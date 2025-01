Hoy hace tres años, Cody Rhodes hizo su última promo en AEW

El último combate de Cody Rhodes en AEW fue el 26 de enero de 2022. Durante el programa especial Dynamite: Beach Break se enfrentó a Sammy Guevara con escaleras para unificar el Campeonato TNT, lo cual terminó haciendo el «Spanish God».

Una semana antes, el «American Nightmare» había realizado su última promo en la compañía que ayudó a fundar, de la que era uno de sus vicepresidentes ejecutivos, así como uno de sus luchadores más notorios.

► La última promo

La repasamos a continuacion -cortesía de Cagematch– recordando que Cody era el Campeón TNT mientras que Sammy era el Campeón Interino TNT habiendo sido introducido este título debido a que Rhodes no pudo participar en Battle of the Belts I debido a su exposición al COVID-19. En su lugar, Guevara enfrentó a su hermano, Dustin Rhodes, y triunfó, consiguiendo el cinturón provisional. Afortunadamente, el verdadero campeón no contrajo la enfermedad y pudo regresar rápidamente.

Cody llega al ring con su Campeonato TNT y monta una escalera en el centro del cuadrilátero.

«¿De qué quieren hablar? Al ver esa última lucha, me recuerda a un hombre que una vez se sentó en un escenario como ese, miró hacia un ring como este, y dio uno de los discursos más importantes en la historia de nuestro deporte. Inspiró a miles de futuros luchadores. Movilizó literalmente a millones de fanáticos. Fue el primer indicio de una revolución. Estoy hablando de CM Punk y la pipe bomb. [El público aplaude] Alguien me dijo que guardara esta promo, pero honestamente no sé si voy a tener la oportunidad, así que lo haré ahora.

En esa entrevista, se olía por primera vez una revolución. Punk trazó una hoja de ruta. Enumeró cosas. Cosas que para él —para alguien como yo— eran tabú en ese momento. Cosas como ir a New Japan Pro Wrestling, trabajar con Ring of Honor, y, finalmente, habló de hacer equipo con The Young Bucks. Por cosas del destino, por cosas del azar, él no pudo hacer esas cosas. Pero él se uniría… [una parte del público comienza a corear ‘Royal Rumble’, insinuando que creen que Cody dejará AEW y aparecerá como participante sorpresa en el evento Royal Rumble de WWE a finales de mes. Otros fanáticos abuchean ante esta sugerencia, lo que hace que Cody pause y sonría algo tristemente].

Finalmente llegó aquí, en lo que Pro Wrestling Illustrated llamó el ‘Regreso del Año’, pero siendo honestos entre nosotros —y veo todas las camisetas de CM Punk— es el regreso de la década. Todos lo estamos viviendo, todos lo estamos amando. [surge un canto moderado de ‘Cody apesta’]. Pero en su ausencia, en el vacío que CM Punk dejó atrás, alguien sí hizo cada una de esas cosas. Yo las hice. [mezcla de vítores y abucheos del público] CARGUÉ CON CADA ONZA DEL SENTIMIENTO ANTI-MONOPOLIO SOBRE MIS HOMBROS. LLEVÉ CADA GRADO DE LA REVOLUCIÓN EN MIS MANOS, Y CADA UNO DE USTEDES ME OVACIONÓ. ¿Quieren saber por qué no me vuelvo heel? Es porque ustedes me apoyaron cuando más lo necesité. Cuando digo que hay más de una familia real en la lucha libre, ¡hablo de mí y DE TODOS NOSOTROS!

La gente habla de la ‘Forbidden Door’. Es un nombre propio. Es parte del vocabulario. Pero si eres un periodista de la industria que cubre lo que hacemos y no estás de acuerdo con lo que digo aquí esta noche, no eres un periodista. Como dice esta generación: Verifica los hechos, verifica las fechas, porque antes de que existiera una Forbidden Door, ¡YO FUI QUIEN LA CONSTRUYÓ! [el público corea ‘Cody’ con fuerza]

Y me voy, me fui por dos semanas —¡dos semanas!— y veo que The Young Bucks la semana pasada en el segmento de apertura casi reiniciaron las Wednesday Night Wars. Y miren, sé que reDRagon se graduó con honores en la clase de hip toss, pero no necesito ver a los Bucks derrotar a los de desarrollo más de una vez. Y luego mi amigo, mi amigo vidente como Trelawney, Ricky Starks, mi amigo en la vida real, tiene un altercado con Jay Lethal. Consejo: El Lethal Injection es el único cutter en el negocio del que la gente no se levanta. Evítalo, evítalo, evítalo. Y luego uno de los luchadores más talentosos del planeta, a quien verán más tarde, Malakai Black. Un tipo que me ha colgado dos derrotas—todo el mundo sabe que odio perder—un hombre que no necesitaba ayuda, añadió insulto a la herida consiguiendo ayuda en forma de velocidad, fuerza y tamaño. Y sé que no estamos en el negocio de renombrar personas como Gunner McGilabuddy [la multitud ríe y aplaude], pero no solo velocidad y fuerza, … CORAJE. Porque si vienes a AEW y te llamas Brody, tienes coraje. Y en ocho años descubrirás qué error fue ese cuando aparezca ese chico.

Pero hablando de Brodie, de Darby, de Miro, y del Campeón TNT, Sammy Guevara. Estos son hombres, un linaje, un legado de campeones que les enseñaron lo contrario a lo que les habían inculcado. Durante 20 años les hicieron creer que cualquier título que no tuviera la palabra ‘Mundial’ era un campeonato secundario. Pero aquí no tenemos títulos secundarios. El único motivo por el que ahora parece secundario es porque actualmente hay dos. Creo que está bastante claro lo que vamos a hacer. Sé que Tony Khan envió un contrato por correo para Sammy Guevara y para mí—quizás no sea el contrato que quería—pero Sammy, en este momento, en Beach Break, dos títulos, un campeón. Oye Sammy Guevara, ¿qué dices?»

[Cody sube por la escalera y mira fijamente a la cámara].