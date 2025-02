Hoy en la historia: El 11 de febrero en la lucha libre

Recordamos luchas, segmentos y otros momentos sucedidos un 11 de febrero que quedaron en la memoria de la lucha libre profesional (WWE, NJPW, TNA, ECW, NWA, AEW, WCW…).

El 11 de febrero de 2017 fallecía Chavo Guerrero Sr. después de una batalla contra el cáncer a la edad de 68 años.

Hoy día como hoy de 1993, dentro del evento no televisado Winter Tour ’93, Ric Flair cayó a manos del Undertaker. En esa misma gira, «The Nature Boy» intentó sin éxito en varias ocasiones ganar el Campeonato WWF de manos de Bret Hart. En otra, derrotó a Big Boss Man. Pero aquel combate con «The Deadman» es particularmente reseñable porque fue el último del dos veces miembro del Salón de la Fama en la compañía hasta casi una década después ya que entonces la abandonaría para unirse a WCW. Regresó para enfrentar a Vince McMahon en una pelea callejera en Royal Rumble 2002.

Nueve años antes, el 11 de febrero de 1984 fue cuando Tito Santana se convirtió por primera vez en Campeón Intercontinental. Tuvo un reinado de 226 días después de vencer a Don Muraco, otro gran nombre ligado a la historia del cinturón, en un programa de WWF en el Boston Garden en Boston (Massachusetts). Antes de perderlo con Greg Valentine el 24 de septiembre del mismo año en WWF All Star Wrestling, Santana lo defendió ante The Iron Sheik, Paul Orndorff o Bob Orton.

Más cerca de nuestros días, en 2010, durante una conferencia trimestral con inversores de la WWE, el entonces propietario Vince McMahon comunicó que Survivor Series iba a ser renombrado. Sin embargo, el 21 de noviembre, el evento se celebró con el mismo nombre de su nacimiento en 1987 debido a las protestas de los fanáticos.

Un lustro después, NXT realizaba el recordado evento TakeOver: Rival en la Full Sail University en Orlando (Florida). Recordado porque fue cuando Kevin Owens ganó su primer cinturón en la WWE, el Campeonato NXT. Y lo consiguió destronando a su (depende del momento) mejor amigo, Sami Zayn, a quien había traicionado en la misma noche de su debut justo cuando este había logrado el título. Además, aquel show vio a las Horsewomen de WWE reunirse en una lucha cuadrangular por el Campeonato Femenil en la que Sasha Banks se convirtió en su nueva dueña venciendo a Charlotte Flair, Becky Lynch y Bayley.

Después de haber sido dos veces Campeones en Parejas de NXT, FTR (entonces The Revival) ganaron su primer título en el elenco principal de WWE un 11 de febrero de 2019 derrotando a Chad Gable y Bobby Roode en Raw. Tendrían un reinado de 55 años hasta perder los cinturones contra Zack Ryder y Curt Hawkins en WrestleMania 35.

El 11 de febrero de 1996, Brian Pillman y Kevin Sullivan disputaron un combate I Respect You Strap en el evento SuperBrawl VI en el que el ganador debía decir que respeta al otro. Pillman estaba desarrollando su personaje de «Loose Cannon», una personalidad caótica e impredecible que rompía las reglas del guion y desdibujaba los límites entre ficción y realidad. Pillman sorprendió a todos al tomar el micrófono tras menos de un minuto de combate y decir: “I respect you, Booker man”. La frase fue una referencia directa a que Sullivan era el booker de WCW en ese momento. Esto rompió la cuarta pared y dejó en evidencia el control de Sullivan sobre las historias, algo que en ese entonces no se mencionaba en televisión. En un intento por vender la historia como real, la compañía le concedió un despido legítimo, creyendo que Pillman volvería más tarde con mayor credibilidad. Pero el plan le salió mal, porque el luchador usó esa liberación para negociar un contrato con la WWF.

If you don’t get the “I respect you, booker man” reference, it stems from Brian Pillman’s final match in WCW with Kevin Sullivan. The only way to win the match was to force your opponent to say “I respect you.”

Long story, short…in a worked shoot angle, Pillman said that just… pic.twitter.com/Cy6QVH8eoE

