su primer título (Campeonato de Peso Completo Jr. IWGP) terminando el primer reinado de Shiro Koshinaka. Esto durante la cuarta noche de NJPW IWGP Champion Series.

CMLL

2024 : El Consejo Mundial de Lucha Libre y Revolution Pro Wrestling celebran la segunda noche del evento FantasticaManía UK, donde Neón derrota a Jordon Breaks para ganar el Campeonato Británico de Peso Crucero Indiscutible RevPro. También, Místico vence a Templario, Ángel de Oro a Zozaya o, en el combate principal, Michael Oku a Último Guerrero para defender el Campeonato Británico de Peso Completo Indiscutible.

AAA

1997 : En un episodio de AAA Sin Límite que se emite en Televisa Deportes, Pierroth Jr. derrota a Latin Lover y gana el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto.

2000 : El Texano pierde su cabellera ante Hijo del Perro Aguayo.

2012 : En Televisa Deportes se ve a El Consejo (El Texano Jr., Máscara Año 2000 Jr. y Toscano) derrotar a The Psycho Circus (Monster Clown, Murder Clown y Psycho Clown) para ganar el Campeonato Mundial de Tercias AAA.

AEW

1992 : Kip Sabian (Simon James Kippen) nace en Great Yarmouth, Inglaterra (Reino Unido).

TNA

1989 : Tom Hannifan nace en Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos).

2004 : Ron Killings (R-Truth) se convierte en Campeón Mundial de Peso Completo NWA derrotando a AJ Styles, Raven y Chris Harris en el combate estelar Deadly Draw de un nuevo PPV NWA Total Nonstop Action.

Today in #IMPACTHistory: @RonKillings won the NWA World Heavyweight Championship for the second time. (NWA-TNA PPV #95) pic.twitter.com/IOGq4rhzRF — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) May 19, 2021

Varias

1937 : Pat Roach (Francis Patrick Roach) nace en Birmingham, Inglaterra (Reino Unido).

Pro wrestler turned Hollywood actor Pat ‘The Bomber’ Roach is the only person besides Harrison Ford to star in all three of the original Indiana Jones movies https://t.co/lKVNUahqxS pic.twitter.com/xhMzs1oi8X — Damien (@theweejoke) September 18, 2023

1946 : André The Giant (André René Roussimoff) nace en Coulommiers (Francia).

1971 : Nicho El Millonario/Psicosis (Dionicio Castellanos Torres) nace en Tijuana, Baja California (México).

1986 : Danny Havoc (Grant Amos Berkland) nace en Cylinder, Iowa (Estados Unidos).

1979 : Mary Apache (Mariella Balbuena Torres) nace en Ciudad de México (México).

Sádika queda fuera del #TorneoSuprema 2023, Mary Apache está en la semifinal En VIVO🔴👇🏽https://t.co/EHpYR4f8Pq pic.twitter.com/0xef1ecqCR — Más Lucha (@mas_lucha) December 1, 2023

1990 : NWA y WCW celebran el evento Capital Combat: Return of the Robocop (con motivo de promoción de la segunda película de Robocop). El Campeonato Mundial de Parejas NWA cambia de manos cuando Doom (Butch Reed y Ron Simmons) derrotan a The Steiner Brothers.

1991 : World Championship Wrestling celebra el evento Superbrawl I. En el combate principal, el Campeón Mundial de Peso Completo WCW Ric Flair derrota al Campeón Mundial de Peso Completo NWA Tatsumi Fujinami para unificar ambos títulos. También, Bobby Eaton vence a Arn Anderson y gana el Campeonato Mundial de Televisión WCW; The Fabulous Freebirds ganan el Campeonato de Estados Unidos de Parejas WCW al derrotar a Steve Armstrong y Tracy Smothers, Ron Simmons derrota a Butch Reed en una lucha en jaula de acero, The Steiner Brothers retienen el Campeonato Mundial de Parejas WCW contra Lex Luger y Sting, y The Giant vence a Sid Vicious en una lucha de camilla.

1997 : Saya Iida nace en Kashiwa, Prefectura de Chiba (Japón).

Saya Iida is my new favorite women’s wrestler pic.twitter.com/gc4mx4Jzan — Blackhawk (@BlackhawkWalker) May 15, 2025

2001 : Tigers Mask comienza su carrera. Cae derrotado ante Super Demekin (HUB) en la Noche 10 del evento Osaka Pro 2nd Anniversary Spicy Series de Osaka Pro Wrestling.

2007 : Frankie Kazarian se despide de Pro Wrestling Guerrilla durante de la primera noche de la primera edición del evento DDT4. Con el fin de la cooperación con TNA, ahora se le prohíbe luchar en PWG, así que, al igual que Homicide en ROH, se limita a unas palabras para despedirse del público. En el combate principal del show, El Genérico (Sami Zayn) vence a Kevin Steen (Kevin Owens) para defender el Campeonato Mundial PWG.