Hoy en la historia: 20 de marzo en la lucha libre

Si adquieren la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienen una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros acontecimientos sucedidos un 20 de marzo que quedaron en la memoria.

WWE

1964: The Graham Brothers (Dr. Jerry Graham y Luke Graham) ganan el Campeonato en Pareja de Estados Unidos WWWF en un show en la New Haven Arena en New Haven (Connecticut). En el mismo, Bruno Sammartino vence a Gorilla Monsoon por descalificación en una lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWWF.

1978: En un evento en el Madison Square Garden en Nueva York, «Superstar» Billy Graham derrota al entonces campeón mundial Bob Backlund por una detención arbitral debido a un corte sobre el ojo. Sin embargo, el título no cambia de manos. Entre otros combates, también André El Gigante, Dusty Rhodes y Mil Máscaras se unen para vencer a Ken Patera, Mr. Fuji y Prof. Toru Tanaka.

1983: El mismo Backlund, en el mismo MSG, defiende el mismo título ante The Magnificent Muraco. También, André El Gigante, Jimmy Snuka y Rocky Johnson derrotan a Big John Studd, Captain Lou Albano y Samoan 1.

1983: Villano III gana el Campeonato de Peso Semicompleto WWF contra Perro Aguayo en un evento de Universal Wrestling Association en el Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpán de Juárez (México).

1994: WrestleMania X tiene lugar en el Madison Square Garden. Es el primer WrestleMania sin Hulk Hogan en la cartelera y la primera vez que el Campeonato WWF se defiende dos veces en una misma noche; Yokozuna lo defiende contra Lex Luger para más tarde perderlo contra Bret Hart en el main event. También presenta con la primera lucha de escaleras televisada en la historia de la compañía para determinar al Campeón Intercontinental, que resulta ser Razor Ramon (Scott Hall) derrotando a Shawn Michaels.

2003: El miembro del Salón de la Fama Art Thomas fallece a los 79 años en Fitchburg (Wisconsin).

2004: El miembro del Salón de la Fama Big John Studd fallece a los 47 años en Burke (Virginia).

2004: Asuka debuta en la lucha libre bajo el nombre de Kanako Urai enfrentando a Yukari Kitao en la noche 14 del evento AtoZ New Revolution de Major Girl’s Fighting AtoZ en el Takasago City Gymnasium en Takasago, Hyogo (Japón).

2009: David Otunga debuta en la lucha libre bajo el nombre de Dawson Alexander en una lucha de tercias que involucra a EC3 y Tonga Loa en un show de Florida Championship Wrestling en el Orlando Armory en Orlando (Florida).

2010: El miembro del Salón de la Fama Mikel Scicluna fallece a los 80 años en Pittsburgh (Pensilvania).

2019: Tommaso Ciampa deja vacante el Campeonato NXT porque deberá someterse a cirugía en el cuello.

2020: Durante un episodio de SmackDown en el WWE Thunderdome, Roman Reigns hace su última aparición como «The Big Dog» junto a Goldberg.

AEW

1984: «Cold Hand» Angelo Parker nace en Montreal, Quebec (Canadá).

2016: The Butcher debuta en la lucha libre bajo el nombre de Andy Williams enfrentando a TARIK en el evento Any Given Sunday 4 de Smash Wrestling en el Franklin Horner Community Centre en Toronto, Ontario (Canadá).

2024: Kazuchika Okada gana el Campeonato Continental de manos de Eddie Kingston en un episodio de Dynamite en el Coca-Cola Coliseum en Toronto, Ontario (Canadá). Además, Cope gana el Campeonato TNT contra Christian Cage.

NJPW

1986: Keiichi Yamada gana la Young Lion Cup derrotando en la final a Tatsutoshi Goto en la noche 21 del evento New Wave Dash en el Tokyo Metropolitan Gymnasium en Tokio (Japón).

