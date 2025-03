Hoy en la historia: 31 de marzo en la lucha libre

Si adquieren la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienen una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros acontecimientos sucedidos un 31 de marzo que quedaron en la memoria.

WWE

1985: La primera edición de WrestleMania tiene lugar en el Madison Square Garden. «El mayor evento de lucha libre de todos los tiempos». En el main event, el campeón mundial Hulk Hogan y Mr. T. derrotan a Paul Orndorff y «Rowdy» Roddy Piper con Muhammad Ali y Pat Patterson como réferis especiales invitados. También, Wendy Richter (acompañada al ring por la cantante Cyndi Lauper) vence a Lailani Kai por el título femenil o André The Giant derrota a Big John Studd en un Career vs $15,000 Bodyslam Challenge.

1996: Es el día de WrestleMania XII. «Stone Cold» Steve Austin debuta en el gran show derrotando a Savio Vega. También Hunter Hearst Helmsley (Triple H), que cae ante The Ultimate Warrior, quien hace su regreso a los cuadriláteros después de más de tres años. The Undertaker suma a Diesel (Kevin Nash) a su lista de víctimas. Y en la lucha principal Shawn Michaels vence a Bret Hart en el primer Iron Man Match de 60 minutos en un PPV para convertirse en el nuevo campeón mundial.

1997: Durante un episodio de Raw is War, Bret Hart reúne a The Hart Foundation después de que Owen Hart y The Brittish Bulldog se enfrenten en un mano a mano. Además, The Honky Tonk Man anima a Road Dogg a tomar su relevo antes de que este le rompa la guitarra. En otro segmento, Paul Bearer intenta atraer al Undertaker a su lado pero este lo golpea y Mankind le quema la cara. Y en el main event Rocky Maivia (The Rock) vence a «The Hitman» por descalificación en un combate por el Campeonato Intercontinental.

2003: Goldberg debuta durante un episodio de Monday Night Raw atacando a The Rock. Además, Steve Austin es despedido y Kane y Rob Van Dam ganan el título mundial tag team.

2008: Ric Flair pronuncia su discurso de despedida y se le rinde tributo después de perder su carrera ante Shawn Michaels la noche anterior en WrestleMania XXIV.

2010: En un nuevo show de Florida Championship Wrestling, Alex Riley defiende ante Justin Gabriel el Campeonato Peso Completo FCW, The Uso Brothers (Jimmy Uso y Jules Uso) derrotan a Darren Young y Percy Watson para defender el Campeonato en Parejas FCW o Skip Sheffield (Ryback) vence a Derrick Bateman (EC3).

2023: Se realiza el programa especial WrestleMania SmackDown antes de WrestleMania 39 y, entre otros combates, Bobby Lashley gana la batalla real en honor de André El Gigante.

CMLL

1944: La pionera Mildred Burke lucha por segunda vez en México. Enfrenta y derrota a Betty Garvey en un show de EMLL Súper Viernes en el que también participa Mae Young en la Arena Coliseo en Ciudad de México.

AAA

2022: Se celebra el evento AAA Invades WrestleCon. En la lucha principal Psycho Clown vence a Black Taurus (The Beast Mortos). Además, Laredo Kid defiende contra Bandido y Flamita el Campeonato Mundial Peso Crucero AAA o La Rebelión (Bestia 666 y Mecha Wolf) derrotan a Aero Star y Drago para seguir siendo los Campeones Mundiales en Parejas NWA.

WCW

1997: Meiko Satomura disputa su único combate en Monday NITRO cayendo derrotada ante Toshie Uematsu, la Campeona Mundial Femenil Peso Crucero WCW.

What a splash Toshie Uematsu hits on Meiko Satomura. (3.31.1997) 🌟 pic.twitter.com/ywq2pnQoVE — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) December 15, 2024

TNA

2004: Frankie Kazarian gana el vacante Campeonato X NWA TNA (Campeonato X-Division) derrotando a The Amazing Red. El título estaba vacante debido a la lesión de Chris Sabin.

AEW

2021: Se emite un nuevo episodio de Dynamite, grabado el 25 de marzo, el cual se cierra con un combate en parejas Arcade Anarchy donde Chuck Taylor y Orange Cassidy vencen a Miro y Kip Sabian. Además, Christian Cage derrota a Frankie Kazarian o The Good Brothers (Doc Gallows y Karl Anderson) y Kenny Omega vencen a The Lucha Brothers (Penta El Zero Miedo y Rey Fenix) y Laredo Kid.

ROH

2006: Se celebra la primera edición del evento Supercard Of Honor. Bryan Danielson defiende contra Roderick Strong el Campeonato Mundial ROH en el evento principal. En otras luchas, AJ Styles y Matt Sydal derrotan a Generation Next (Austin Aries y Jack Evans) o Samoa Joe vence a Christopher Daniels y Jimmy Jacobs.

2007: Es el día de la segunda edición de Supercard Of Honor. Roderick Strong vence a Austin Aries para retener el Campeonato Mundial Peso Completo FIP, Jimmy Jacobs derrota a BJ Whitmer en un Pinfall Or Submission Only Steel Cage Match o, en el main event, CIMA, SHINGO y Susumu Yokosuka vencen a Dragon Kid, Masaaki Mochizuki y Ryo Saito.

2012: Es la segunda noche del evento Showdown In The Sun y Roderik Strong gana el Campeonato Mundial de TV de manos de Jay Lethal. En la lucha principal, Davey Richards derrota a Michael Elgin.

