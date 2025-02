Hoy en la historia: 20 de febrero en la lucha libre

Luchas, segmentos y otros momentos sucedidos un 20 de febrero que quedaron en la memoria de la lucha libre profesional (WWE, NJPW, TNA, ECW, NWA, AEW, WCW…).

WWE

1969: Rocky Johnson, miembro del Salón de la Fama y padre de The Rock, debuta derrotando a Angelo Savoldi.

1978: Bob Backlund inicia su reinado de seis años como campeón mundial de WWWF derrotando a “Superstar” Billy Graham en un house show en el Madison Square Garden.

1995: Shawn Michaels presenta a Psycho Sid como su nuevo guardaespaldas en Monday Night Raw desde Macon (Georgia). Posteriormente, en el combate estelar, «HBK» derrota a The British Bulldog. También, el entonces Campeón WWE, Diesel, vence al entonces Campeón Intercontinental, Jeff Jarrett.

2005: JBL retiene el Campeonato WWE contra The Big Show en un combate Barbed Wire Steel Cage en el evento de pago por visión No Way Out. Además, Eddie Guerrero y Rey Mysterio vencen a Doug y Danny Basham por el Campeonato en Parejas y Chavo Guerrero gana el Campeonato de Peso Crucero.

2006: Shelton Benjamin derrota a Ric Flair por el Campeonato Intercontinental en WWE Raw desde Trenton (Nueva Jersey).

2011: John Cena gana la Cámara de la Eliminación para desafiar por el Campeonato WWE en WrestleMania 27 en el evento de pago por visión Elimination Chamber. Además, The Miz defiende el mismo título contra Jerry Lawler, Heath Slater y Justin Gabriel ganan el Campeonato en Parejas de manos de Santino Marella y Vladimir Kozlov, Edge defiende el Campeonato Mundial de Peso Completo en la otra cámara, y Daniel Bryan retiene el Campeonato de Estados Unidos frente a Ted DiBiase Jr. en una lucha no televisada.

NJPW

1943: Nace la leyenda Antonio Inoki en Yokohama (prefectura de Kanagawa, Japón).

1969: Nace Gedo en Musashimurayama (Tokio, Japón).

2000: En Fighting Spirit, el Team 2000 termina derrotando al equipo de New Japan cuando Masahiro Chono vence a Kensuke Sasaki en el último combate de la serie.

2005: El Campeón Triple Corona, Satoshi Kojima, gana también el Campeonato de Peso Completo IWGP contra Hiroyoshi Tenzan. Tiger Mask derrota a Jushin «Thunder» Liger para defender el Campeonato Jr. de Peso Completo.

It’s Thursday, February 20 in Japan!#onthisday in 2005, Satoshi Kojima defeated Hiroyoshi Tenzan to become the first to hold the IWGP and AJPW Triple Crown titles at the same time! Relive history with @njpwworld!https://t.co/pklvhU98a0#njpw pic.twitter.com/1cT7Tneamf — NJPW Global (@njpwglobal) February 19, 2025

2011: En The New Beginning, Prince Devitt (Finn Bálor) defiende el Campeonato Jr. de Peso Completo contra TAKA Michinoku. También, Hiroshi Tanahashi vence a Satoshi Kojima para retener el Campeonato de Peso Completo IWGP.

It’s Monday, February 20 in Japan!#onthisday in 2011, Prince Devitt and TAKA Michinoku battled over the IWGP Junior Heavyweight Championship in Sendai! Relive history with @njpwworld!https://t.co/vEx3shrj5q#njpw pic.twitter.com/mt17xj2im1 — NJPW Global (@njpwglobal) February 19, 2023

2016: Kenny Omega y The Young Bucks ganan el Campeonato de Tríos de Peso Abierto NEVER contra CHAOS y Toru Yano en Honor Rising: Japan. Además, Jay Lethal defiende el Campeonato Mundial de ROH contra Tomoaki Honma.

On This Day in ROH – February 20th, 2016 Kenny Omega & The Young Bucks defeat Toru Yano & The Briscoes to win the NEVER Openweight Six-Man Tag Team Championships at ROH/NJPW Honor Rising in Japan.@KennyOmegamanX @youngbucks pic.twitter.com/uH5MF7ej4d — ROH Relived (@ROHRelived) February 20, 2025

2022: Kazuchika Okada defiende el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP contra Tetsuya Naito en New Years Golden Series. Además, Toru Yano gana el Campeonato KOPW provisional frente a Minoru Suzuki, y House of Torture vencen a CHAOS por el Campeonato de Tríos de Peso Abierto NEVER.

TNA

1977: Nace Gail Kim en Toronto (Ontario, Canadá).

NWA

1921: Nace Buddy Rogers en Camden (Nueva Jersey, Estados Unidos).

1989: Ricky Steamboat vence a Ric Flair ganando el Campeonato Mundial de Peso Completo. También, Mike Rotunda consigue el Campeonato Mundial de TV contra Rick Steiner, Lex Luger logra el Campeonato de Estados Unidos frente a Barry Windham, y The Road Warriors defienden el Campeonato Mundial en Parejas ante The Varsity en el evento Chi-Town Rumble.

WCW

1994: Ric Flair defiende el Campeonato Mundial de Peso Completo contra Vader en el evento estelar de SuperBrawl IV. En el mismo show realizado en Albany (Georgia), Brian Pillman, Sting y Dustin Rhodes vencen a Paul Orndoff, Rick Rude y Steve Austin en un combate Thundercage de seis hombres. Además, Lord Steven Regal retiene el Campeonato Mundial de TV contra Arn Anderson.

On This Day in Wrestling History – Ric Flair 25 years ago today at WCW Superbrawl (2/20/00) pic.twitter.com/gGzTxVsRi2 — No Context Flair (@NoContextFlair) February 20, 2025

2000: Sid Vicious defiende el Campeonato Mundial de Peso Completo en una triple amenaza ante Jeff Jarrett y Scott Hall. Además, Ric Flair derrota a Terry Funk en un combate Texas Death y Brian Knobbs gana el Campeonato Hardcore venciendo a Bam Bam Bigelow.

2/20/2000 Sid Vicious defeated Jeff Jarrett and Scott Hall (in his final WCW match) to retain the WCW World Heavyweight Championship at SuperBrawl 2000 from the Cow Palace in Daly City, California.#WCW #SuperBrawl2000 #SidVicious #SidJustice #SychoSid #JeffJarrett #ScottHall pic.twitter.com/PZCAKKawbh — Wrestling History (@wrestle_hist) February 20, 2025

Indies

1985: Nace Big Damo (Killian Dain) en Belfast (Irlanda del Norte, Reino Unido).