Young Lion Keiichi Yamada visits the UWF dojo in 1986. It has been written that Yamada was one of the most naturally adept at the shootstyle, and had he fully pursued that path, pro wrestling would look substantially different today. ⚡️ pic.twitter.com/oFPqxvrhnJ — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) April 7, 2024

1989: Naoki Sano gana la Young Lion Cup venciendo en la final del torneo a Hiro Saito en el evento Battle Satellite In Tokyo Dome en en Tokyo Dome en Tokio (Japón). Además, Shota Chochishvili gana el WWF World Martial Arts Heavyweight Title y Vader consigue el IWGP Heavyweight Title.

1975: Termina el evento Big Fight Series con su capítulo 25 en el Kuramae Kokugikan en Tokio (Japón). La lucha principal, Tiger Jeet Singh contra Antonio Inoki por el Campeonato de Peso Completo IWGP, queda en empate.

1987: Keiji Muto gana su primer título en New Japan Pro-Wrestling cuando se junta con Shiro Koshinaka para vencer a Akira Maeda y Nobuhiko Takada y coronarse ambos como Campeones en Parejas IWGP en el evento Spring Flare Up en el Korakuen Hall en Tokio (Japón).

1997: En la noche 12 del evento Hyper Battle en el Aichi Prefectural Gymnasium en Nagoya, Aichi (Japón), nWo Japan (Hiroyoshi Tenzan, Marcus Bagwell, Masahiro Chono, nWo Sting y Scott Norton) derrotan a Keiji Muto, Kensuke Sasaki, Lord Steven Regal, Manabu Nakanishi y Shinya Hashimoto en el main event.

In 1997, it was CRAZY to see how over the NWO Japan faction was in New Japan. For those who never saw it before, here’s an entrance from Chono/Muto/Hiro Saito/NWO Sting and others from December 1997. Fans went insane for this! pic.twitter.com/DkhPP8Co8b — Roy Lucier (@roylucier) January 22, 2021

2011: Yuji Nagata gana la New Japan Cup venciendo en la final a Shinsuke Nakamura en la noche 5 del evento 39th Anniversary Tour/New Japan Cup en el Amagasaki Memorial Park Gymnasium en Amagasaki, Hyogo (Japón).

🏆New Japan Cup Flashback⚡️ In 2011, Yuji Nagata took the cup for a second time, defeating Giant Bernard, Masato Tanaka, Toru Yano, and Shinsuke Nakamura to take the trophy! 👀https://t.co/8TNZj9jpo7 The 2025 #njcup starts March 7 live in English on @njpwworld!#njpw pic.twitter.com/BVgnDszBoF — NJPW Global (@njpwglobal) February 20, 2025

2017: Katsuyori Shibata gana la New Japan Cup derrotando a Bad Luck Fale en la noche 8 del evento homónimo en el Aore Nagaoka en Nagaoka, Niigata (Japón).

2024: Yota Tsuji gana la New Japan Cup derrotando a Hirooki Goto en la noche 12 del evento homónimo en el Aore Nagaoka.

It’s Thursday, March 20 in Japan!#onthisday in 2024, Yota Tsuji defeated Hirooki Goto to win the New Japan Cup! Who lifts the trophy this year? Find out LIVE in English on @njpwworld!#njpw #njcup pic.twitter.com/PWC9ZjepYb — NJPW Global (@njpwglobal) March 19, 2025

TNA

2015: Kurt Angle gana por sexta y última vez el Campeonato Mundial de Peso Completo venciendo a Bobby Lashley en un programa semanal en el Estadio de Wembley en Londres (Inglaterra) que había sido grabado el 31 de enero. Además, Rockstar Spud (Drake Maverick) gana el Campeonato X-Division a Low-Ki.

CMLL

1998: El Consejo Mundial de Lucha Libre realiza un evento Homenaje A Salvador Lutteroth en el que Mr. Niebla sale ganador de un torneo organizado en su honor o El Santánico pierde su cabellera ante Emilio Charles Jr. en la lucha principal.

