Hoy en la historia: 23 de febrero en la lucha libre

Luchas, segmentos y otros momentos sucedidos un 23 de febrero que quedaron en la memoria de la lucha libre profesional (WWE, NJPW, AEW, TNA, ECW, NWA, WCW…).

WWE

1977: Tito Santana debuta profesionalmente como Merced Solis contra Crusher Verdu en un show de Championship Wrestling From Florida y National Wrestling Alliance en Miami Beach (Florida).

1987: Sid Vicious hace su debut profesional bajo el nombre de Lord Humongous en un combate junto a Austin Idol, Jerry Lawler y Nick Bockwinkel en un evento de Continental Wrestling Association en Memphis, Tennessee.

1990: En una edición en vivo de The Main Event desde el Joe Louis Arena en Detroit, Michigan, Hulk Hogan vence a «Macho Man» Randy Savage por el Campeonato WWF en una revancha de WrestleMania V.

2003: No Way Out se lleva a cabo en The Bell Centre en Montreal, Quebec, Canadá. El evento principal es una revancha de WrestleMania X-8 con The Rock derrotando a Hulk Hogan con un homenaje al Montreal Screwjob. También en la cartelera, «Stone Cold» Steve Austin tiene su primer combate en la compañía desde que abandonó dramáticamente la empresa el verano anterior derrotando a Eric Bischoff. Matt Hardy también vence a Billy Kidman por el Campeonato de Peso Crucero.

2004: Victoria gana el Campeonato Femenil en una lucha cuadrangular contra Jazz, Lita y Molly Holly en un episodio de Raw celebrado en Omaha (Nebraska).

2010: El nuevo programa NXT emite su primer episodio desde el Bradley Centre en Milwaukee (Wisconsin). El evento principal presenta el debut de Daniel Bryan enfrentando a Chris Jericho, quien fue nombrado mentor de Wade Barrett, que también estaba debutando. Además, hacen su debut televisivo Justin Gabriel, Heath Slater, Michael Tarver, Ryback, David Otunga, Darren Young y el réferi Ryan Tran.

2014: El Target Center en Minneapolis (Minnesota) alberga Elimination Chamber. Es el último PPV antes del lanzamiento de WWE Network. En el evento principal, Randy Orton retiene el Campeonato Mundial Peso Completo dentro de la Cámara de la Eliminación contra Antonio Cesaro, John Cena, Sheamus, Daniel Bryan y Christian. Además, Big E defiende el Campeonato Intercontinental contra Jack Swagger, The New Age Outlaws el Campeonato en Parejas ante The Usos, The Wyatt Family vencen a The Shield, Batista a Alberto del Río, Titus O’Neil a Darren Young, y AJ Lee sigue siendo Campeona de las Divas al perder con Cameron por descalificación.

AEW

1984: Serpéntico nace en Bayamón (Puerto Rico).

2019: Anthony Ogogo debuta como luchador profesional en el evento WAW In Lowestoft de World Association Of Wrestling en Suffolk (Inglaterra).

NJPW

2018: El Korakuen Hall en Tokio (Japón) es testigo del evento Honor Rising: Japan 2018. En este caso, la primera noche tiene como lucha estelar al Bullet Club (Cody, Hangman Page y Marty Scurll) venciendo a Golden Lovers (Kenny Omega & Kota Ibushi) y Chase Owens. Además, Hirooki Goto defiende contra The Beer City Bruiser el Campeonato de Peso Abierto NEVER.

2019: La segunda noche de Honor Rising: Japan, desde el Korakuen Hall en Tokio (Japón), presenta a The Briscoes defendiendo el Campeonato Mundial en Parejas de ROH contra David Finlay y Juice Robinson, a Tama Tonga y Tonga Loa ganando el Campeonato en Parejas IWGP de manos de EVIL y SANADA o a Jay Lethal reteniendo el Campeonato Mundial de ROH contra TK O’Ryan.

2024: Nic Nemeth gana el Campeonato Global IWGP frente a David Finlay en el evento The New Beginning In Sapporo en Sapporo, Hokkaido (Japón). En el mismo show, SHO gana el Campeonato Jr. de Peso Completo contra El Desperado y Matt Riddle el Campeonato Mundial Televisivo NJPW ante Hiroshi Tanahashi.

