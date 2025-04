Hoy en la historia: 25 de abril en la lucha libre

Si adquieres la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienes una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling.

25 de abril en…

WWE

1963 : Nace el Campeonato WWE como Campeonato Mundial de Peso Completo WWWF y Buddy Rogers como el primer campeón cuando la compañía se separa de la NWA.

1994 : The Headshrinkers (Fatu y Samu) ganan por primera y única vez el Campeonato Mundial de Parejas WWF. Derrotan a The Quebecers (Jacques y Pierre) en Monday Night Raw.

1999 : Se celebra la primera edición de Backlash. En el combate principal, Stone Cold Steve Austin derrota a The Rock y retiene el Campeonato WWF con Stephanie McMahon como réferi. Es el último show que incluye el subtítulo «In Your House».

2002 : Randy Orton disputa su primera lucha en WWE TV derrotando a Hardcore Holly en WWF SmackDown.

2007 : Tyler Breeze hace su debut como luchador profesional. Se llama Mattias Wild y derrota a Rage O’Riley en un evento de Power Zone Wrestling.

2010 : Es el día de Extreme Rules y el broche de oro al show lo pone John Cena defendiendo el Campeonato WWE contra Batista en una lucha Last Man Standing.

2014 : Connor Michalek, un gran fanático de Daniel Bryan y de la WWE, fallece a los 8 años tras una larga batalla contra el cáncer. En su honor y para ayudar a otros niños, Stephanie McMahon y Triple H fundan Connor’s Cure, una organización benéfica sin fines de lucro dedicada a la investigación del cáncer pediátrico. Connor se convierte en el primer homenajeado en recibir el Premio Warrior en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama en 2015.

2016 : Karl Anderson y Luke Gallows luchan por primera vez en la WWE. Enfrentan y derrotan a The Usos en Raw.

NJPW

1980 : Norio Honaga debuta como luchador en la primera noche de las 3rd Madison Square Garden Series de New Japan Pro Wrestling. Anteriormente, había intentado unirse a All Japan Pro Wrestling, pero no logró superar el entrenamiento de prueba. Después de eso, estuvo trabajando como jardinero mientras se preparaba para un nuevo intento, y finalmente fue aceptado en el dojo de New Japan en abril de 1979.

2002 : Riki Choshu disputa su combate de despedida en NJPW, en su ciudad natal Tokuyama (Yamaguchi). Tras la salida de Keiji Muto hacia All Japan Pro Wrestling —movimiento que más tarde también lleva a Satoshi Kojima y Kendo Kashin a cambiar de empresa—, Choshu pierde su puesto como booker y su influencia tras bambalinas, lo que provoca una ruptura con la promotora. Regresará en 2005.

2022 : Shingo Takagi gana el Campeonato King of Pro Wrestling derrotando a Taichi en la noche siete de Golden Fight Series.

CMLL

1969 : El Vikingo y Renato Torres pierden sus cabelleras contra Black Shadow y Ray Mendoza en la Arena México.

1975 : Perro Aguayo rapa a Ringo Mendoza.

2008 : Bárbaro Cavernario debuta como luchador profesional.

AAA

1993 : En el Gimnasio Juan de la Barrera en Ciudad de México, en un show de AAA Sin Límite emitido en Televisa Deportes, Mascarita Sagrada vence a Espectrito y se convierte en el nuevo Campeón Nacional.

TNA

2021 : Llega el evento de pago por visión Impact Wrestling Rebellion. W. Morrissey (Big Cass/Big Bill) debuta sorpresivamente en un Eight Man Tag Team Match, reemplazando al originalmente anunciado Eric Young. En el combate principal participan dos árbitros: el árbitro de Impact, Brian Hebner, dentro del ring, y la árbitro de All Elite Wrestling, Aubrey Edwards, quien supervisa desde ringside. Los oficiales de AEW —Tony Khan, Jerry Lynn y Tony Schiavone— observan el combate Title vs. Title desde primera fila. Finalmente, Kenny Omega derrota a Rich Swann para defender el Campeonato Mundial AEW y ganar el Campeonato Mundial Impact. Además, Josh Alexander vence a Ace Austin y consigue el Campeonato X-Division.

AJPW

1984 : Durante la noche 30 de Grand Champion Carnival I de All Japan Pro Wrestling, Giant Baba se lesiona en el combate principal debido a un Piledriver que le afecta el cuello. Debido a esto, debe poner fin a su récord de 3.711 combates consecutivos, sin interrupciones por lesiones. En la misma lucha, Chōjū Konbi (Bruiser Brody and Stan Hansen) lo derrotan a él y a Dory Funk Jr. para convertirse en los Campeones Mundiales de Parejas PWF (Pacific Wrestling Federation) inaugurales.

2013 : Burning (Atsushi Aoki y Kotaro Suzuki) ganan el Campeonato de Parejas All Asia derrotando a Junior Stars (Koji Kanemoto y Minoru Tanaka) en la noche cinco de Champion Carnival.





2015 : A los 45 años, Akebono gana por primera vez el torneo Champion Carnival al vencer a Suwama en la final durante la noche 10 del evento del mismo nombre.

STARDOM

2002 : Miyu Amasaki nace en Kioto (Japón).

WCW

2000 : El actor de Hollywood David Arquette se convierte en Campeón Mundial de Peso Completo WCW en un episodio de WCW Thunder. Consigue el título haciendo equipo con el entonces monarca, Diamond Dallas Page, y derrotando juntos a Jeff Jarrett y Eric Bischoff en una lucha con la estipulación de que el que logra la cuenta de tres se quedaba el título y él lo hace sobre Bischoff.

ECW

1992 : Jimmy «Superfly» Snuka se convierte en el Campeón ECW inaugural al vencer a Salvatore Bellomo en la final de un torneo.

1994 : Nace el Campeonato Mundial de Peso Completo ECW. Shane Douglas gana un torneo por el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA, sin embargo, en lugar de aceptar el título, lo rechaza públicamente en el ring y proclama el nacimiento del ECW World Heavyweight Championship, declarando a Extreme Championship Wrestling como una empresa independiente y ya no afiliada a la National Wrestling Alliance.

