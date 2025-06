Hoy en la historia: 1 de junio en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

1 de junio en…

WWE

2008 : WWE presenta One Night Stand. Todos los combates tienen estipulaciones violentas. En el principal, Edge derrota a The Undertaker en una lucha de mesas, escaleras y sillas para convertirse en Campeón Mundial de Peso Completo y obligar al Enterrador a abandonar la compañía. También, Triple H retiene el Campeonato WWE al vencer a Randy Orton en una lucha de Last Man Standing.

2009 : Kofi Kingston gana por primera vez el Campeonato de Estados Unidos. Destrona a MVP después de 73 días en un episodio de Monday Night RAW.

2010 : Wade Barrett resulta el ganador de la primera temporada de NXT cuando la futura marca es todavía un reality show. David Otunga queda segundo y Justin Gabriel tercero.

2014 : WWE celebra Payback. En el combate principal, The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose) derrotan a Evolution (Triple H, Batista y Randy Orton) en la que será su última lucha juntos en su etapa original ya que en WWE RAW la noche siguiente Rollins traicionará a Reigns y Ambrose.

2019 : WWE NXT presenta TakeOver: XXV. En el combate principal, Adam Cole derrota Johnny Gargano y gana el Campeonato NXT. También, The Street Profits ganan el Campeonatos de Parejas NXT en una lucha de escaleras ante Bobby Fish y Kyle O’Reilly, Danny Burch y Oney Lorcan y Wesley Blake y Steve Cutler.

2021 : Carmelo Hayes debuta en NXT TV. Cae derrotado ante KUSHIDA en un show semanal luchando por el Campeonato de Peso Crucero.

NJPW

2021 : En la primera noche de NJPW Road To Dominion, Dangerous Tekkers (Taichi y Zack Sabre Jr.) derrotan a Guerrillas Of Destiny (Tama Tonga y Tanga Loa) para ganar el Campeonato de Parejas IWGP.

CMLL

1977 : En la Arena Coliseo de Acapulco, Flama Azul le gana a Americo Rocca el Campeonato Nacional de Peso Ligero.

1990 : Rossy Moreno pierde su cabellera ante Martha Villalobos y El Dande vence a Ángel Azteca para ganar el Campeonato Mundial de Peso Medio NWA en un show en la Arena Coliseo de Ciudad de México.

AAA

2000 : L. A. Park Jr., hijo de L.A. Park y hermano de El Hijo de L.A. Park, nace en Monterrey, Nuevo León (Mexico).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Park JR. (@l.apark_junior)

2008 : Lucha Libre AAA Worldwide (hoy aún Asistencia, Asesoría y Administración) celebra el evento Reina de Reinas, cuyo torneo homónimo lo gana Faby Apache, convirtiéndose en la nueva Campeona Reina de Reinas AAA.

AEW

1995 : Alicia Atout nace en Toronto, Ontario (Canadá).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alicia Atout (@aliciaatout)

1998 : Megan Bayne (Megan Doheny) nace en East Haven, Connecticut (Estados Unidos).

2022 : La leyenda viviente de New Japan Pro Wrestling «Ace» Hiroshi Tanahashi debuta en All Elite Wrestling durante un show de Dynamite.

TNA

2017 : Ortiz y Santana (Latin American Exchange) ganan su primer título juntos cuando destronan a The Veterans Of War como Campeones de Parejas GFW en un show semanal de IMPACT Wrestling.

Of the last 22 calendar months, @SantanaLAX and @Ortiz5150 have been IMPACT World Tag Team Champions for 17 of them. A dominating force. #IMPACT pic.twitter.com/q31Al8CRy3 — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) January 29, 2019

ROH

1988 : Ross von Erich, hijo de Kevin von Erich, nace en Lake Worth, Texas (Estados Unidos).

Varias

1954 : Nick «Big Bully» Busick (Nicholas Busick) nace en Steubenville, Ohio (Estados Unidos).

A very strong competitor with one of the coolest moustaches in the business:Nick «Big Bully» Busick,back in 1991. pic.twitter.com/dSvXvRN55E — Rasslin’ History 101 (@WrestlingIsKing) May 25, 2019

1976 : Tigers Mask (Atsushi Maruyama) nace en Takatsuki, Prefectura de Osaka (Japón).

1977 : James Storm (James Allen Cox) nace en Franklin, Tennessee (Estados Unidos).

1991 : Durante un show de WCW World Wide Wrestling, en el combate principal, Steve Armstrong pierde ante Michael Hayes después de que un hombre disfrazado con plumas y llamado Fantasía interviene en la lucha. The Walt Disney Company contacta a World Championship Wrestling para llamar la atención sobre su película animada de los años 40, Fantasia, y así impedir el uso de ese nombre. Por ello, el nuevo personaje de Brad Armstrong es renombrado como Badstreet, en referencia al lugar de origen de los Fabulous Freebirds.

1996 : Antonio Inoki organiza el World Wrestling Peace Festival en la Los Angeles Sports Arena en Los Ángeles, California (Estados Unidos), un evento histórico que reúne a talentos de NJPW, AAA, CMLL y WCW. Es considerado un precursor en la globalización de la lucha libre y en la apertura de colaboraciones entre distintas promotoras, así como en la introducción de la lucha libre de México en tierras estadounidenses. Luchan luchadores como el propio Inoki, Dan Severn, Jushin Thunder Liger, The Great Sasuke, Bam Bam Bigelow, Sting, Konnan, Chris Benoit, Atlantis o Dos Caras.

Rey Mysterio jr & Ultimo Dragon

vs

Psicosis & Heavy Metal World Wrestling Peace Festival

June 1, 1996 pic.twitter.com/6cnB6uBtUG — GrappleClips (@GrappleClips) December 8, 2024

1996 : Prince Iaukea debuta en WCW enfrentando a The Gambler en un episodio de WCW Saturday Night grabado el 29 de mayo.

1996 : Durante el evento ECW Fight The Power, Shane Douglas se ve obligado a defender en cinco ocasiones el Campeonato Mundial de Televisión ECW. Lo defiende ante El Puerto Riqueño, Don E. Allen, Devon Storm y Mikey Whipwreck antes de perderlo con Pitbull #2.

1998 : Junkyard Dog fallece a la edad de 45 años. Descanse en paz.