Hoy en la historia: 2 de marzo en la lucha libre

Si alguien adquiere la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tiene una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros momentos sucedidos un 2 de marzo que quedaron en la memoria de la lucha libre profesional (WWE, NJPW, TNA, ECW, NWA, AEW, WCW…).

WWE

1960: La luchadora y valet retirada Debra nace en Tuscaloosa (Alamaba).

1981: El ya fallecido luchador Lance Cade nace en Carroll (Iowa).

1985: Doink the Clown hace su debut bajo el nombre de Rick McGraw en una lucha contra Matt Borne en un House Show en el Boston Garden en Boston (Massachusetts).

1986: El miembro del Salón de la Fama Jake «The Snake» Roberts debuta en la compañía enfrentando a Scott McGhee en un evento no televisado en el Maple Leaf Gardens en Toronto, Ontario (Canadá).

2000: El juego WWF SmackDown! 1 se lanza para PlayStation 1.

THQ WAS COOKING WITH THIS WWF SMACKDOWN COMMERCIAL LMAOO 😂 pic.twitter.com/uYeOHk06sg — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) February 9, 2025

2002: El ex luchador y ahora comentarista en NXT Corey Graves hace su debut en los rings como Sterling James Keenan en un show de NWA East en el Sportatorium en McKeesport (Pensilvania).

2019: El luchador de NXT Brooks Jensen debuta profesionalmente bajo el nombre de Ben Buchanan en la escena independiente durante un combate de parejas en el evento WU Debut Show de Wrestling United en Roanoke (Alabama).

2020: El Campeonato en Parejas de Raw pasa a manos de The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) cuando vencen a Seth Rollins y Buddy Murphy (Buddy Matthews) en un episodio de Monday Night Raw en el Barclays Center en Brooklyn (Nueva York).

AEW

1986: El luchador Bishop Kaun nace en Mineápolis (Minesota).

2022: The Young Bucks se convierten en retadores al Campeonato Mundial en Parejas ganando una Casino Tag Team Royale en Dynamite en el Daily’s Place en Jacksonville (Florida).

NJPW

1990: Desde el Korakuen Hall en Tokio (Japón) llega el evento Big Fight Series, que cierran Riki Choshu y Masahiro Chono derrotando a Blond Outlaws (Hiro Saito y Tatsutoshi Goto).

It’s Sunday, March 2 in Japan!#onthisday in 1990, Korakuen Hall saw Masa Saito and Shinya Hashimoto face quite the Undertaking, as they took on Bam Bam Bigelow and Punisher Dice Morgan! Relive history with @njpwworld!https://t.co/7ThHBZghV7#njpw pic.twitter.com/rZR3TXYVBu — NJPW Global (@njpwglobal) March 1, 2025

2022: Comienza la New Japan Cup en el Nippon Budokan en Tokio (Japón). Entre otras luchas de primera ronda del torneo, Kazuchika Okada vence a El Desperado, Tetsuya Naito derrota a Yujiro Takahashi o Hiroshi Tanahashi vence a YOH.

TNA

1999: La luchadora Dani Luna nace un día como hoy en Croydon (Inglaterra).

2014: Robbie E (Robert Stone) y Jessie Godderz, conocidos como BroMans, ganan el Campeonato Mundial en Parejas contra Team 246 (Kaz Hayashi y Shuji Kondo) y los Wolves (Davey Richards y Eddie Edwards) en el evento W-1 WRESTLE-1 Outbreak en el Ryogoku Kokugikan en Tokio (Japón). Además, Seiya Sanada derrota a Austin Aries por el Campeonato X-Division.

2019: El evento especial Impact Wrestling/Rockstar Pro Opening Day tiene lugar en el Dayton Convention Center en Dayton (Ohio). Johnny Impact (John Morrison) retiene el Campeonato Mundial contra Larry D en el combate estelar. En otros, Sami Callihan vence a Eddie Edwards en una Dayton Steet Fight o Ace Austin derrota a JT Dunn en un mano a mano.

ROH

2013: El 11th Anniversary Show se lleva a cabo en Frontier Fieldhouse en Chicago Ridge (Illinois). Dos títulos cambian de manos. En primer lugar, Matt Taven destrona a Adam Cole como Campeón de Televisión. En segundo, ReDragon (Kyle O’Reilly y Bobby Fish) le quitan el Campeonato en Paerjas a Jay y Mark Briscoe. En el evento principal, Kevin Steen retiene el Campeonato Mundial contra Jay Lethal.

CMLL

2007: El Consejo Mundial De Lucha Libre llega con su Super Viernes a la Arena México en México. En el main event, Místico vence a Perro Aguayo Jr. en una lucha de dos de tres caídas.

A 3 años de su partida, recordando a un gran amigo, rival y una gran persona EL HIJO DEL PERRO AGUAYO gracias por eso grandes encuentros q siempre dimos por toda la República mexicana y la arena mexico, siempre te recordamos AMIGO perro perro perro perro @CMLL_OFICIAL @KAHNMAL pic.twitter.com/HF1eaIwNw4 — CARISTICO MISTICO MX Oficial (@caristicomx) March 21, 2018

AAA

1995: Fuerza Guerrera y Juventud Guerrera derrotan a Rey Mysterio Jr. y Rey Mysterio Sr. para ganar el Campeonato Mundial en Parejas de la World Wrestling Association en un evento en la Arena Xalapa en Xalapa de Enriquez (Veracruz).

