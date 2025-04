Hoy en la historia: 19 de abril en la lucha libre

Si adquieres la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienes una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling.

19 de abril en…

WWE

2001 : En WWF SmackDown, The Undertaker y Kane derrotan a Edge y Christian para ganar el Campeonato Mundial en Parejas. Antes, «The Big Red Machine» pierde el Campeonato Hardcore a manos de Rhyno.

2004 : Durante un episodio de WWE RAW, Edge y Chris Benoit vencen a Batista y Ric Flair para ganar el Campeonato Mundial en Parejas, convirtiéndose además Benoit en doble campeón ya que entonces ya sostenía el Campeonato Mundial de Peso Completo.

20 years ago in the main event of Monday Night RAW from Calgary, Alberta, Canada 🇨🇦 Edge and World Heavyweight champion Chris Benoit beat Evolution members Batista and Ric Flair to win the WWE World Tag Team titles! pic.twitter.com/x4zDTVN2k4 — Ultimate Wrestling Trivia (@UltWresTrivia) April 19, 2024

2010 : Debido a la erupción de un volcán en Islandia, WWE presenta Monday Night SmackDown. Todos los Superestrellas de Raw están atrapados en el Reino Unido, ya que todos los vuelos están cancelados, por lo que los luchadores de SmackDown toman el control del programa. En el show, entre otras luchas, Edge, Rey Mysterio y Triple H derrotan a Chris Jericho, CM Punk y Luke Gallows.

2018 : Katana Chance debuta en la WWE y en la lucha libre bajo el nombre de Kacy Catanzaro enfrentando a Reina González (Raquel Rodríguez) en un evento no televisado de NXT.

The #NXT Florida live events have been incredible 🤗 I have been having a blast! I LOVE being in that ring in front of you all! This has been a new journey for me and all of your support has meant the world to me🐒 #WeAreNXT #WWE pic.twitter.com/12lPjZyzOH — Kacy Catanzaro (@Katana_WWE) September 25, 2018

NJPW

1966 : El Samurái nace en Hanamaki, Prefectura de Iwate (Japón).

CMLL

1985 : El Impacto pierde su máscara ante Espectro de Ultratumba en la Arena Coliseo.

¿#SabíasQué Impacto perdió su máscara ante el Espectro de Ultratumba en la Arena México en 1985? Años después el ganador de dicha lucha se retiraría y crearía su propia empresa llamada AAA. Esa fue la única lucha de apuestas en la que participó el Lic. Antonio Peña (QEPD). pic.twitter.com/GcX1JrCYhY — Lucha Libre Y Ya (@LuchaLibreYYa) November 11, 2021

1996 : Humberto Garza Jr. pierde su cabellera contra Rambo en el 40 aniversario de la Arena México.

1997 : Atlántico vence a Reyes Veloz para hacerse con el Campeonato de Peso Wélter Distrito Federal en la Pista Arena Revolución.

2006 : Dr. Wagner Jr. y Pierroth se enfrentan en un combate de máscara contra cabellera en la Arena Coliseo Acapulco que termina ganando el de Torreón (Coahuila).

AEW

2023 : Durante un episodio de Dynamite, Wardlow derrota a Powerhouse Hobbs para convertirse en el nuevo Campeón TNT por tercera vez.

AAA

2000 : Durante un episodio de AAA Sin Límite, el cual se emitirá el 30 de abril, Tiffany destrona a Martha Villalobos como Campeona Nacional.

2014 : Pentagón Jr. (Penta en WWE) y Sexy Star ganan el Campeonato Mundial Mixto de Tercias contra Drago y Faby Apache y Cuervo y Mary Apache en un episodio de AAA Sin Límite que se emitirá el 26 de abril en Televisa Deportes.

TNA

2009 : Llega una nueva edición de Lockdown. En esta ocasión, Mick Foley pone el broche de oro al evento ganando el Campeonato Mundial de Peso Completo de manos de Sting. Además, el Team 3D (Brother Devon y Brother Ray) vencen a Beer Money Inc. (James Storm y Bobby Roode) para retener el Campeonato en Parejas IWGP y ganar el Campeonato Mundial en Parejas TNA.

2010 : Rob Van Dam gana el Campeonato Mundial de Peso Completo derrotando a AJ Styles en un programa semanal.

NOAH

2020 : El Hijo del Dr. Wagner Jr. y Rene Dupree ganan el Campeonato en Parejas GHC de manos de Masaaki Mochizuki y Naomichi Marufuji en el combate estelar de The Spirit de Pro Wrestling NOAH. Además, Kotaro Suzuki derrota a Yoshinari Ogawa y consigue el Campeonato de Peso Completo Jr. GHC.

AJPW

1988 : Durante la noche ocho del evento Champion Carnival de All Japan Pro Wrestling, Jumbo Tsuruta derrota a Bruiser Brody para convertirse en el nuevo Campeón Internacional de Peso Completo NWA.

Bruiser Brody x Jumbo Tsuruta. One of Brody’s final marquee matches in Japan, still very much at the peak of his powers as he and Tsuruta continue to develop the template for the high impact 90’s AJPW style. (3.27.1988) 👑 pic.twitter.com/FIq51omi5w — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) May 9, 2023

1997 : Es la noche 21 de Champion Carnival y después del cuarto combate se despide al árbitro Joe Higuchi, quien había dirigido su último combate el 1 de marzo en el Nippon Budokan. Recibe numerosos premios, los últimos entregados por Stan Hansen y Giant Baba. También, Toshiaki Kawada derrota a Kenta Kobashi en la final del torneo Champion Carnival.

DDT

2000 : Masao Orihara hace historia convirtiéndose en el primer Campeón de Peso Abierto KO-D de DDT Pro Wrestling.

WCW

1998 : Es el día del evento de pago por visión anual Spring Stampede. En la lucha estelar, Randy Savage derrota a Sting en una lucha sin descalificación para ganar el Campeonato Mundial Peso Completo con las interferencias de Hulk Hogan y Kevin Nash, quienes tienen problemas antes en el show después de vencer a Roddy Piper y The Giant (The Big Show) cuando Hogan traiciona a Nash.

1999 : Durante un episodio de Monday Nitro, Psicosis gana el Campeonato Mundial de Peso Crucero derrotando a Rey Mysterio, Juventud Guerrera y Blitzkrieg en una lucha cuadrangular.

Juventud Guerrera counters a Psychosis top rope slam with a powerslam… in mid-air. Unreal. pic.twitter.com/wjVXlmoI16 — Wrestling Bios (@WrestlingBios) July 25, 2022

NWA

1986 : El primer Torneo Anual de Parejas en Memoria de Jim Crockett Sr. se lleva a cabo con 24 equipos participantes compitiendo por un premio de (kayfabe) $1,000,000 y un trofeo (real). Los ganadores son los Road Warriors (Animal y Hawk).

🏆 HISTORY MADE: The Road Warriors Dominate the First Ever Crockett Cup in 1986! ⭐️The Road Warriors emerged victorious in the inaugural Crockett Cup tag team tournament, hosted by the National Wrestling Alliance, defeating Ronnie Garvin and Magnum T.A. in the bruising finals.… pic.twitter.com/gKtOF0blo5 — NWA (@nwa) April 16, 2025

IWA Mid-South

2002 : Colt Cabana vence a CM Punk y Eddie Guerrero para convertirse en el nuevo Campeón de Peso Completo.