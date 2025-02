Hoy en la historia: 21 de febrero en la lucha libre

Luchas, segmentos y otros momentos sucedidos un 21 de febrero que quedaron en la memoria de la lucha libre profesional (WWE, NJPW, TNA, ECW, NWA, AEW, WCW…).

WWE

Temporary alliance between @SuperKingofBros and @TheRealMorrison or not, @fightbobby is CLEANING HOUSE at #WWEChamber ! #USTitle pic.twitter.com/UwLj8LIlwE

NJPW

It’s Friday, February 21 in Japan! #onthisday in 2019, Takashi Iizuka had one of the most unique retirements in NJPW history…

MÉXICO

WCW

Sting vs Vader in the White Castle of Fear strap match at Superbrawl III pic.twitter.com/PD5aPidCZP

In 1999, WCW decided to reveal Rey Mysterio’s face, thus breaking the sacred tradition of Mexican ‘lucha libre’ pic.twitter.com/U1YuHGpFWD

NWA

ROH

ECW

NOAH

The appearance of Kentaro Shiga in 1995 signified the start of a new generation in All Japan, which made The Four Pillars generation seniors, and Baba and Tsuruta Grand Seniors. pic.twitter.com/Bp2e7GIHiN

— The Four Pillars Of Wrestling (@TheFourPillars1) September 24, 2022