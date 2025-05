Hoy en la historia: 3 de mayo en la lucha libre

Si adquieres la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienes una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling.

3 de mayo en…

WWE

1986 : En la sexta edición de WWF Saturday Night’s Main Event, Bobby Heenan reemplaza a Jesse Ventura como comentarista, ya que Ventura está en México rodando la película Predator junto a Arnold Schwarzenegger.

1993 : El Campeón WWF, Hulk Hogan, derrota al Campeón de Peso Completo WGP, Great Muta, en el evento Wrestling Dontaku de New Japan Pro Wrestling. Ninguno de los dos títulos está en juego pero en una entrevista previa al show «The Hulkster» había declarado que el cinturón que él mismo porta es solo un juguete y que en realidad el que quiere es el que ostenta el «Pro Wrestling Genius», provocándose a sí mismo problemas con los directivos de la WWF en su regreso a Estados Unidos.

2001 : Randy Orton gana por segunda vez el Campeonato Hardcore NWA OVW derrotando a Flash Flanagan en un show de Ohio Valley Wrestling y National Wrestling Alliance.

2006 : CM Punk gana su último título antes de pasar al roster principal de la WWE. Consigue el Campeonato de Peso Completo OVW derrotando a Brent Albright en un programa televisado de Ohio Valley Wrestling.

2021 : Mansoor tiene su primer combate en Monday Night Raw, en el que pierde ante Sheamus.

2024 : Ricochet es el primer Campeón WWE Speed de la historia derrotando a Johnny Gargano en la final del torneo de este show que se emite en X (Twitter).

NJPW

1995 : «The King of Sports» celebra el evento Wrestling Dontaku (es una fecha habitual) y en el combate principal Keiji Muto derrota a Shinya Hashimoto, terminando con su reinado en 367 días, para convertirse en el nuevo Campeón de Peso Completo IWGP. Antes, Sabu le gana a Koji Kanemoto el Campeonato de Peso Completo Jr. IWGP.

Sabu wins the IWGP Junior Heavyweight title at NJPW Wrestling Dontaku – Fukuoka Dome. (5.3.1995) @TheRealSabuECW #njpw #ecw pic.twitter.com/p2f8FmVqOH — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) March 12, 2021

1997 : Manabu Nakanishi y Satoshi Kojima ganan juntos el primer título de sus carreras. Como Bull Powers, vencen a Kensuke Sasaki y Riki Choshu y se coronan como nuevos Campeones de Parejas IWGP.

2010 : Llega una nueva edición de Wrestling Dontaku. En el combate principal, Togi Makabe gana por primera vez el Campeonato de Peso Completo IWGP de manos de Shinsuke Nakamura. Además, Jushin Thunder Liger le gana a Negro Casas el Campeonato Mundial de Peso Medio CMLL.

2012 : New Japan celebra no solo Wrestling Dontaku sino también su 40 aniversario. En el evento, Low Ki destrona a Prince Devitt (Finn Bálor) como Campeón de Peso Completo Jr. IWGP.

2013 : La facción Bullet Club sigue tomando forma en Wrestling Dontaku. Prince Devitt y Bad Luck Fale atacan a Hiroshi Tanahashi tras su victoria. Karl Anderson y Tama Tonga inicialmente se ponen en contra de ellos, pero luego también atacan a Tanahashi y se alían con Devitt y Fale.

#NJPW The Recount: History of the BULLET CLUB – Part One#BULLETCLUB a global brotherhood that has thrived and broken into worldwide popular consciousness, part one begins now with @FinnBalor, @TOKSFALE, @KarlAndersonWWE and @Tama_Tonga!! #NJPWWorld▶︎https://t.co/Q4Ftvqv3wT pic.twitter.com/t8Q3mdabLi — NJPW WORLD (@njpwworld) November 23, 2018

2014 : Es nuevamente el día de Wrestling Dontaku. En esta ocasión, el Campeonato de Peso Completo IWGP se va en la cintura de AJ Styles cuando este destrona a Kazuchika Okada y termina su segundo reinado en 391 días.

