Hoy en la historia: 27 de marzo en la lucha libre

Si adquieren la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienen una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros acontecimientos sucedidos un 27 de marzo que quedaron en la memoria.

WWE

1988: WrestleMania IV tiene lugar en el Trump Plaza en Atlantic City (Nueva Jersey). Se realiza un torneo de 14 luchadores por el vacante Campeonato WWF que culmina con Randy Savage derrotando a Ted DiBiase en la final para convertirse en campeón. Otras luchas destacadas incluyen Hulk Hogan vs. André El Gigante en la primera ronda del mismo y Demolition venciendo a Strike Force para ganar el Campeonato en Parejas.

1991: Jim «The Anvil» Neidhart debuta como comentarista junto a Gorilla Monsoon y Bobby «The Brain» Heenan durante un episodio de WWF Wrestling Challenge en Reno (Nevada).

On this date in 1991, Wrestling Challenge kicked things off with Jim Neidhart debuting as a color commentator followed by a WrestleMania VII Update hosted by Gene Okerlundhttps://t.co/b4CIGpKEiy pic.twitter.com/4wrJdbuvbT — Monsoon Classic (@MonsoonClassic) March 31, 2024

1998: Riley Osborne nace en Hereford (Inglaterra).

Riley Osborne practically floated on this 😮‍💨 #WWENXT pic.twitter.com/aFztxq4nSW — WWE NXT (@WWENXT) March 25, 2024

2000: El último episodio de RAW is WAR camino a WrestleMania llega desde el Compaq Center en Houston (Texas) y en el main event The Rock y Mr. McMahon derrotan a Shane McMahon y The Big Show antes de que pare e hijo estén en las esquinas de sus compañeros cuando se enfrenten mano a mano en el gran evento.

2006: Justo antes de WrestleMania, Monday Night Raw llega al Qwest Center en Omaha (Nebraska). Allí, John Cena derrota a Vince McMahon en la lucha estelar por descalificación.

2010: Se realiza la ceremonia del Salón de la Fama en el Dodge Theatre en Phoenix (Arizona). Son inducidos «The Million Dollar Man» Ted DiBiase, Antonio Inoki, Wendi Richter, Stu Hart póstumamente, Maurice «Mad Dog» Vachon, Gorgeous George y la celebridad Bob Uecker.

2024: Se crea el Campeonato WWE Speed.

AEW

2004: PAC hace su debut en la lucha libre durante un evento de Independent Wrestling Federation en el Social Club en West Denton (Inglaterra).

NJPW

1982: Mitsuhide Hirasawa, también conocido como Captain New Japan o BONE SOLDIER, nace en Sapporo, Hokkaidō (Japón).

«Misawa saved the industry»

New Japan was on the verge of collapse in 2002, and in desperation Chono turned to Misawa to fight him at the Tokyo Dome. Despite Noah being broadcast by NTV rival, TV Asahi, Misawa agreed. Had the match not gone ahead, New Japan would have been done. pic.twitter.com/UmShxWLZSd — Noah’s Arkive ⚓️ (@Hi5ame) February 15, 2022

2015: Shinsuke Nakamura derrota a Hiroshi Tanahashi y se convierte en el nuevo Campeón Intercontinental IWGP en un episodio de NJPW World Pro-Wrestling en la arena Ryogoku Kokugikan en Tokio (Japón). El combate fue grabado el 6 de abril de 2014.

🆓#NJPWWorld Monday Free Match of this week: INVASION ATTACK 2014(Apr 6, 2014) IWGP INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP MATCH

Hiroshi Tanahashi 🆚 Shinsuke Nakamura WATCH NOW: https://t.co/L0n4jGnYsV Relive New Japan classic legendary matches only on https://t.co/CcdQ1XrpWA pic.twitter.com/FCGvp2OLl9 — NJPW WORLD (@njpwworld) March 29, 2021

2022: Zack Sabre Jr. gana la New Japan Cup venciendo a Tetsuya Naito en la final del torneo en la Noche 15 del evento del mismo nombre en el Osaka-Jo Hall en Osaka (Japón).

It’s Thursday, March 27 in Japan!#onthisday in 2022, Zack Sabre Jr. defeated Tetsuya Naito to win the New Japan Cup! Relive history with @njpwworld!https://t.co/NjrjQrSELC#njpw pic.twitter.com/SbKTF7glhE — NJPW Global (@njpwglobal) March 26, 2025

WCW

1993: Flyin’ Brian (Brian Pilllman) y Stunning Steve (Steve Austin) ganan el Campeonato Unificado en Parejas NWA/WCW venciendo a Ricky Steamboat y Shane Douglas en un show WCW Worldwide en el Macon Coliseum en Macon (Georgia).

ROH

2010: El Phoenix College en Phoenix (Arizona) alberga el evento Phoenix Rising, cuya lucha estelar ve a Tyler Black (Seth Rollins) vencer a Austin Aries y Roderick Strong en defensa del Campeonato Mundial.

2015: El evento de pago por visión Supercard Of Honor IX se celebra en la Sports House en Redwood City (California). Jay Briscoe defiende contra Samoa Joe el Campeonato Mundial en el combate estelar.

Varias

1967: Kenta Kobashi nace en Fukuchiyama, Prefectura de Kioto (Japón).

Kenta Kobashi waits in the bowels of the Nippon Budokan before his last ever match. Final Burning 2013. pic.twitter.com/5udjVAt2A6 — Wrestling Colin (@WrestlingColin) February 24, 2025

1972: Charlie Haas nace en Edmond (Oklahoma).

1986: SoCal Val nace en Texas.

4. SoCal Val and Jay Lethal (2008) pic.twitter.com/wLReEruYEl — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) February 14, 2021

1988: Jim Crockett Promotions celebra la primera edición de su evento Clash of Champions en el Greensboro Coliseum en Greensboro (Carolina del Norte). En el main event, la lucha Ric Flair contra Sting por el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA resulta en empate al superar el límite de tiempo de 45 minutos. Entre otros combates, además, Barry Windham y Lex Luger vence a The Four Horsemen (Arn Anderson y Tully Blanchard) para ganar el Campeonato Mundial en Parejas.

1992: Se pone a la venta el videojuego Thunder Pro Wrestling Retsuden para la consola Sega.