Hoy en la historia: 6 de marzo en la lucha libre

WWE

1969: Thunderbolt Patterson hace su debut en la compañía en un programa semanal enfrentando a Arnold Skaaland en la National Arena en Washingto (Columbia).

1971: Val Venis, dos veces Campeón Intercontinental o Campeón Europeo, nace en Oakville (Canadá).

1976: Mr. Kennedy, también conocido como Mr. Anderson, ex Campeón de Estados Unidos y ganador de Money in the Bank, nace en Wisconsin Rapids (Wisconsin).

Mr. Kennedy never becoming a World Champion in WWE should be studied because that man was the definition of charisma pic.twitter.com/lgtEVyN9xR — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) December 29, 2024

2000: Monday Night Raw se lleva a cabo en el Springfield Civic Center en Springfield (Massachusetts) y cuatro de los nueve combates terminan en descalificación: The Big Show derrota a Kane, Road Dogg y X-Pac derrotan a Too Cool, Rikishi vence a Triple H, el Campeón Intercontinental, y Chris Jericho derrota a Kurt Angle. Además, The Rock vence a Chris Benoit en el main event en un combate Steel Cage.

OTD in 2000, Raw took place in Springfield – Massachusetts. Big Show beat Kane (DQ), Road Dogg & X-Pac beat Too Cool (DQ), Chris Jericho beat Kurt Angle (DQ), Dean Malenko & Perry Saturn beat Edge & Christian and The Rock beat Chris Benoit (Steel Cage).#WWE #WWERaw #OnThisDay pic.twitter.com/ExaAvoXlZ9 — R. Wilson (@Raph089968) March 7, 2023

2004: Ray Fernández, mejor conocido como Hércules, fallece a los 46 años en Tampa (Florida).

2015: Después de acusaciones de acoso, Bill DeMott renuncia a su puesto como entrenador principal en el Performance Center.

AEW

2022: El evento de pago por visión Revolution llega desde la Addition Financial Arena en Orlando (Florida). En el main event, Adam Page defiende el Campeonato Mundial contra Adam Cole. Además, CM Punk derrota a MJF en un Dog Collar Match o Jade Cargill retiene el Campeonato TBS ante Tay Melo.

Petit highlights a l’approche de #AEWRevolution «Hangman» Adam Page(c) vs Adam Cole AEW World Championship AEW Revolution 2022 🎵Within Temptation- A Demon’s Fate #AEW pic.twitter.com/inaP2Y9GMr — Wrestling Life (@Wrestling_FLL) March 5, 2025

NJPW

1946: Don Arakawa nace en Izumi, Kagoshima (Japón).

1947: Killer Khan nace en Tsubame, Prefectura de Niigata (Japón).

Killer Khan & Terry Gordy battle in a legendary 1984 bloodbath considered by many to be one of the greatest matches in World Class Championship Wrestling history. 👑 https://t.co/JWN17zY5JK — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) December 30, 2023

1972: New Japan Pro-Wrestling celebra Opening Series, su primer evento en el gimnasio Ota Ward de Tokio (Japón). Entre otras luchas, Karl Gotch derrota a Antonio Inoki, Kotetsu Yamamoto y Toyonobori vencen a Jim Durango y John Durango en una lucha al mejor de dos de tres caídas, o Shoji Kai vence a Brooklyn Kid.

#OnThisDay in 1972: New Japan: Karl Gotch defeated Antonio Inoki on the debut show of the promotion. pic.twitter.com/MVQWsQwafs — Allan (@allan_cheapshot) March 6, 2025

2000: Es el cuarto episodio del evento NJPW Adios Perro En Japón en el Korakuen Hall en Tokio. En su gira de despedida del país nipón, Perry Aguayo se une a Perro Aguayo Jr. y Dr. Wagner Jr. para derrotar a Gran Hamada, Jushin «Thunder» Liger y Negro Casas.

2007: Bad News Allen fallece a la edad de 63 años en Calgary, Alberta (Canadá).

Bad News Allen ice cold in shoot-style fed UWFi. ☠️ pic.twitter.com/UtYcxqBton — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) November 20, 2022

2018: Es el día del NJPW 46th Anniversary Show en el Ota City General Gymnasium en Tokio. En el combate final, Kazuchika Okada derrota a Will Ospreay. En otros, Suzuki-gun (El Desperado y Yoshinobu Kanemaru) ganan el Campeonato en Parejas de Peso Completo Jr. IWGP contra Roppongi 3K (SHO y YOH) y Los Ingobernables de Japón (BUSHI y Hiromu Takahashi) o Minoru Suzuki consigue el Campeonato Intercontinental IWGP derrotando a Togi Makabe.

2019: El NJPW 47th Anniversary Show tiene lugar en el Ota City General Gymnasium en Tokio. Lo cierra Jay White derrotando a Will Ospreay en la lucha estelar. En otras, Roppongi 3K (SHO y YOH) vencen a Los Ingobernables de Japón (BUSHI y Shingo Takagi) para ganar el Campeonato en Parejas de Peso Completo Jr. IWGP o Taiji Ishimori defiende el Campeonato de Peso Completo Jr. IWGP contra Jushin «Thunder» Liger.