On This Day 5/3/2014 | In the main event of the NJPW Wrestling Dontaku show in Japan, A.J. Styles defeated Kazuchika Okada to win the IWGP World Heavyweight championship. pic.twitter.com/qEczexEj4h — The Suplex Press (@PressSuplex) May 3, 2024

2015 : Hirooki Goto se convierte por segunda vez en Campeón Intercontinental venciendo a Shinsuke Nakamura en el combate principal y The Young Bucks ganan el Campeonato de Parejas de Peso Completo Jr. contra Beretta y Rocky Romero y Kyle O’Reilly y Bobby Fish en una triple amenaza en Wrestling Dontaku.

2016 : En Wrestling Dontaku, Matt Sydal y Ricochet derrotan a Beretta y Rocky Romero para convertirse en los nuevos Campeones de Parejas de Peso Completo Jr.. Más tarde, Kenny Omega, Matt y Nick Jackson se alzan con el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER tras vencer a Hiroshi Tanahashi, Michael Elgin y Yoshitatsu.

2018 : Wrestling Dontaku se celebra una vez más y The Young Bucks y Marty Scurll, los tres representando al Bullet Club, se coronan Campeones de Tercias de Peso Abierto NEVER al derrotar a otro equipo de la misma facción formado por Tama Tonga, Tanga Loa y Bad Luck Fale. Además, entre otros combates, Cody Rhodes vence a Kota Ibushi.

2021 : Jay White derrota a Hiroshi Tanahashi y se convierte en el nuevo Campeón de Peso Abierto NEVER en Wrestling Dontaku.

2023 : Durante Wrestling Dontaku, Hikuleo gana su primer título cuando vence a KENTA para ser el nuevo Campeón de Peso Abierto NJPW STRONG. Además, David Finlay gana el Campeonato de Peso Abierto NEVER de manos de Tama Tonga o Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii e Hiroshi Tanahashi derrotan a El Desperado, Minoru Suzuki y Ren Narita por el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER.

2024 : Jeff Cobb se convierte en Campeón Mundial de Televisión NJPW al vencer a Zack Sabre Jr. en Wrestling Dontaku.

Zack Sabre Jr. survived, but could not defeat Jeff Cobb at Dontaku, as the two went to a 15 minute draw!#njdontaku report:https://t.co/YpSVLpvJoQ Watch the replay now!https://t.co/cXMNglpemN#njpw #andSTILL pic.twitter.com/mqHcGEOPT1 — NJPW Global (@njpwglobal) May 3, 2023

CMLL

2004 : En la Arena Puebla, Shocker destrona a Vampiro Canadiense como Campeón Mundial de Peso Semicompleto NWA.

2015 : Bárbaro Cavernario derrota a Titán en la Arena México y es el nuevo Campeón Nacional de Peso Wélter.

2016 : En la Arena México, Máscara Dorada (Metalik) pierde el Campeonato Mundial de Peso Wélter CMLL a manos de Mephisto.

AEW

2017 : Kamille se inicia en la lucha libre profesional luchando en el circuito independiente; concretamente, en el evento PPW Diamond Division Pro Wrestling de la promotora Platinum Pro Wrestling.

2022 : Yuya Uemura debuta en All Elite Wrestling contra Angélico en un episodio de AEW Dark.

.@AngelicoAAA gets the victory over @Im_YuyaUemura with a vicious leg submission in this fantastic match full of technical exchanges here on #AEWDark!

▶️ https://t.co/ezc1tmnFsx pic.twitter.com/8EK2nGSXID — All Elite Wrestling (@AEW) May 3, 2022

WCW

1992 : The Steiner Brothers ganan por tercera vez el Campeonato Mundial de Parejas de la World Championship Wrestling derrotando a The Dangerous Alliance (Arn Anderson y Bobby Eaton) durante un evento no televisado.

