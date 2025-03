Hoy en la historia: 26 de marzo en la lucha libre

Si adquieren la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienen una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros acontecimientos sucedidos un 26 de marzo que quedaron en la memoria.

WWE

1981: Perro Aguayo gana el Campeonato de Peso Semicompleto WWF derrotando a Gran Hamada en la Noche 19 del evento Big Fight Series en el Suzuyo Memorial Gymnasium en Shimizu, Shizuoka (Japón). El título nació ese mismo día en una alianza entre la World Wrestling Federation y la Universal Wrestling Association (UWA) en México. Aunque la UWA manejó el título durante varios años, la WWF no lo reconoció oficialmente hasta 1997, cuando comenzó a defenderse en la programación de la empresa. Este campeonato estuvo activo hasta 2001, cuando fue unificado con el WCW Cruiserweight Championship después de la compra de WCW por parte de WWF.

2001: Durante una edición de WWF RAW is WAR desde la Gund Arena en Cleveland (Ohio), la cual se emite simuntáneamente con WCW Monday NITRO desde el Boardwalk Beach Resort en Panama City (Florida), Vince McMahon anuncia que compró la World Championship Wrestling como punto final a las Monday Night Wars. Así mismo, el hijo del entonces mandamás, Shane McMahon, da a conocer que él se encargará de la compañía.

2002: El miembro del Salón de la Fama y ganador del Warrior Award Jarrius «JJ» Robertson nace en Nueva Orleáns (Luisiana).

2007: Monday Night Raw llega desde la Allstate Arena en Rosemont (Illionis) y en la lucha principal Batista y The Undertaker se unen contra John Cena y Shawn Michaels. Además, Vince McMahon derrota a Bobby Lashley en un combate sin descalificación con la ayuda de Umaga.

2019: Charlotte Flair derrota a Asuka y se convierte en la nueva Campeona Femenil SmackDown en un episodio de SmackDown Live desde la Mohegan Sun Arena en Uncasville (Connecticut). En el mismo programa, Big E y Xavier Woods le consiguen a Kofi Kingston una oportunidad por el Campeonato WWE contra Daniel Bryan en WrestleMania XXXV ganando un Gauntlet Match.

NJPW

1986: Antonio Inoki, Kantaro Hoshino, Kengo Kimura, Tatsumi Fujinami y Umanosuke Ueda vencen a Akira Maeda, Kazuo Yamazaki, Nobuhiko Takada, Osamu Kido y Yoshiaki Fujiwara en la lucha principal de la Noche 21 del evento New Wave Dash en el Tokyo Metropolitan Gymnasium en Tokio (Japón). Además, Keiichi Yamada gana a Tatsutoshi Goto en la final de la Young Lion Cup.

1987: El Osaka-Jo Hall en Osaka (Japón) alberga el evento Inoki Toukon Live II, donde Akira Maeda y Nobuhiko Takada ganan el Campeonato en Parejas IWGP de manos de Keiji Muto y Shiro Koshinaka. En el main event, Antonio Inoki vence a Masa Saito.

It’s Saturday, March 26 in Japan!#onthisday in 1987, just as it is 35 years later, NJPW was in Osaka Jo Hall, as bitter enemies Masa Saito and Antonio Inoki went to war! Relive history with @njpwworld!https://t.co/VLIuEm4vzA#njpw pic.twitter.com/WMAoHT2GfK — NJPW Global (@njpwglobal) March 25, 2022

1996: El evento Hyper Battle realiza su Noche 13 en el Tokyo Metropolitan Gymnasium. Tatsumi Fujinami y Shiro Koshinaka derrotan a Keiji Muto y Kensuke Sasaki en la final de un torneo de una noche. Además, Tokimitsu Ishizawa vence a Yuji Nagata para ganar la Young Lion Cup.

Hyper Battle throwback! New to the @njpwworld archives, the 1996 Young Lion Cup final sees Yuji Nagata face Tokimitsu Ishizawa! Watch now!https://t.co/AmmE8qUaQa#njpw #HyperBattle pic.twitter.com/dYYY9WkAY2 — NJPW Global (@njpwglobal) April 6, 2022

2005: El evento Nexess V se celebra en el Ryogoku Kokugikan en Tokio con Satoshi Kojima vs. Shinsuke Nakamura por el Campeonato de Peso Completo IWGP resultando en empate por límite de tiempo en el main event. También Hirooki Goto vence a Hiroyuki Ito en la final de la Young Lion Cup.

It’s Wednesday, March 26 in Japan!#onthisday in 2005, Shinsuke Nakamura went to the 60 minute time limit trying to take IWGP gold back from All Japan’s Satoshi Kojima in Ryogoku! Relive history with @njpwworld!https://t.co/300esdsfdN#njpw pic.twitter.com/KuRtGtyHO7 — NJPW Global (@njpwglobal) March 25, 2025

CMLL

1993: En un programa en Televisa, desde la Arena México en Ciudad de México (México), Último Dragón destrona a Negro Casas y se convierte en el nuevo Campeón Mundial de Peso Medio UWA. Dr. Wagner Jr. y Canek derrotan a Pierroth Jr. y Vampiro Canadiense en el main event y se convierten en los primeros Campeones Mundiales en Parejas de la historia.

2021: Se celebra el evento Copa Jr. desde la Arena México. Ángel de Oro gana la Copa Jr.. Volador Jr. defiende contra Bandido el Campeonato Mundial Histórico de Peso Wélter. Nueva Generación Dinamita (El Cuatrero, Forastero y Sansón) vencen a Los Guerreros Laguneros (Euforia, Gran Guerrero y Último Guerrero) para conseguir el Campeonato Mundial de Tercias.

