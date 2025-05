Hoy en la historia: 13 de mayo en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

13 de mayo en…

WWE

1975 : Jake «The Snake» Roberts debuta en la lucha libre profesional.

1975 : El récord del reinado más longevo hasta ahora del Campeonato de Parejas WWWF queda marcado en 370 días cuando The Valiant Brothers caen derrotados ante Dominic DeNucci y Victor Rivera en un episodio de WWWF Championship Wrestling.

1981 : Jimmy Wang Yang nace bajo el nombre real de James Carson Yun en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

1991 : Scarlett nace como Elizabeth Chihaia en Edgewater, Chicago, Illinois (Estados Unidos).

1995 : WWE celebra A Night To Remember, su último evento (no televisado) en el Boston Garden. Para celebrar la ocasión, figuras como Angelo Savoldi, Arnold Skaaland, George Steele, Gorilla Monsoon, Killer Kowalski, Nikolai Volkoff, Pat Patterson, Pete Doherty y Vince McMahon, hacen breves apariciones.

1996 : Brutus Creed nace como Drew Kasper en Lexington, Ohio (Estados Unidos).

2002 : Se emite el único combate entre Hulk Hogan y Ric Flair en WWE RAW. «The Hulkster» retiene el Campeonato WWE. Además, en una lucha de parejas mixta, Trish Stratus y Bubba Ray Dudley derrotan a Jazz y Stevie Richards para ganar el Campeonato Mundial Femenil y el Campeonato Hardcore.

2006 : Cody Rhodes debuta en Ohio Valley Wrestling, territorio de desarrollo de la WWE, como Cody Runnels.

2020 : Ludwig Kaiser gana su primer título en la WWE. Junto a Giovanni Vinci (se llaman Marcel Barthel y Fabian Aichner y representan a Imperium, trío que forman con Gunther) consiguen el Campeonato de Parejas NXT derrotando a Matt Riddle y Timothy Thatcher (reemplazo de Pete Dunne) cuando Thatcher traiciona a Riddle.

NJPW

1980 : Hulk Hogan lucha por primera vez en Japón. Derrota a Haruka Eigen en la Noche 16 de las NJPW 3rd Madison Square Garden Series de New Japan Pro Wrestling.

2011 : EVIL disputa su primer combate. Bajo su nombre real, Takaaki Watanabe, enfrenta a Hiromu Takahashi en el evento NJPW Life Goes On!.

2011 : NJPW celebra su primer evento en Estados Unidos, Invasion Tour: Attack On East Coast. En el combate principal, Rhyno y Charlie Haas vencen a Hiroshi Tanahashi y Togi Makabe.

CMLL

2005 : El reinado de Dr. X como Campeón Nacional de Peso Wélter concluye en 794 días cuando lo destrona La Máscara en la Arena México en un show emitido en Televisa. «La Elegancia del 6×6» gana así el primer título de su carrera y reinará por 583 días.

AEW

2018 : Los boletos de All In, PPV organizado por Cody Rhodes, Kenny Omega y The Young Bucks al amparo de la escena independiente y que servirá como la chispa que causará el incendio del que nacerá All Elite Wrestling, se ponen a la venta y se agotan en tan solo 30 minutos.

TNA

2007 : Kurt Angle logra su primer título en TNA. Se corona como nuevo Campeón Mundial de Peso Completo NWA derrotando a Sting y Christian Cage en el evento de pago por visión Sacrifice. Sin embargo, durante el mismo evento, se da la separación oficial de la Total Non-Stop Action y la National Wrestling Alliance, por lo que el título queda desactivado.

WCW

1964 : Glacier nace como Raymond Lloyd en Brunswick, Georgia (Estados Unidos).

ECW

1993 : Mikey Whipwreck gana el primer título de su carrera. Consigue el Campeonato Mundial de Televisión ECW derrotando a The Pitbull sin necesidad de dar un solo golpe ya que aprovecha una distracción de su oponente al comienzo de la lucha para vencerlo con una enredadera. Su reinado será de 92 días.

1995 : Extreme Championship Wrestling presenta el evento Enter The Sandman, donde The Sandman defiende en dos ocasiones el Campeonato Mundial ECW, primero ante Cactus Jack y después contra Shane Douglas.

NWA

1932 : Danny Hodge nace en Perry, Oklahoma (Estados Unidos).

1988 : Se celebra un torneo de una sola noche por el vacante Campeonato de Estados Unidos NWA. Barry Windham se lleva el título tras vencer en la final a Nikita Koloff. Reinará durante 283 días.

Varias

1984 : Rick Martel derrota a Jumbo Tsuruta y se convierte en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo de la American Wrestling Association (AWA). Reinará durante 595 días.

1987 : Último Dragón da sus primeros pasos en la industria.

2000 : La leyenda de All Japan Pro Wrestling Jumbo Tsuruta fallece a la edad de 49 años.

