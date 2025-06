Hoy en la historia: 11 de junio en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

11 de junio en…

WWE

1988 : Louie Spicolli hace su debut en WWF. Pierde con Ron Bass en el episodio 91 de WWF Superstars.

First time I saw Louie Spicolli was on WWF TV at the age of 17,losing to Outlaw Ron Bass.going to Mexico in 1989 did Louie a world of good,as did appearing on the «When Worlds Collide» PPV in November,1994.that exposure helped Louie get noticed again by other companies. pic.twitter.com/ZZNEyBTz8T — Rasslin’ History 101 (@WrestlingIsKing) May 31, 2018

1998 : Hank Walker (Joseph Sculthorpe) nace en Hampstead, Carolina del Norte (Estados Unidos).

HANK AND TANK HAVE DONE IT!!! 🤯 WE HAVE NEW #WWENXT TAG TEAM CHAMPIONS!!!#StandAndDeliver pic.twitter.com/RhuN7zRDnf — WWE (@WWE) April 19, 2025

2006 : WWE celebra One Night Stand, el evento pay-per-view que da comienzo a la nueva era de ECW (después de su bancarrota en 2001) ya no como empresa independiente sino como tercera marca semanal junto a Monday Night Raw y Friday Night SmackDown. Durante el show, en el combate principal, Rob Van Dam gana su primer título mundial destronando a John Cena como Campeón WWE cobrando su maletín de Money in the Bank. También, Taz derrota a Jerry Lawler en solo 35 segundos para luego unirse a la mesa de comentarios en la que es su última lucha en la empresa. También, Beulah McGillicutty tiene su último combate. La esposa de Tommy Dreamer, él y Terry Funk caen derrotados ante Edge, Mick Foley y Lita.

2007 : Monday Night RAW presenta un episodio llamado «Mr. McMahon Appreciation Night», organizado para animar a Vince McMahon tras perder el Campeonato ECW ante Bobby Lashley. Al final del show, el mandamás entra a su limusina y esta explota. WWE.com informa que ha muerto, pero al día siguiente una nota de prensa aclarará que es parte de una historia ficticia, lo cual genera gran controversia. El ángulo se cancelará semanas después debido a la tragedia real de Chris Benoit.

2015 : «American Dream» Dusty Rhodes fallece a la edad de 69 años.

2016 : Stevie Turner debuta como luchadora. Bajo el nombre de Bobbi Tyler, participa en una lucha de parejas en el evento UBW Incursion de la promotora independiente Ultimate British Wrestling.

2021 : Grayson Waller debuta en WWE. Lo hace derrotando a Sunil Singh durante un show de 205 Live.

2022 : Hank Walker hace su debut en la lucha libre enfrentando (y cayendo derrotado) a Von Wagner en un show no televisado de NXT.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tank Ledger (@tankledgerwwe)

NJPW

1982 : Durante la Noche 28 de NJPW Big Fight Series, Tiger Mask vence a Les Thornton y gana por tercera vez el Campeonato Mundial de Peso Completo Jr. NWA.

Les Thornton with some awesome heel work here vs. Tiger Mask. pic.twitter.com/pJryPY0Sir — Allan (@allan_cheapshot) March 29, 2024

1987 : Antonio Inoki se convierte en el primer Campeón de Peso Completo IWGP de la historia cuando derrota a Masa Saito en la final de la IWGP League.

2003 : Masahito Kakihara gana la décima edición del Best of the Super Junior venciendo a Koji Kanemoto en la final.

2017 : New Japan Pro Wrestling presenta NJPW Dominion 6.11. En el combate principal, Kazuchika Okada retiene el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP ante Kenny Omega, tras un empate por límite de tiempo de 60 minutos. Dave Meltzer lo califica con 6.25 estrellas de 5, considerándolo el mejor de la historia hasta ahora. Además, The Young Bucks ganan el Campeonato de Parejas Jr. IWGP, Tama Tonga y Tanga Loa consiguen el Campeonato de Parejas IWGP, KUSHIDA se convierte en Campeón Jr. IWGP e Hiroshi Tanahashi se corona como Campeón Intercontinental IWGP.

