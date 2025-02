Hoy en la historia: 22 de febrero en la lucha libre

Luchas, segmentos y otros momentos sucedidos un 22 de febrero que quedaron en la memoria de la lucha libre profesional (WWE, NJPW, TNA, ECW, NWA, AEW, WCW…).

WWE

1993: Hulk Hogan regresa después de haber estado desaparecido desde WrestleMania VIII apareciendo en el reciente estrenado Monday Night Raw.

2003: Wolfgang nace en Glasgow (Escocia).

The Rock says we’re Gallus! GBOT pic.twitter.com/F4tUHSAtSO — Wolfgang (@WolfgangYoung) April 25, 2024

2010: Maryse hace historia convirtiéndose en la primera luchadora en ganar por segunda vez el Campeonato de las Divas. Derrota a Gail Kim en un episodio de Raw en la Conseco Fieldhouse en Indianápolis (Indiana) en la final de un torneo que buscaba a una nueva monarca al quedar el título vacante cuando Melina se lesionó el ligamento cruzado anterior de la rodilla.

2015: El evento de pago por visión Fastlane dse lleva a cabo en el FedEx Forum en Memphis, Tennessee. La lucha estelar tiene a Roman Reigns ganando una oportunidad por el título mundial en el evento principal de WrestleMania 31 al derrotar a Daniel Bryan. Anteriormente en el show, Tyson Kidd y Cesaro ganan el Campeonato en Parejas a The Usos. También, Goldust vence a Stardust (Cody Rhodes), Nikki Bella defiende el Campeonato de las Divas contra Paige, Bad News Barrett el Campeonato Intercontinental ante Dean Ambrose (Jon Moxley) y Rusev el Campeonato de Estados Unidos frente a John Cena.

2016: En un capítulo de Raw en la Joe Louis Arena en Detroit (Michigan), Shane McMahon regresa por primera vez desde 2009 para tomar el control de la compañía de manos de su padre, Vince McMahon. El segmento termina con Vince ofreciéndole a Shane el control (y la posesión de una misteriosa «caja cerrada») si podía vencer a The Undertaker en una lucha Hell In A Cell en WrestleMania 32.

2021: Bobby Lashley derrota a Braun Strowman para ganarse una lucha por el Campeonato WWE contra The Miz la semana siguiente en Raw en el ThunderDome (Yuengling Center) en Tampa (Florida). En dicha oportunidad, «The All Mighty» ganaría por primera vez el título mundial.

NJPW

1989: Se celebra el evento de pago por visión especial Special Fight In Kokugikan en la Templo Ryōgoku Kokugikan en Tokio (Japón). En la lucha estelar, Riki Choshu derrota a Antonio Inoki. Además, Tatsumi Fujinami derrota a Vicious Warrior para retener el Campeonato de Peso Completo IWGP.

It’s Thursday, February 22 in Japan!#onthisday in 1989, Riki Choshu scored a huge special singles match win over Antonio Inoki in Ryogoku! Relive history with @njpwworld!https://t.co/jcbQlcN4be#njpw pic.twitter.com/aREjnyvDNW — NJPW Global (@njpwglobal) February 21, 2024

2003: Shane Haste nace en Perth (Australia).

2020: Se retira Manabu Nakanishi en un evento dedicado a su adiós a los cuadriláteros, Manabu Nakanishi Retirement Event, en el Korakuen Hall en Tokio (Japón). En el evento estelar, Nakanishi TenKoji (HiroyoshiTenzan y SatoshiKojima) y Yuji Nagata salen derrotados frente a CHAOS (Kazuchika Okada e Hirooki Goto) y Golden Ace (Kota Ibushi e Hiroshi Tanahashi).

TNA

2020: En el PPV Sacrifice, que se realiza en la The Davis Arena en Louisville (Kentucky), Tessa Blanchard vence a Ace Austin en una lucha de campeona contra campeón. Además, Jordynne Grace retiene el Campeonato Mundial de Knockouts contra Havok y The North (Ethan Page y Josh Alexander) el Campeonato Mundial en Parejas contra The Rascalz.

WCW

1998: SuperBrawl, el evento de pago por visión anual de febrero, realiza su edición octava en el Cow Palace en San Francisco (California) con Sting derrotando a «Hollywood» Hulk Hogan para ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo. Además, The Outsiders (Scott Hall y Kevin Nash) vencen a The Steiner Brothers para ganar el Campeonatos en Parejas cuando Scott traicionó a su hermano Rick. Booker T vence a Rick Martel por el Campeonato Mundial de TV y Chris Jericho, el Campeón de Peso Crucero, gana una lucha de máscara contra título contra Juventud Guerrera, lo que significa que el luchador de México se ve obligado a desenmascararse. También, Diamond Dallas Page defiende ante Chris Benoit el Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo o Lex Luger vence a Randy Savage en un combate sin descalificación.

ROH

2019: Ring of Honor se une a New Japan Pro-Wrestling para celebrar el evento de pago por visión Honor Rising: Japan 2 en el Korakuen Hall en Tokio (Japón). Cierran la primera noche Jay Lethal, Hiroshi Tanahashi y Kazuchika Okada derrotando a The Kingdom (Matt Taven, TK O’Ryan y Vinny Marseglia). Además, Jeff Cobb vence a Hirooki Goto por el Campeonato Mundial de TV, Will Ospreay defiende el Campeonato de Peso Abierto NEVER ante Dalton Castle o Taguchi Japan (Togi Makabe, Toru Yano y Ryusuke Taguchi) derrotan a Colt Cabana, Delirious y Cheeseburger por el Campeonato de Tríos de Peso Abierto NEVER.

It’s Sunday, February 23 in Japan!#onthisday in 2018, Korakuen Hall got a taste of the Ring of Honor at Honor Rising! Relive history with @njpwworld!https://t.co/782YcuqUqB#njpw pic.twitter.com/168a1bhTJr — NJPW Global (@njpwglobal) February 22, 2025

ECW

1997: El evento de pago por visión CyberSlam tiene lugar en la ECW Arena en Filadelfia (Pensilvania) con Sabu derrotando a Chris Candido en el evento estelar de la segunda noche.

New Jack just misses D-Von Dudley on a dive from the balcony ECW: Cyberslam

February 22nd, 1997@TestifyDVon pic.twitter.com/AdAGIoCwEY — History of ECW (@HistoryOfECW) April 11, 2024

Indies

2018: Matt Riddle derrota a Mark Haskins para ganar el título Tap Or Snap de Five Star Wrestling en el Plymouth Pavilions en Plymouth (Inglaterra).

► Capítulos anteriores