2009: Homenaje a Dos Leyendas llega desde la Arena México en Ciudad de México y Negro Casas gana contra Místico el Campeonato de Peso Wélter. En el evento estelar, Villano V pierde la máscara contra Último Guerrero.

ROH

1985: Matt Taven nace en Derry (Nuevo Hampshire).

1989: Josh Woods nace en Dallas (Texas).

2010: El evento Epic Encounter III llega desde el International Centre en Mississauga, Ontario (Canadá). En el main event, Davey Richards vence a Kenny Omega. Además, Chris Hero derrota a El Genérico, Kevin Steen a Stu Grayson o Eddie Edwards defiende contra Petey Williams el Campeonato Mundial.

WCW

1996: Durante el evento NJPW Hyper Battle en el Aichi Prefectural Gymnasium en Nagoya, Aichi (Japón), Shinjiro Otani gana el recién creado Campeonato Mundial de Peso Crucero WCW contra Wild Pegasus (Chris Benoit).

WCW Cruiserweight title: Shinjiro Otani VS Wild Pegasus/Chris Benoit (3-20-96) I do Benoit highlights because erasing him would not only erase some of the dangers of pro wrestling, but it would erase people like Shinjiro Otani, one of the best of the 1990s and 2000s. pic.twitter.com/WSdBG4abdX — Night Zac (@zacelmenreich) August 30, 2022

NWA

1973: Danny Hodge gana por sexta vez (y comienza un reinado de 639 días) el Campeonato Mundial de Peso Completo Junior derrotando a Tojo Yamamoto en un evento NWA Big Time Wrestling en el Cow Palace en San Francisco (California).

1983: Larry Zbyszko gana por primera vez el Campeonato Nacional de Peso Completo contra Tito Santana en un show en el Civic Coliseum en Knoxville (Tennessee).

On March 20,1983,in The Omni in Atlanta,Killer Brooks defeated Paul Orndorff for the NWA National Heavyweight Championship.after the match,Brooks sold the Championship to Larry Zbyszko for $25,000.Zbyszko would be recognized as Champion before being stripped of the Title 4/30/83 pic.twitter.com/69iBgOfHYP — Rasslin’ History 101 (@WrestlingIsKing) June 19, 2018

2022: Es la segunda noche del evento The Crockett Cup en el Fairgrounds Nashville en Nashville (Tennessee). En el main event, Matt Cardona defiende el Campeonato Mundial de Peso Completo contra Nick Aldis con Jeff Jarrett como réferi especial invitado. Además, Homicide gana el Campeonato Mundial de Peso Completo Junior y Jax Dane consigue el Campeonato Nacional de Peso Completo. Además, The Briscoes ganan la Crockett Cup derrotando en la final del torneo a The Commonwealth Connection (Doug Williams y Harry Smith).

AJW

1992: All Japan Women’s Pro-Wrestling celebra el evento St. Battle Day en el Korakuen Hall en Tokio y en el main event las Campeonas Mundiales por Parejas UWA, Manami Toyota y Toshiyo Yamada, derrotan a las Campeonas por Parejas WWWA, Aja Kong y Bison Kimura, en una lucha por parejas a 2 de 3 caídas, unificando ambos títulos.

Varias

1959: Sting nace en Omaha (Nebraska).

1977: Homicide nace en Brooklyn (Nueva York).

1977: La promotora Continental Wrestling Association nace de la mano de por Jerry Jarrett en Memphis (Tennessee). Originalmente, operaba bajo el sistema de territorios de la NWA y se convirtió en una de las más populares del sur de Estados Unidos.

1988: El luchador independiente Jonathan Gresham nace en Atlanta (Georgia).

1999: El ex WWE Damon Kemp, hermano de Gable Steveson, nace en Apple Valley (Minesota).

2015: Katie Forbes debuta en la lucha libre en un combate de tríos que involucra a Ricky Saints en el evento Strikes Back de WildKat Pro Wrestling en la Meisler Middle School en Metairie (Luisiana).