CMLL

1943 : El Santo ve terminado el primer reinado de su carrera. Pierde el Campeonato Nacional de Peso Medio ante Bobby Bonales.

1971 : Durante un show de Súper Viernes en la Arena México, Alberto Muñoz gana el Campeonato Mundial de Peso Wélter NWA de manos de Karloff Lagarde y Dr. Wagner vence y rapa a Rubén Juárez.

2011 : Durante un show del Consejo Mundial de Lucha Libre que se emite en CadenaTres, Virus derrota a Guerrero Maya Jr. para convertirse en el nuevo Campeón Súper Ligero CMLL. Reinará por 1.398 días.

AAA

1994 : Asistencia, Asesoría y Administración emite un nuevo capítulo de AAA TV en Televisa Deportes que ve a Ángel Azteca, El Hijo del Santo y Súper Muñeco derrotar a Los Payasos para coronarse como Campeones Nacionales de Tercias.

2024 : En la Plaza de la Mexicanidad en Ciudad Juárez, Negro Casas y Psycho Clown derrotan a la Nueva Generación Dinamita para convertirse en Campeones Mundiales de Parejas AAA.

AEW

1988 : Hikaru Shida nace en Prefectura de Kanagawa (Japón).

2020 : Ricky Starks tiene su primera lucha en All Elite Wrestling. Desafía a Cody (Cody Rhodes) sin éxito por el Campeonato TNT en Dynamite.

Varias

1959 : Magnum T.A. (Terrance Wayne Allen) nace en Chesapeake, Virginia (Estados Unidos).

Two-time holder of the Mid-South North American Heavyweight Championship,one of the top young stars in the sport back in 1984,Magnum T.A. pic.twitter.com/G4iIPYCYOr — Rasslin’ History 101 (@WrestlingIsKing) November 3, 2024

1975 : Ole y Gene Anderson ganan por segunda vez el Campeonato Mundial de Parejas NWA derrotando a Paul Jones y Wahoo McDaniel durante un show televisado del territorio Mid-Atlantic Championship Wrestling.

1976 : El pionero y revolucionario Toots Mondt fallece a los 82 años.

Toots Mondt

1976 : MsChif (Rachel Frobel) nace en San Luís, Misuri (Estados Unidos).

2000 : WCW celebra el evento de pago por visión The Great American Bash, donde tanto Hulk Hogan como Ric Flair exponen sus carreras en respectivas luchas. «The Hulkster» la salva derrotando a Billy Kidman con Horace Hogan como réferi especial y además se convierte en retador al Campeonato Mundial de Peso Completo WCW. «The Nature Boy» lo hace venciendo a David Flair con interferencias de Reid Flair y Ashley Flair (Charlotte Flair). En el combate principal, Jeff Jarrett retiene ante Kevin Nash el título mundial con ayuda del nuevo heel Goldberg.

2003 : AJ Styles gana por primera vez el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA. Derrota a Raven y Jeff Jarrett con el combate principal de la edición 49 del PPV NWA Total Nonstop Action. Además, Shane Douglas y el personaje de Abyss hacen su debut en TNA.

2022 : National Wrestling Alliance presenta el evento NWA Alwayz Ready, título que hace referencia a Matt Cardona, quien renuncia al Campeonato Mundial de Peso Completo NWA, el cual acaba recuperando Trevor Murdoch derrotando a Nick Aldis, Thom Latimer y Sam Shaw (Dexter Lumis) en el combate principal. También, The Commonwealth Connection (Doug Williams y Harry Smith) ganan el Campeonato Mundial de Parejas TNA y Pretty Empowered (Ella Envy y Kenzie Paige) consiguen el Campeonato Mundial Femenil de Parejas NWA.