RevPro

2013: Revolution Pro Wrestling celebra su evento RevPro High Stakes, donde Colt Cabana vence a Sha Samuels para ganar el Campeonato Británico Peso Completo RevPro. También, Prince Devitt (Finn Bálor) derrota a Zack Sabre Jr. y Marty Scurll para defender el Campeonato Británico Peso Crucero RevPro.

#TBT PRINCE DEVITT VS ZACK SABRE JR VS MARTY SCURLL – High Stakes 2013. Relive it now on https://t.co/vhLx7kP8wf! pic.twitter.com/S6zwAZQ5aI — Revolution Pro (@RevProUK) July 21, 2016

2016: El luchador independiente Kris Travis fallece a los 32 años. Había luchado principalmente en el Reino Unido y Europa, pasando por PROGRESS Wrestling, Insane Championship Wrestling, Preston City Wrestling, RevPro y muchas otras promotoras. Luchadores de renombre como Kevin Owens, Saraya, Finn Bálor o The Young Bucks le rinden homenaje.

2017: Se realiza el primer show en Estados Unidos, RevPro WrestleCon, el cual se cierra con un combate en el que Zack Sabre Jr. derrota a Penta El Zero M (Penta). Además, Will Ospreay vence a Rey Fénix o Jay White a Sami Callihan.

«Essex Destroyer» Will Ospreay vs Rey Fenix

@ RevPro WrestleCon 2017 pic.twitter.com/g7dAY04RlY — 𝙰𝚢𝚘’𝚜 𝚆𝚛𝚎𝚜𝚝𝚕𝚒𝚗𝚐 𝙲𝚕𝚒𝚙𝚜💾 (@ayowrestleclips) April 12, 2023

2024: Llega el evento Revolution Rumble y Grizzled Young Veterans (James Drake y Zack Gibson) se convierten en los nuevos Campeones Británicos Indiscutibles en Parejas RevPro derrotando a Subculture (Flash Morgan Webster y Mark Andrews). Además, Dani Luna defiende ante Alex Windsor el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro o Leon Slater derrota a Josh Alexander.

DOG COLLAR MATCH.

Alex Windsor vs Dani Luna.@RevProUK pic.twitter.com/LQ8DMJ5qFw — Alex Windsor アレクス・ウィンザー (@HailWindsor) April 1, 2024

PROGRESS

2017: PROGRESS Wrestling celebra el evento PROGRESS Orlando y Pete Dunne defiende el Campeonato Mundial PROGRESS contra Mark Haskins, Tyler Bate retiene el Campeonato UK WWE contra ante Mark Andrews, y Matt Riddle derrota a Trent Seven para seguir siendo el Campeón Atlas PROGRESS.

2019: Aussie Open (Kyle Fletcher y Mark Davis) ganan el Campeonato en Parejas PROGRESS derrotando a The Swords Of Essex (Paul Robinson y Will Ospreay) en un Tables, Ladders & Chairs Match en el evento PROGRESS Chapter 87: Breadknife.

After #Breadknife, @DUNKZILLADavis sat down with Jim, Jon, and Glen before sharing the news with his #AussieOpen partner. pic.twitter.com/7l2VeJZmgp — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) April 4, 2019

GCW

2022: The Briscoes ganan el Campeonato en Parejas de Game Changer Wrestling derrotando a Nick Gage y SLADE y The Second Gear Crew (Mance Warner y Matthew Justice) en la primera noche del evento Joey Janela’s Spring Break 6. Además, John Wayne Murdoch consigue de manos de Álex Colón el Campeonato Ultraviolento GCW o Jon Moxley defiende contra AJ Gray el Campeonato Mundial GCW.

The Briscoes win GCW Tag Team titles at Joey Janela’s Spring Break 6 https://t.co/Vl1IMxILc8 pic.twitter.com/XlFu74GcfH — Wrestling Observer (@WONF4W) April 1, 2022

2023: En Joey Janela’s Spring Break 7, The East West Express (Jordan Oliver y Nick Wayne) se hacen con el Campeonato en Parejas GCW venciendo a Motor City Machine Guns. En otras luchas, El Hijo del Vikingo derrota a Mike Bailey o Kota Ibushi a Joey Janela en el main event.

2023: Se celebra el evento GCW Vs. DDT. En las dos últimas luchas, el Campeonato Heavy Metal Iron Man DDT pasa primero a Cole Radrick y luego a Yoshihiko.

GCW vs DDT is NOW on WRESTLE UNIVERSE! ► All-out battle vs GCW!

► Moonlight Express reunion!

► Yoshihiko’s main event match against Cole Radrick! Please watch👀https://t.co/7KQKiQ1OxB

※No Commentary, please enjoy the show’s atmosphere!#GCWvsDDT #ddtpro pic.twitter.com/YWAfvz0IJA — DDT Pro-Wrestling (English) (@ddtproENG) May 10, 2023

MLW

2022: Major League Wrestling realiza el evento Intimidation Games. Octagón Jr. vence a King Muertes, El Dragón y El Hijo de LA Park para ganar el Campeonato Caribeño Peso Completo MLW. También, Alexander Hammerstone defiende ante Jacob Fatu y Mads Krügger el Campeonato Mundial Peso Completo MLW o Myron Reed derrota a Shane Strickland (Swerve Strickland) para seguir siendo Campeón Mundial Peso Medio MLW.

Stardom

2024: MIRAI, Mai Sakurai y Yuzuki disputan su última lucha en World Wonder Ring Stardom. También es la última vez de Utami Hayashishita dentro de las Queen’s Quest. Y además Giulia y Suzu Suzuki se enfrentan por última ocasión.