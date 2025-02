Hoy en la historia: 13 de febrero en la lucha libre

Luchas, segmentos y otros momentos sucedidos un 13 de febrero que quedaron en la memoria de la lucha libre profesional (WWE, NJPW, TNA, ECW, NWA, AEW, WCW…).

WWE

Un 13 de febrero de 1997, en una edición especial de WWE Raw en jueves, Shawn Michaels realizó su recordada promo «I Lost My Smile» mientras anunciaba que debía renunciar al Campeonato WWF debido a una lesión en la rodilla. «HBK» programado para defender el título en In Your House: Final Four pero tras haberse lastimado los médicos le habían aconsejado retirarse. Durante su discurso, explicó que había perdido la alegría de luchar y que necesitaba encontrarla nuevamente. Dejó vacante el título y se tomó un tiempo fuera de la compañía. Algunos dentro de la industria dudaron de la gravedad de la lesión y especularon que era una forma de evitar perder el título en el ring. Michaels regresó a la acción solo unos meses después, lo que alimentó los rumores de que había exagerado la lesión.

Ese mismo día, en el programa también, The Rock (entonces Rocky Maivia) ganaría su primer título derrotando a Triple H (entonces Hunter Hearst Helmsley) en un combate por el Campeonato Intercontinental.

Nueve años después, en otro episodio de la marca roja especial de jueves, Bret Hart sería anunciado para entrar al Salón de la Fama en la Clase 2006. Así mismo, John Cena defendería el Campeonato WWE ante Edge en una lucha con Mick Foley como árbitro especial.

Hablando de títulos, el 13 de febrero de 2017, Bayley derrotó a Charlotte Flair para coronarse como nueva Campeona Raw en lo que sería su primer cinturón en el main roster.

Y en ese mismo show, Kevin Owens puso fin a su amistad con Chris Jericho durante el segmento Festival Of Friendship.

También un 13 de febrero, pero de 1979, nació el Campeonato Peso Pesado de América del Norte de la WWF. Fue creado como un título secundario, con Ted DiBiase como su primer campeón. Sin embargo, tuvo una vida corta y fue desactivado en 1981, cuando fue reemplazado por el Campeonato Intercontinental, que se estableció cuando Pat Patterson supuestamente unificó el título norteamericano con un ficticio Campeonato Sudamericano en un torneo en Río de Janeiro.

ROH

Un día como hoy de 2010, Tyler Black, quien más tarde sería conocido como Seth Rollins, ganaría por primera vez el Campeonato Mundial de Ring of Honor derrotando a Austin Aries en el evento ROH 8th Anniversary Show. Fue el título más importante que «The Visionary» consiguió antes de unirse a la WWE en 2011.

TNA

También un 13 de febrero, Jeff Hardy se convertiría por segunda vez en Campeón Mundial de TNA al vencer a Mr. Anderson en un combate de escaleras en Against All Odds en 2011. El anterior reinado, el primero, fue cuando «The Charismatic Enigma» presentó la versión «Inmortal» del título. De hecho, esa misma fue la que descolgó de lo alto de la arena catorce años atrás.

AEW

No fue en All Elite Wrestling pero un 13 de febrero de 2015 hacía su debut profesional su estrella MJF en CAP Create A Pro Wrestling Show, un show de la escuela donde se preparó para ser luchador. Y en ese mismo debutó también otro All Elite, Max Caster.

Cumpleaños

Inauguramos este punto señalando algunos luchadores de renombre que cumplen años un 13 de febrero:

Chris Bey (TNA) – 1996

Mark Coffey (WWE) – 1990

Robbie Eagles (NJPW) – 1990

Retained the IWGP Jr Heavyweight Tag Team Championship in Osaka today. Is this where I tell @Qantas I’m flying on the 12th and will land in Sydney on my birthday? (Please treat me kindly Qantas!!)#TMDK #njnbg pic.twitter.com/HMgSv1eZcH — Robbie Eagles (@RobbieEagles_) February 11, 2025

Truth Magnum (AEW) – 1985

► Capítulos anteriores de «Hoy en la historia»