2023: Durante el evento 51st Anniversary Event & New Japan Cup en el Ota City General Gymnasium en Tokio, Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) defienden el Campeonato en Parejas IWGP contra Kazuchika Okada e Hiroshi Tanahashi en su última defensa antes de perderlo. Además, en el torneo New Japan Cup, Shota Umino y Jack Perry avanzan a la segunda ronda venciendo a Yujiro Takahashi y Tomohiro Ishii, respectivamente.

MONDAY! Celebrate 51 years of New Japan Pro-Wrestling… FREE?!? All the action live and in English on https://t.co/cEFFsYsBAi with NO signup needed Monday! Full card, preview: https://t.co/C7Anvet20R#njpw #njpw51st pic.twitter.com/hF4NJZXiTy — NJPW Global (@njpwglobal) March 3, 2023

TNA

2015: Se emite One Night Only – Joker’s Wild 3, que fue grabado el 14 de febrero en Universal Studios en Orlando (Florida). Lo cierra Bobby Lashley ganando la batalla real por $100.000.

CMLL

2015: En un episodio de CMLL on Fox Sports en la Arena México, El Terrible y Máximo ganan el Torneo de Parejas Increíbles venciendo en la final a Rey Bucanero y Volador Jr.

WCW

1979: David Flair, hijo de Ric Flair y ex Campeón de Estados Unidos de Peso Completo y ex Campeón Mundial en Parejas, nace en Mineapolis (Minesota).

1996: En su último combate en la World Championship Wrestling antes de irse a la WWE, Johnny B. Badd pierde el Campeonato Mundial de Televisión ante Lex Luger en un episodio de Saturday Night en Macon (Georgia).

On this date in 1996, WCW TV Champion Johnny B Badd had Kimberly by his side when he put his title on the line against Lex Lugerhttps://t.co/vXKVSs1MPA pic.twitter.com/crEB4xr1cx — Monsoon Classic (@MonsoonClassic) March 9, 2023

ECW

1994: Durante un episodio de ECW Hardcore TV en la ECW Arena en Filadelfia (Pensilvania), The Public Enemy ganan el Campeonato Mundial en Parejas, su primer titulo, venciendo a Kevin Sullivan y The Tazmaniac.

NWA

1970: Rocky Johnson, el padre de The Rock, pierde el Campeonato de Peso Completo Américas, el primer título individual de su carrera, a manos de Freddie Blassie en un episodio de NWA Hollywood en el Olympic Auditorium en Los Ángeles (California).

1974: The Von Brauners (Karl von Brauner y Kurt von Brauner) ganan el Campeonato Mundial en Parejas derrotando a Pat Patterson y Rocky Johnson en un episodio de NWA Big Time Wrestling en el Memorial Auditorium en Sacramento (California).

NOAH y ZERO-ONE

1970: Masao Inoue nace en Chūō, Yamanashi (Japón).

2003: Se lanza el videojuego King Of Colosseum Green desarrollado por Bam Entertainment y publicado por Spike como spin-off de la serie Fire Pro Wrestling.

AJPW

1999: All Japan Pro Wrestling celebra el evento Excite Series en el Budokan Hall en Tokio (Japón). Vader se convierte en el nuevo Campeón Triple Corona derrotando a Akira Taue en el evento principal. Entre otros combates, Jun Akiyama y Kenta Kobashi derrotan a Mitsuharu Misawa y Yoshinari Ogawa para defender el Campeonato en Parejas.

Vader interview after winning the All Japan Triple Crown in October 1999. «In my heart I believe Japan is the number 1 wresting country in the world, but the fans are not only the best fans in the world, but the smartest, the most knowledgeable wrestling fans.» pic.twitter.com/sAs33OYswH — Allan (@allan_cheapshot) February 18, 2025

Varias

2004: Combat Zone Wrestling realiza el evento CZW Overdrive en la arena New Alhambra Sports & Entertainment Center en Filadelfia (Pensilvania). En el main event, The Messiah gana el Campeonato Mundial de Peso Completo venciendo a Zandig. En otros combates, Jack Evans derrota a Petey Williams y Teddy Hart en una triple amenaza o Nick Cage vence a Roderick Strong.

2009: Travis Banks hace su debut profesional en el evento NZWPW Heretaunga Hellfire de New Zealand Wide Pro Wrestling en North Island (Nueva Zelanda).

2017: En la Northumbria University Students Union en Newcastle-Upon-Tyne (Inglaterra), WCPW (West Coast Pro Wrestling) lleva a cabo el evento Exit Wounds. Cody Rhodes retiene el Campeonato Internet contra Liam Slater, Bea Priestley derrota a Kay Lee Ray para mantener el Campeonato Femenil y en el evento principal, Drew Galloway (Drew McIntyre) defiende el Campeonato Mundial contra Will Ospreay.

