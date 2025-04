Hoy en la historia: 14 de abril en la lucha libre

Si adquieres la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienes una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros acontecimientos sucedidos que quedaron en la memoria.

14 de abril en…

WWE

1964: Brian Adams, Crush de Demolition, nace en Kailua-Kona (Hawaii).

1975: Greg «The Hammer» Valentine hace su debut en la entonces WWWF derrotando a El Olympico, quien usa una máscara abierta por delante, ya que no se permiten luchadores enmascarados en el MSG. En combate principal entre Bob Duncum (con The Grand Wizard) y Víctor Rivera es obligada a finalizar al sobrepasar la hora límite para el evento a las 11 de la noche.

I captured this photo of Greg Valentine the night of his Madison Square Garden debut, on April 14, 1975. He defeated El Olympico that night at the Garden! pic.twitter.com/mXp66te9Ba — John Arezzi (@JohnArezzi) August 8, 2023

1975: La miembro del Salón de la Fama Lita nace en Fort Lauderdale (Florida).

2008: Durante un episodio de Monday Night Raw, Mickie James derrota a Beth Phoenix y se convierte por cuarta vez en Campeona WWE.

NJPW

2000: En la primera noche del evento Strong Energy de New Japan Pro Wrestling, Masakazu Fukuda queda inconsciente después de su combate con Katsuyori Shibata por la Young Lion Cup y es trasladado al hospital. Allí muere cinco días después a causa de un hematoma subdural agudo.

Masakazu Fukuda vs. Osamu Nishimura, MUGA 5/15/1998. From a modern wrestling perspective, these two do everything wrong. There’s absolutely no crowdwork, melodrama or overt show elements. And that makes this one of my favourite matches of all time. pic.twitter.com/Y9YCqtB6BZ — Ryuma Go Memorial Account (@secretwrestlin1) April 19, 2023

2024: NJPW Wrestling World se realiza en Taiwán y allí Hiroshi Tanahashi, Oleg Boltin y Toru Yano derrotan a House Of Torture (EVIL, SHO y Yoshinobu Kanemaru) para ganar el vacante Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER.

CMLL

1996: El Rayo de Jalisco Jr. vence a Apolo Dantés y se convierte en el nuevo Campeón Mundial Peso Completo CMLL en un show de Domingos en la Arena México.

#EnUnDíaComoHoy pero de 1996, “El Mexicanísimo” Rayo de Jalisco Jr. se convertía en nuevo Campeón Mundial Completo del CMLL tras destronar a Apolo Dantes en el “Embudo de Perú” la Arena Coliseo. pic.twitter.com/S1oFYgUGfN — Lucha Libre Y Ya (@LuchaLibreYYa) May 31, 2020

2000: Perro Aguayo derrota a Bestia Salvaje en una lucha de apuestas en la que ambos tienen en juego sus cabelleras durante el show que rinde tributo al 44 aniversario de la Arena México.

Hoy en la #LuchaDelRecuerdo revivimos este candente encuentro en mano a mano donde “El Can de Nochistlán” Perro Aguayo apostaba su cabellera ante La Bestia Salvaje el 14 de abril del 2000 en la Arena México. pic.twitter.com/8TURYkP2pn — Lucha Libre Y Ya (@LuchaLibreYYa) June 14, 2024

2006: Místico y Negro Casas ganan el Campeonato Mundial Tag Team CMLL venciendo a Averno y Mephisto en CMLL Súper Viernes, donde también La Amapola pierde su máscara con Dark Angel.

AEW

1988: Marina Shafir nace en Soroca (Moldavia).

TNA

1998: Judas Icarus nace en Courtenay (Columbia Británica).

AJPW

1974: Atsushi Onita, celebrando su cumpleaños (nació un día como hoy en 1957) hace su debut como luchador en el combate de apertura contra Akio Sato. Se unió a All Japan el año anterior y es el primer graduado del Dojo de la promoción fundada en 1972.

CZW

2018: MJF vence a Rickey Shane Page y consigue el Campeonato Mundial Peso Completo de Combat Zone Wrestling en el evento CZW Best Of The Best 17, donde David Starr derrota a Zachary Wentz en la final del torneo del mismo nombre.

Dragon Gate

2011: En el combate principal de la tercera noche del evento Champion Gate, Masaaki Mochizuki derrota a Masato Yoshino y gana una vez más el Campeonato Open The Dream Gate que mantendrá por 255 días.

Masaaki Mochizuki (c) vs. YAMATO – Dragongate (5.5.2011) Open the Dream Gate Championship#dragongate pic.twitter.com/ZY3W2Tmtp4 — headskull (@awesomePuro) January 15, 2024

Big Japan

2024: Hideyoshi Kamitani se hace con el Campeonato Peso Completo Death Match BJW derrotando a Yuki Ishikawa en un High Pressure Death Match en la segunda noche del evento New Standard Big «B»: Feelin’ Come.

ZERO1

2005: Durante la primera noche del evento ZERO-ONE MAX Outburst Revolution, Ikuto Hidaka derrota a Súper Crazy para salir como Campeón Peso Completo Jr. WORLD-1 y Campeón Peso Completo Jr. Internacional NWA/UPW/ZERO-ONE. Además, Kohei Sato y Ryouji Sai vencen a Masato Tanaka y Shinjiro Otani para conseguir el vacante Campeonato Intercontinental Tag Team NWA.

Indies

2010: Gene Kiniski, «Canada’s Greatest Athlete», fallece en Blaine (Washington).