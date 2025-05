Hoy en la historia: 31 de mayo en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

31 de mayo en…

WWE

1982 : Sarah Schreiber nace en Nutley, Nueva Jersey (Estados Unidos).

1990 : Montez Ford (Kenneth Crawford) nace en Chicago, Illinois (Estados Unidos).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝕂𝕚𝕟𝕘 𝕋𝕖𝕫 (@montezfordwwe)

1998 : WWF celebra el evento In Your House 22: Over The Edge. Kane derrota a Vader en una lucha de máscara contra máscara. Marc Mero vence a Sable y la obliga a abandonar la compañía. En el combate principal, Stone Cold Steve Austin derrota a Dude Love en un combate No Disqualification Falls Count Anywhere con Vince McMahon de réferi especial para defender el Campeonato WWF.

1999 : Es WWF RAW is WAR y Jeff Jarrett se corona por cuarta vez como Campeón Intercontinental destronando a The Godfather. También, The Acolytes (Bradshaw y Faarooq) se convierten por primera vez en Campeones de Parejas WWF tras vencer a Kane y X-Pac.

2004 : La Resistance (Robert Conway y Sylvain Grenier) se convierten por primera vez en Campeones Mundiales de Parejas. Derrotan a Edge y Chris Benoit en WWE RAW.

2014 : Chelsea Green debuta en la lucha libre. Bajo el nombre de Jaida, participa en una lucha tres contra tres durante el evento ECCW Better Than You de la promotora Elite Canadian Championship Wrestling.

2015 : WWE celebra el evento Elimination Chamber. Kevin Owens vence a John Cena en su debut en un PPV de WWE en una lucha sin el Campeonato NXT ni el Campeonato de Estados Unidos en juego. Además, Ryback derrota a King Barrett, R-Truth, Sheamus, Mark Henry y Dolph Ziggler en una Cámara de Eliminación para ganar el Campeonato Intercontinental. En el combate principal, Seth Rollins defiende frente a Dean Ambrose (Jon Moxley) el Campeonato WWE.

2024 : Guerillas of Destiny (Tama Tonga y Tonga Loa) disputan su primera lucha juntos en la WWE derrotando a The Street Profits durante un show de Friday Night SmackDown representando a The Bloodline.

CMLL

1944 : El Santo derrota a Tuffy Truesdale y gana (por tercera vez) el Campeonato Nacional de Peso Medio vacante. Reinará durante un año y un día.

#EnUnDíaComoHoy pero de 1944, El Santo se convertía en nuevo Campeón Nacional Medio por tercera ocasión en su carrera tras destronar a Tuffy Truesdale luego de un intenso enfrentamiento en la legendaria Arena Coliseo. pic.twitter.com/gSba95IfSV — Lucha Libre Y Ya (@LuchaLibreYYa) May 31, 2020

1956 : Una vez más, la cuarta, El Santo gana el Campeonato Nacional de Peso Medio, que nuevamente estaba vacante. En esta ocasión, su reinado alcanzará a casi cinco años (1.758 días).

At a live event in Mexico City (1956) El Santo won the vacant Mexican National Middleweight Championship and would hold the title for the better part of the next five years, losing it in March 1961 to Karloff Lagarde pic.twitter.com/qhbS8ICnLc — Ultimate Wrestling Trivia (@UltWresTrivia) May 31, 2025

1971 : Marcela (María Elena Santamaría Gómez) nace en Ciudad de México (México).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LaReinaDeLosLobos.🐺 (@skadiluch)

2002 : En un programa del Consejo Mundial de Lucha Libre desde la Arena México que se emite en Televisa Deportes, Rey Bucanero y Último Guerrero (Los Guerreros del Infierno) vencen a El Hijo del Santo y Negro Casas en una lucha de dos de tres caídas y se convierten en Campeones de Parejas CMLL por segunda vez. Reinarán durante 602 días.

