Hoy en la historia: 21 de abril en la lucha libre

Si adquieres la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienes una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling.

21 de abril en…

WWE

1957 : El miembro del Salón de la Fama Brutus Beefcake nace en Tampa (Florida).

1979 : Pat Patterson y Dino Santana (Tito Santana) hacen su debut en la WWE, el primero derrotando a Steve King y el segundo a Mike Hall, durante un episodio de WWF Championship Wrestling.

1980 : Ken Patera se convierte en el segundo Campeón Intercontinental de la historia al destronar a Patt Patterson en el Madison Square Garden. En el mismo show, Ricky Steamboat tiene su primer combate en la WWE.

At the WWF MSG Show in 1980 Ken Patera defeated Pat Patterson to become the second ever WWF Intercontinental Champion pic.twitter.com/CClzFolAES — Ultimate Wrestling Trivia (@UltWresTrivia) April 21, 2024

1989 : Nikki Cross nace en Glasgow (Escocia).

1997 : Tiger Ali Singh hace su debut en WWF TV enfrentando a Salvatore Sincere en WAR is WAR.

2002 : Llega el evento de pago por visión Backlash. En la lucha principal, Hulk Hogan vence a Triple H para ser el nuevo Campeón WWF. Además, Eddie Guerrero gana el Campeonato Intercontinental de manos de Rob Van Dam o Brock Lesnar disputa su primer combate televisado venciendo a Jeff Hardy.

2005 : MNM (Johnny Nitro y Joey Mercury) ganan su primer título en la WWE convirtiéndose en Campeones de Parejas destronando a Eddie Guerrero y Rey Mysterio en SmackDown en el Madison Square Garden.

2008 : Durante Monday Night Raw, se lleva a cabo el torneo King of the Ring, el cual gana William Regal cuando vence a CM Punk en la final.

.@RealKingRegal was crowned King of the Ring on this day in 2008! #WWERaw pic.twitter.com/AlOg3DTXX9 — WWE Network (@WWENetwork) April 21, 2020

2012 : Ilja Dragunov debuta en la lucha libre profesional en el evento GWF Berlin Wrestling Night 8 de la promotora German Wrestling Federation.

2016 : En un evento no televisado, Samoa Joe derrota a Finn Bálor para hacerse con el Campeonato NXT por primera vez.

2019 : Es The Shield’s Final Chapter. The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose) derrotan a Baron Corbin, Bobby Lashley y Drew McIntyre en la lucha estelar de este evento no televisado donde los tres disputan su último combate juntos.

NJPW

1982 : Gran Hamada derrota a Perro Aguayo en el evento Refugees Contribution Recruitment Charity Show de New Japan Pro Wrestling para defender el Campeonato Mundial de Peso Medio UWA y ganar el Campeonato de Peso Semicompleto WWF.

1983 : Durante la noche 19 de NJPW Big Fight Series II, Tiger Mask y Dynamite Kid ofrece una lucha por el vacante Campeonato de Peso Completo Jr. WWF que sigue vacante ya que queda sin resultado que recibe 5 estrellas de Dave Meltzer.

Dynamite Kid vs Tiger Mask NJPW 4/21/83 🎧: The way – fastball pic.twitter.com/w95CmI2IkD — Alejandro (@Alejandro9ix) December 9, 2024

1991 : Osamu Nishimura hace su debut como luchador enfrentando a Takashi Iizuka en la noche 6 de Explosion Tour; ingresó al Dojo de NJPW en 1990.

RIP Osamu Nishimura. Long live MUGA. pic.twitter.com/tQtsV5qCIx — Chris Hero (Is Back) (@ChrisHero) February 28, 2025

CMLL

1964 : Rizado Ruiz derrota a Halcón Dorado para ganar el Campeonato Nacional de Peso Wélter en la Arena México en un show benéfico cuyos ingresos fueron destinados a la unión de luchadores y árbitros mexicanos.

1967 : Chino Chou pierde su cabellera con Rizado Ruiz en la Arena Coliseo Guadalajara.

1972 : Ray Mendoza se convierte en el nuevo Campeón Mundial de Peso Semicompleto NWA derrotando a David Morgan en la Arena México.

1978 : El Faraón y Ringo Mendoza derrotan y quitan sus cabelleras a Sangre Chicana y Alfonso Dantés en la Arena México.

#EnUnDíaComoHoy pero de 1978, El Faraón y Ringo Mendoza unían fuerzas por una noche y derrotaban en duelo de apuestas a Sangre Chicana y Alfonso Dantés en la majestuosa Arena México. pic.twitter.com/2qAvbHt53O — Lucha Libre Y Ya (@LuchaLibreYYa) April 21, 2022

AAA

2017 : Nuevo Poder del Norte (Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr. y Soul Rocker) ganan el Campeonato Mundial de Tercias derrotando a Dr. Wagner Jr., Faby Apache y Psycho Clown, y Taya Valkyrie vence a Ayako Hamada para convertirse en la Reina de Reinas.

AEW

1987 : Dutch, de The Righteous, nace en Newburgh (Nueva York).

2024 : Es el día del PPV Dynasty de All Elite Wrestling. En el combate principal, Swerve Strickland destrona a Samoa Joe como Campeón Mundial AEW. Además, The Young Bucks ganan frente a FTR el vacante Campeonato Mundial en Parejas o Will Ospreay derrota a Bryan Danielson en una lucha que recibe seis estrellas y media de Dave Meltzer.

AEW DYNASTY 2024 | Resultados en vivo | Samoa Joe vs. Swerve Strickland https://t.co/tLjf9cFfev pic.twitter.com/GZHqFKNL9G — Superluchas.com (@Superluchas) April 21, 2024

TNA

2020 : En la primera noche de Rebellion, el Campeonato X-Division cambia de manos cuando Willie Mack derrota a Ace Austin.

ROH

1985 : Jay Lethal nace en Elizabeth (Nueva Jersey).

PWG

2018 : WALTER (Gunther) se convierte en el nuevo Campeón Mundial PWG derrotando a Keith Lee y Jonah Rock (Bronson Reed) en una triple amenaza en la segunda noche del evento All Star Weekend 14 de Pro Wrestling Guerrilla.

DDT

1995 : Naomi Yoshimura nace en Osaka (Japón).

AJPW

1982 : En la noche 6 del evento Grand Champion Series de All Japan Pro Wrestling, Bruiser Brody derrota a Dory Funk Jr. para conseguir el Campeonato Internacional de Peso Completo NWA.

Bruiser Brody x Dory Funk Jr. Old school fistfight for the NWA International Heavyweight Title. (4.21.1982) ☠️

pic.twitter.com/GB4mMyBl39 — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) August 22, 2024

1993 : Stan Hansen gana por segunda vez el torneo Champion Carnival derrotando en la final a Mitsuharu Misawa.

ECW

1971 : Axl Rotten nace en Baltimore (Maryland).

1978 : Ezekiel Jackson, el último Campeón ECW de la historia, nace en Linden, Guyana.

NWA

1914 : El miembro del Salón de la Fama Angelo Savoldi nace en Castrocielo (Italia).

2004 : AJ Styles gana por segunda vez el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA derrotando a Jeff Jarrett en un programa semanal NWA Total Nonstop Action. Además, Dallas (Lance Archer) y Kid Kash derrotan a D-Lo Brown y Gran Apolo para ser los nuevos Campeones Mundiales de Parejas de la National Wrestling Alliance.