WCW World Tag Team Championship reign #3 for one of the greatest tag teams ever,Rick and Scott,The Steiner Brothers back in 1992 pic.twitter.com/qWTchcpRzE — Rasslin’ History 101 (@WrestlingIsKing) July 18, 2022

1998 : Booker T derrota a Chris Benoit para recuperar nuevamente el Campeonato Mundial de Televisión WCW en un evento no televisado. Este sería el cuarto de cinco días consecutivos en los que el título cambia de manos.

ECW

1998 : Extreme Championship Wrestling celebra el evento Wrestlepalooza. A destacar que la lucha The Sandman y Tommy Dreamer vs. The Dudley Boyz recibió «menos» una estrella de Dave Meltzer. También que después del tercer combate, se presentan en el ring las «Leyendas del Extreme»: The Junkyard Dog, Dick Slater, The Masked Superstar y el ídolo local Bob Armstrong.

NWA

1915 : Stu Hart, padre de Bret y Owen Hart, nace en Saskatoon (Canadá).

1943 : Ken Fenelon se corona como el primer Campeón Mundial de Peso Completo Jr. NWA.

1963 : «Cowboy» Bill Watts se corona como Campeón de Peso Completo NWA derrotando a Art Thomas en un show de Houston Wrestling.

1976 : En el territorio de Mid-Atlantic Championship Wrestling, Wahoo McDaniel le gana a Ric Flair el Campeonato de Peso Completo NWA Mid-Atlantic.

1982 : Jim Garvin consigue el Campeonato de Peso Completo NWA Florida contra Mr. Wrestling II y Butch Reed gana el Campeonato de Peso Completo NWA Internacional contra Dory Funk Jr. en un show en el territorio de Championship Wrestling From Florida. Cabe destacarse que aunque Dory Funk Jr. había perdido el cinturón ante Bruiser Brody dos semanas antes en Japón, aún fue presentado como campeón en esta función en Florida. Por lo tanto, el cambio de título a favor de Reed solo fue válido dentro del territorio de Florida, mientras que Brody siguió defendiendo la versión oficialmente reconocida del título en el país del sol naciente.

1983 : Bret Hart se convierte por sexta y última vez en Campeón Norteamericano de Peso Completo Stampede recuperando el título, el cual es el último también antes de la WWF, de manos de Leo Burke en un evento en el territorio Stampede Wrestling.

Varias

1949 : Verne Gagne comienza a luchar de manera profesional en la promotora Minneapolis Boxing & Wrestling Club, la cual más tarde se conocerá como American Wrestling Association.

1987 : La World Class Wrestling Association, a cargo de Fritz von Eric, celebra el evento WCWA 4th Von Erich Memorial Parade Of Champions, en memoria de sus hijos David y Mike, fallecidos en 1984 y el 12 de abril de ese mismo año, respectivamente. Kevin Von Erich retiene el Campeonato Mundial de Peso Completo World Class y también luchan Mil Máscaras o Bruiser Brody.

1988 : Tony Deppen nace en Shamokin, Pensilvania (Estados Unidos).

1991 : En la Kennedy High School en Bloomington, Minesota (Estados Unidos), la AWA realiza su última función bajo la dirección de Verne Gagne.

2019 : MIRAI comienza su carrera en la lucha libre durante el evento TJPW Yes! Wonderland: Opportunity Is There de Tokyo Joshi Pro-Wrestling.

📢4.25マリーゴールド後楽園ホール大会 「MARIGOLD Rising Spirit 2025」は #wrestleUNIVERSE でただいま生中継!

\ MIRAIの強烈な一撃が炸裂!詩美から3カウント‼️ ⭕️セミファイナル・ワールド王座挑戦査定マッチ

林下詩美 & ビクトリア弓月 vs MIRAI & 桜井麻衣 視聴する👇… pic.twitter.com/liHX4xlmpJ — WRESTLE UNIVERSE (@W_UNIVERSE2020) April 25, 2025

2019 : Cal Bloom, también conocido como Von Wagner, debuta en la lucha libre durante un evento no televisado de WWE NXT.