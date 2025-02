Hoy en la historia: El 12 de febrero en la lucha libre

Luchas, segmentos y otros momentos sucedidos un 12 de febrero que quedaron en la memoria de la lucha libre profesional (WWE, NJPW, TNA, ECW, NWA, AEW, WCW…).

► WWE

Un día como hoy de 2019 fallecía el legendario Pedro Morales, uno de los Campeones Intercontinentales más notorios de la historia de la WWE y el primer Campeón Tripe Corona. Fue inducido al Salón de la Fama en 1995.

El icónico manager Jimmy Hart hizo su debut en la WWF un 12 de febrero de 1985 en una grabación de televisión como representante de Greg ‘The Hammer’ Valentine y (por separado) Jim ‘The Anvil’ Neidhart.

Durante el episodio de WWF RAW is WAR del 12 de febrero de 2001, Justin Credible debutó (con ese personaje). En el mismo, The Rock venció a Rikishi en un combate para decidir la estipulación en No Way Out, donde «The Great One» vencería a Kurt Angle por el Campeonato WWF. Además, Eddie Guerrero derrotó a Chris Jericho por descalificación en una lucha por el Campeonato Intercontinental.

Monday Night RAW, Feb. 12th, 2001

Un 12 de febrero de 2017, Bray Wyatt ganó su primer título mundial, el Campeonato WWE, durante Elimination Chamber. No tendría una gran reinado ya que solo haría una defensa en un programa semanal de SmackDown antes de perder el cinturón contra Randy Orton en WrestleMania 33. En 2019 y 2020 sería en dos ocasiones Campeón Universal como The Fiend.

► NJPW

De primeros títulos va la historia pues el 12 de febrero de 2012 Kazuchika Okada logró por primera vez el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP de NJPW de manos de Hiroshi Tanahashi en el evento The New Beginning. «The Rainmaker» se convirtió en el segundo monarca más joven y terminó con un reinado de «The Ace» de más de 400 días. El de Okada alcanzaría los 720 días. Fue el inicio, o un capítulo, de una de las carreras (y rivalidades) más grandes de la lucha libre reciente.

► TNA

Kid Kash, quien había tenido éxito en ECW y más tarde lo tendría también en la división de peso crucero de WWE, ganó su primer y único Campeonato X-Division venciendo a Sonny Siaki en NWA Total Nonstop Action en 2003. Tendría un reinado de 77 días durante el cual defendió el título frente a Paul London, Amazing Red o Jerry Lynn.

Después de todos sus éxitos en la WWE, individuales y en pareja, Christian Cage ganaba por primera vez el Campeonato Mundial de Peso Completo de la NWA derrotando a Jeff Jarrett en Against All Odds en 2006. En el mismo show, Samoa Joe retuvo el Campeonato X-Division contra AJ Styles y Christopher Daniels.

En 2012, se celebró una nueva edición del mismo PPV. En el evento estelar, Bobby Roode retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo de TNA derrotando a Bully Ray, James Storm y Jeff Hardy en un combate cuadrangular con Sting de supervisor.

► AEW

El 12 de febrero de 2020, Nyla Rose se convirtió en la primera luchadora trans en ganar un título en una importante promoción estadounidense al hacerse con el Campeonato Mundial de manos de Riho en Dynamite.

► Varias

Quizá la palabra «memorable» no sea la más adecuada pero nos acordamos de algunos resultados interesantes:

WCW

1996 : Arn Anderson derrotó a Hulk Hogan en el evento principal de Monday Nitro

: en el evento principal de 2000 : Gerald y Patrick, también conocidos como Creative Control (The Harris Brothers) ganaron el Campeonato Mundial en Parejas derrotando a The Mamalukes (Johnny The Bull y Big Vito) en el especial Millennium Tour: Oberhausen

: Gerald y Patrick, también conocidos como Creative Control (The Harris Brothers) derrotando a The Mamalukes (Johnny The Bull y Big Vito) en el especial Millennium Tour: Oberhausen 2001: Kevin Nash venció a Scott Steiner por descalificación en el evento principal de Monday Nitro

ECW

1999: Rob Van Dam retuvo el Campeonato Mundial de TV contra Jerry Lynn en el evento principal de Crossing The Line.

NWA

1987 : The Powers Of Pain (Warlord y Barbarian) e Ivan Koloff vencieron a Road Warrior Hawk, Dusty Rhodes y Paul Ellering (quien sustituyó a Road Warrior Animal) y lograron el Campeonato Mundial de Tríos .

: The Powers Of Pain (Warlord y Barbarian) e Ivan Koloff vencieron a Road Warrior Hawk, y Paul Ellering (quien sustituyó a Road Warrior Animal) y . 1990: Brian Pillman y Z-Man derrotaron a Jimmy Garvin y Michael Hayes (The Fabulous Freebirds) para ganar el Campeonato de Estados Unidos en Parejas

ROH

2005: Austin Aries retuvo el Campeonato Mundial Peso Completo contra Vordell Walker en el evento Dangerous Intentions de Full Impact Pro. En el mismo evento, Homicide derrotó a Rocky Romero para retener el Campeonato de Peso Completo FIP.