2013 : La Sombra (Andrade) se corona como Campeón Intercontinental IWGP de New Japan Pro Wrestling terminando el reinado de 313 días de Shinsuke Nakamura en un show de CMLL en Televisa Deportes.

2019 : Durante el evento CMLL Juicio Final, Los Guerreros Laguneros (Euforia y Gran Guerrero) vencen a Diamante Azul y Valiente en una lucha de dos de tres caídas y ganan el Campeonatos de Pareja CMLL. Es su primer y único reinado con este título y lo mantendrán por 154 días.

2024 : Star Jr. vence a Ángel de Oro para ganar la Copa Jr. VIP en la Arena México en un CMLL Viernes Espectacular.

AAA

1967 : Vampiro (Ian Richard Hodgkinson) nace en Thunder Bay (Canadá).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VAMPIRO CANADIENSE (@vampirovudu)

TNA

2016 : Durante un programa semanal de IMPACT Wrestling, cobrando su maletín Feast Or Fired, Eli Drake (LA Knight) derrota a Bram (Thom Latimer) y se corona como Campeón King of the Mountain.

2018 : Impact Wrestling celebra el especial Under Pressure. En el combate principal, Austin Aries destrona a Pentagón Jr. (Penta) como Campeón Mundial Impact. También, Su Yung destrona a Allie como Campeona Impact Knockouts.

ROH

2003 : Frankie Kazarian debuta en Ring of Honor en una lucha cuadrangular que involucra a CM Punk y Jimmy Rave que gana Christopher Daniels durante el evento ROH Do Or Die. También Rave hace su debut, pero televisivo, porque ya había luchado (y perdido) con AJ Styles en un combate no televisado en ROH Night Of The Butcher.

ROH – CM Punk vs Christopher Daniels vs Frankie Kazarian vs Jimmy Rave (31.05.2003) Really cool match to book full of great pairings. Really good debut for Rave who has a great comeback segment and excellent build for a future Punk vs Daniels match. pic.twitter.com/TE26W45csk — @roderickfromzf (@roderickfromzf) March 27, 2024

Varias

1970 : Takashi Sugiura nace en Nagoya, Prefectura de Aichi (Japón).

1991 : Cody Hall (Cody Taylor Hall), hijo de Scott Hall, nace en Chuluota, Florida (Estados Unidos).

2000 : Gable Steveson (Gable Dan Steveson) nace en Portage, Indiana (Estados Unidos).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gable Steveson (@gable)

2015 : Natsupoi, Tae Honma y Saori Anou debutan como luchadoras; Natsupoi usando su nombre real, Natsumi Maki. Las tres lo hacen durante el evento AgZ Prologue de la promotora Actwres girl’Z.

#安納サオリ#なつあんどさおりー10年間の足跡#STARDOM Happy 10th Anniversary to Saori Anou and Natsupoi! 🥳🎉 Last year, Natsupoi finally achieved her dream of becoming Wonder of STARDOM Champion, and you were both Double Champions that helped lead the Cosmic Angels to their… pic.twitter.com/90Z1ID5tsc — Shine Forever ✨ (@Marigold_Ace) May 31, 2025

2018 : Veer Mahaan, bajo su nombre real, Rinku Singh, debuta en la lucha libre luchando y perdiendo con Kassius Ohno (Chris Hero) en un show no televisado de WWE NXT.

What an honor to have my very first match with such a talented performer and superstar. @kassius.ohno It’s not only what he does in the ring that puts a smile on his fan’s faces but the heart he carries outside of the ring that is so inspirational. I can’t wait for our rematch! pic.twitter.com/7XHjKMfH1x — Rinku Rajput (@VeerMahaan) June 1, 2018

2020 : Danny Havoc fallece a la edad de 34 años. Descanse en paz. Durante su carrera, fue uno de los luchadores más populares de la escena independiente (violenta) luchando en promotoras de renombre como Combat Zone Wrestling o Game Changer Wrestling.