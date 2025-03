Hoy en la historia: 5 de marzo en la lucha libre

Si alguien adquiere la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tiene una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros acontecimientos sucedidos un 5 de marzo que quedaron en la memoria.

WWE

1993: El luchador de NXT Josh Briggs nace en Bullhead City (Arizona).

Josh Briggs and @noah_yoshiki are ready to bring chaos to the Tag Team Division! 😤 👊#WWENXT pic.twitter.com/WRDrThD6j0 — WWE (@WWE) December 11, 2024

1996: La luchadora de NXT Jordynne Grace nace en Austin (Texas).

EXCLUSIVE: After things get heated between @JordynneGrace and @CoraJadeWWE, NXT General Manager @avawwe_ steps in and makes a match between the two Superstars for tonight. #WWENXT pic.twitter.com/iZ1KIlyYky — WWE (@WWE) March 4, 2025

2001: Una semana después de que Jerry «The King» Lawler dejara la compañía, Paul Heyman hace su debut como el nuevo comentarista de Monday Night Raw tras haber dejado atrás ECW. En el mismo programa, The Hardy Boyz ganan por cuarta vez el Campeonato en Parejas contra The Dudley Boyz.

On This Day in Wrestling History – Paul Heyman made his debut on the RAW commentary booth with @JRsBBQ 21 years ago today (3/5/01) @HeymanHustle @OTD_in_WWE pic.twitter.com/BFBLPdpfV4 — Wrestling from 80s/90s (@Wrestling80s90s) March 5, 2022

2012: Santino Marella gana el Campeonato de Estados Unidos, su segundo título individiual en la empresa, derrotando a Jack Swagger en un episodio de Raw desde el TD Bankworth Garden en Boston (Massachusetts).

2013: El legendario mánager William «Paul Bearer» Moody fallece en su ciudad natal de Mobile (Alabama) a los 58 años.

2017: Goldberg logra el Campeonato Universal venciendo a Kevin Owens en el evento premium Fastlane celebrado en el BMO Harris Bradley Center en Millwaukee (Wisconsin). En el mismo show, Roman Reigns derrota a Braun Strowman, Bayley defiende el Campeonato Femenil de Raw contra Charlotte Flair, o Neville (PAC) vence a Jack Gallagher en defensa del Campeonato de Peso Crucero.

2019: Samoa Joe consigue el Campeonato de Estados Unidos, su primer título en el elenco principal de WWE, ganando una lucha fatal de cuatro esquinas contra R-Truth, Andrade y Rey Mysterio en un episodio de SmackDown realizado en la Mohegan Sun Arena en Wilkes-Barre (Pensilvania).

2024: Se celebra NXT Roadblock en el WWE Performance Center en Orlando (Florida). Trick Williams regresa a la programación de NXT para atacar a Carmelo Hayes, The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vencen a Lyra Valkyria y Tatum Paxley para retener el Campeonato Femenil en Parejas, o Bron Breakker y Baron Corbin derrotan a Chase U (Andre Chase y Duke Hudson) para retener el Campeonato en Parejas.

NJPW

2010: Comienza el evento de varios capítulos NJPW 38th Anniversary Series en el Korakuen Hall en Tokio (Japón). En la mejor lucha, Naomichi Marufuji vence a Koji Kanemoto para defender el Campeonato Jr. de Peso Completo IWGP.

2022: Es la primera noche del evento de pago por visión NJPW Strong: RIVALS en The Vermont Hollywood en Los Ángeles (California). Bad Dude Tito y JONAH (Bronson Reed) derrotan a FinJuice (David Finlay y Juice Robinson), Christopher Daniels vence a Karl Fredericks (Eddy Thorpe) o TJP vence a Brogan Finlay (Uriah Connors).

AEW

2023: Llega el evento de pago por visión Revolution desde el Chase Center en San Francisco (California). Lo cierra MJF defendiendo el Campeonato Mundial contra Bryan Danielson en un 60 Minute Iron Man Match. Además, Adam Page derrota a Jon Moxley en Texas Death Match o House Of Black (Brody King, Buddy Matthews y Malakai Black) ganan el Campeonato Mundial de Tríos contra The Elite (Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson).

AAA

2000: Es el día del evento Rey de Reyes en el El Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpán de Juárez (México). En el main event, La Parka derrota a Gigante Drako en una lucha de máscara contra máscara. El torneo que da nombre al show lo gana Abismo Negro derrotando en la final a Charly Manson, Cibernetico y El Alebrije.

2022: Es el evento Gira Aniversario XXX en el Domo Madero en Ciudad Madero, Tamaulipas (México). Entre otras luchas, La Empresa (DMT Azul, Puma King y Sam Adonis) ganan el Campeonato Mundial de Tríos venciendo a Los Mercenarios (Rey Escorpion, Taurus y Villano III Jr.).

TNA

2022: El programa especial Sacrifice tiene lugar en el Paristown Hall en Louisville (Kentucky). En el main event, Moose vence a Heath Slater en defensa del Campeonato Mundial Impact. Además, Tasha Steelz le gana a Mickie James el Campeonato Mundial de Knockouts o Jay White derrota a Alex Shelley.

ROH

2005: El Pennsylvania National Guard Armory en Filadelfia (Pensilvania) alberga el evento ROH Trios Tournament. En el torneo que le da nombre, salen victoriosos The Rottweilers (Homicide, Ricky Reyes y Rocky Romero) venciendo en la final a Generation Next (Austin Aries, Jack Evans y Roderick Strong). Además, Jay Lethal defiende el Campeonato X-Division contra John Walters.

ECW

1994: Kevin Sullivan y The Tazmaniac vencen a The Bruise Brothers (Don Harris y Ron Harris) para conseguir el Campeonato en Parejas en un programa semanal en la ECW Arena en Filadelfia (Pensilvania).

NWA

2002: La luchadora Kenzie Paige, actual Campeona Mundial y Campeona Mundial en Parejas, nace en Nashville (Tennessee).

Varias

1979: El veterano ex de AJPW y ex de NJPW y actualmente independiente Shiro Koshinaka debuta como profesional en el evento AJPW 7th Champion Carnival en el City Center en Tateyama, Chiba (Japón).

1985: El luchador independiente Martin Casaus, también conocido como Marty «The Moth» Martínez, nace en West Jordan (Utah).