AAA

2022: Llega el evento Gira Aniversario XXX al Auditorio de Tijuana en Tijuana, Baja California (México). En el combate estelar, La Empresa (DMT Azul, Puma King y Sam Adonis) vencen a Laredo Kid, Psycho Clown y Rey Xolo. En otras luchas, Sammy Guevara y Tay Melo derrotan a Black Danger y Viva Van y Dinámico y Sexy Star.

WCW

2001: WCW emite su último programa, WCW Monday NITRO: The Night Of Champions. En el main event, Sting vence a Ric Flair. Además, The Filthy Animals (Billy Kidman y Rey Mysterio Jr.) ganan el Campeonato Mundial en Parejas de Peso Crucero contra Elix Skipper y Kid Romeo para posteriormente quedar desactivado el título o Booker T derrota a Scott Steiner en un combate en el que están en juego el Campeonato Mundial de Peso Completo WCW y el Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo WCW.

ECW

1994: La arena Valley Forge Music Fair en Devon (Pensilvania) acoge el evento Ultimate Jeopardy, que cierra con Mr. Hughes, Shane Douglas y The Public Enemy (Johnny Grunge y Rocco Rock) derrotando a Kevin Sullivan, Road Warrior Hawk, Terry Funk y The Tazmaniac en una lucha WarGames en la que está en juego el Campeonato de Peso Completo que Douglas le gana a Funk.

NWA

1957: El NWA World Junior Heavyweight Championship queda vacante después de un final controvertido en el combate entre Freddie Blassie y Mike Clancy durante un evento no televisado en Nashville (Tennessee).

1977: Harley Race vence a Terry Funk para convertirse en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo en el evento St. Louis Wrestling At The Chase en el Chase Park Plaza Hotel en San Luís (Misuri).

1983: Mike Mondo nace en Nueva York (Nueva York).

2001: Benny McGuire fallece a la edad de 54 años.

ROH

2010: El evento de pago por visión From The Ashes se celebra en el Phoenix College en Phoenix (Arizona). The Briscoes (Jay y Mark Briscoe) derrotan a The American Wolves (Davey Richards y Eddie Edwards) para defender el Campeonato Mundial en Parejas en el choque final. Además, Tyler Black (Seth Rollins) derrota a Austin Aries y Roderick Strong en un Gauntlet Match en el que su Campeonato Mundial no estaba en juego, o Kevin Steen (Kevin Owens) vence a Kenny Omega.

2018: Lady Frost debuta en la lucha libre bajo el nombre de Jamie Frost enfrentando a Asuka en un episodio de WWE Monday Night Raw en la Quicken Loans Arena en Cleveland (Ohio).

2021: Se realiza el 19th Anniversary Show en el UMBC Event Center en Baltimore (Maryland). Tracy Williams vence a Kenny King en un combate por el Campeonato Mundial de TV para abrir el show. Para cerrarlo, Rush vence a Jay Lethal en defensa del Campeonato Mundial. Además, defendiendo el Campeonato Mundial en Parejas, The Foundation (Rhett Titus y Tracy Williams) vence a La Facción Ingobernable (Kenny King y La Bestia Del Ring).

Varias

1964: La World Wrestling Association (WWA) de Indianápolis es fundada por el promotor Dick the Bruiser (William Afflis). Opera principalmente en el estado de Indiana y en el medio oeste de los Estados Unidos, siendo una de las promotoras más importantes de la región hasta su cierre en 1989. Además, sirve como rival de la American Wrestling Association (AWA) y otras ligas territoriales.

One of the very first cards of the newly established World Wrestling Association (WWA), headed by Dick the Bruiser and Wilbur Snyder. Show was on Thursday, March 19, 1964 in Lafayette, Indiana. pic.twitter.com/XLqO4gYaUH — Tim Hornbaker (@TimHornbaker) May 17, 2018

1977: El ex luchador de WWE Sylvain Grenier nace en Varennes (Canadá).

1994: Paige VanZant nace en Dundee (Oregón).

2004: Marty Martínez, también conocido como Martin Casaus, realiza su debut como Tristan Gallo ganando un Gauntlet Match en el evento UCW-Zero de Ultra Championship Wrestling Zero en Salt Lake City (Utah).

2010: El ex TNA Jessie Godderz debuta en la lucha libre enfrentando al ex WWE Eugene en el evento WFX Overload – Episode 5 de Wrestling Fan Xperience en One World Studios en Winnipeg, Manitoba (Canadá).

2015: EVOLVE celebra su evento 39 en la arena Santa Clara County Fairgrounds en San José (California). En el main event, Drew Galloway (Drew McIntyre) defiende ante PJ Black el Campeonato EVOLVE.

2017: PROGRESS realiza el evento Chapter 46: I Like To Chill Out Here And Shoot Some Dinosaurs en el Electric Ballroom en Londres (Inglaterra). Pete Dunne defiende contra Mark Andrews el Campeonato Mundial, Matt Riddle vence a WALTER (Gunther) en defensa del Campeonato Atlas, o British Strong Style (Trent Seven y Tyler Bate) derrotan a The Hunter Brothers para retener el Campeonato en Parejas.

2021: Se pone a la venta el videojuego independiente Indie Wrestler para dispositivos móviles.

2022: Inicia el evento Stardom World Climax de World Wonder Ring Stardom en el Ryogoku Kokugikan y Oedo Tai (Momo Watanabe y Starlight Kid) ganan el Goddesses Of Stardom Title de manos de STARS (Hazuki y Koguma) o Syuri vence a Giulai para defender el World Of Stardom Title en el combate principal.