TNA

2008: Debuta en la lucha libre Taryn Terrell en un programa del extinto territorio de desarrollo de WWE FCW luchando junto a Natalya, Maryse y Alicia Fox en New Port Richey (Florida).

2012: Hace su debut profesional Moose durante el show LW Shockwave de Livewire Wrestling en Augusta (Georgia).

2014: Davey Richards y Eddie Edwards ganan por primera vez el Campeonato Mundial en Parejas contra The BroMans en un evento no televisado en Morgantown (West Virginia).

2016: El icónico Estadio de Wembley en Londres (Inglaterra) alberga el PPV Lockdown, donde Matt Hardy retiene el Campeonato Mundial de Peso Completo contra EC3 en la lucha estelar. También, Trevor Lee defiende el Campeonato X-Division contra Tigre Uno, o The Dollhouse (Marti Bell, Jade y Rebel) derrotan a Gail Kim, Velvet Sky y Maria Kanellis-Bennett en una lucha Lethal Lockdown.

2024: El evento de pago por visión No Surrender se realiza desde el Alario Center in Westwego (Louisiana). En el combate estelar, Mustafa Ali gana el Campeonato X-Division de manos de Chris Sabin. Además, Jordynne Grace defiende el Campeonato Mundial de Knockouts contra Gisele Shaw, Moose el Campeonato Mundial ante Alex Shelley, Masha Slamovich y Killer Kelly consiguen el Campeonato Mundial en Parejas Knockouts ante Rosemary y Havok o Ace Austin y Chris Bey retienen el Campeonato Mundial en Parejas contra Zack Gibson y James Drake.

ECW

1996: Llega Just Another Night desde la Briarcliffe Fieldhouse en Glenolden (Pensilvania). Cierra el evento Raven derrotando Shane Douglas para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo. Además, Bam Bam Bigelow vence a Cactus Jack, 2 Cold Scorpio a Sabú, o The Sandman a Axl Rotten.

ROH

2002: Ring Of Honor nace cuando organiza su primer evento, The Era of Honor Begins, en el Murphy Recreation Center en Filadelfia, Pensilvania. En su primer combate principal, Low Ki derrota a Christopher Daniels y Brian Danielson en una lucha de triple amenaza. Además, Super Crazy defiende ante Eddie Guerrero el Campeonato Intercontinental IWA o The Amazing Red vence a Jay Briscoe.

2008: El Sixth Anniversary Show tiene lugar en el Manhattan Centre en Nueva York. El evento principal ve a Nigel McGuinness derrotar a Bryan Danielson para defender su Campeonato Mundial.

On This Day in ROH – February 23rd, 2002 The Era Of Honor Begins

Murphy Recreation Center

2013: Matt Taven gana el ROH Top Prospect Tournament.

NWA

2017: Kazushi Miyamoto y Rob Terry ganan el Campeonato Mundial en Parejas derrotando a The Iron Empire en un evento de Diamond Stars Wrestling en Tokio (Japón).

WCW

1997: SuperBrawl VII tiene lugar en el Cow Palace en San Francisco, California. El evento principal presenta a Hollywood Hogan defendiendo su Campeonato Mundial contra «Rowdy» Roddy Piper. Además, Lex Luger y The Giant ganan el Campeonato en Parejas contra The Outsiders (Scott Hall y Kevin Nash), Syxx consigue el Campeonato Mundial de Peso Crucero contra Dean Malenko o Eddie Guerrero retiene ante Chris Jericho el Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo.

1999: Richard Wilson, conocido como The Renegade, fallece a la edad de 33 años.

NOAH

1976: Muhammad Yone nace en Nagoya, Prefectura de Aichi (Japón).

Indies

1984: Mike Sydal, hermano de Matt Sydal, nace en St. Louis (Missouri).

2006: Se lanza en Japón el videojuego ‘Kinnikuman: Muscle Generations‘, desarrollado por Bandai y publicado por Aki Corp., para la cosola PSP.