2003: Tiffany gana por segunda vez el Campeonato Fememenil Mexicano Nacional derrotando a Lady Apache en un evento en la Arena Solidaridad en Monterrey (Nuevo León).

NOAH

1971: El luchador retirado Satoru Asako nace en Omiya, Saitama (Japón).

satoru asako gets some major airtime on this powerbomb toss by kawada pic.twitter.com/2qKN9qqTwQ — crash and burn holly (@gifapalooza) May 2, 2021

2008: Takeshi Morishima pone fin al reinado de 448 días de Mitsuhara Misawa como Campeón de Peso Completo GHC con una victoria en el octavo capítulo del evento The Second Navigation ’08 en la arena Nippon Budokan en Tokio (Japón).

AJPW

2012: El luchador canadiense Doug Furnas, ex también de CMLL, NJPW, WWE o ECW, fallece por insuficiencia cardíaca a la edad de 53 años.

WCW

1999: Mark Jindrak, también conocido como Marco Corleone, debuta en la lucha libre en un combate no televisado en WCW Saturday Night en la Winthrop University en Rock Hill (Carolina del Sur).

NWA

1976: Danny Hodge gana por séptima vez el Campeonato Mundial Jr. de Peso Completo venciendo a Hiro Matsuda en el evento NWA Tri-State en Shreveport (Louisiana).

2024: El evento Hard Times, previamente anunciado como PPV y posteriormente cambiado a una serie de programas especiales de Powerr, se realiza en el Dothan Civic Center en Dothan (Alabama). En el main event, Knox y Murdoch (Mike Knox y Trevor Murdoch) derrotan a The Southern 6 (Alex Taylor y Kerry Morton) en una lucha en jaula. Además, EC3 derrota a Silas Mason para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo, Kenzie Paige derrota a Natalia Markova para retener el Campeonato Mundial Femenil, Joe Alonzo derrota a Colby Corino por el Campeonato Mundial de Peso Completo Jr. o Thom Latimer gana el vacante Campeonato Nacional contra Blake Troop, Burchill y Zyon.

Varias

1930: El ya fallecido Isao Yoshihara, fundador de International Wrestling Enterprise, nace en Okayama (Japón).

1931: Se desconoce exactamente el día pero se dice que Jim Crockett Promotions se funda un día como hoy por Jim Crockett Sr. en Charlotte (Carolina del Norte).

1964: El ya fallecido luchador Mike von Erich, hijo del promotor de lucha libre Fritz Von Erich y hermano de David, Kerry, Kevin y Chris Von Erich, nace en Dallas (Texas).

1971: La luchadora retirada Manami Toyota, considerada una de las mejores de la historia, nace en Masuda, Prefectura de Shimane (Japón).

2001: Pro Wrestling ZERO-ONE realiza su primer evento, Truth Century Creation, en la arena Ryogoku Kokugikan en Tokio (Japón). Jun Akiyama y Mitsuharu Misawa derrotan a Shinya Hashimoto y Yuji Nagata en la lucha estelar. Además, Kazunari Murakami derrota a Shinjiro Otani por decisión del árbitro o Naomichi Marufuji vence a Naohiro Hoshikawa.

2002: Se lanza en Japón el juego Kinnikuman Nisei: Dream Tag Match.

2011: El luchador mexicano ex de NJPW o NWA Felipe Ham Lee fallece a la edad de 79 años.

2013: Westside Xtreme Wrestling (wXw) realiza el segundo capítulo del evento 16 Carat Gold en la arena Turbinenhalle en Oberhausen (Alemania). En el combate principal, Axel Tischer defiende ante Big Van Walter (Gunther) el Campeonato Mundial Unificado. Además, dentro del torneo, que celebra entonces sus cuartos de final, avanzan a semifinales Tommy End (Malakai Black), Karsten Beck, Zack Sabre Jr. y Shinobu.

Heute vor 8 Jahren: wXw 16 Carat Gold 2013 @TheWWEWolfe schlägt @WalterAUT und bleibt Unified Champ. Schau das gesamte Event auf https://t.co/oqkwOHad3U

Willst auch du beim größten Wrestlingfestival Europas dabei sein? Sicher dir #wXw16Carat 2022 TICKETS: https://t.co/LUm1Ccd9jM pic.twitter.com/WpcuwZ0jHR — wXw Germany (@wXwGermany) March 2, 2021

2014: Dragon Gate celebra la segunda noche del Champion Gate In Osaka en el Bodymaker Colosseum #2 en Osaka (Japón). En la lucha estelar, Ricochet gana el Campeonato Open The Dream Gate derrotando a Masato Yoshino.

2019: Llega el evento Trifecta Elimination de Combat Zone Wrestling (CZW) desde The Coliseum en Voorhees Township (Nueva Jersey). El main event ve a The House Of Gangone (Anthony Gangone y The Amazing Red) derrotar a The REP (Dave McCall y Nate Carter) para ganar el Campeonato en Parejas. Además, Kris Statlander vence a Jordynne Grace para ganar el WSU Spirit Title.

2019: The Crash celebra un evento en el Auditorio de Tijuana en Tijuana (Baja California). En el main event, Austin Theory gana el Campeonato de Peso Completo contra Willie Mack, Sanson y El Barbaro Cavernario.

2024: El evento OTT Gaff Party de Over The Top Wrestling tiene lugar en el The Red Cow Complex en Dublín (Irlanda). Trent Seven gana el Campeonato Mundial derrotando a Sammy D en el combate estelar. Además, Robbie X vence a Leon Slater, Big Damo a B Cool en un Barry’s Rules Match o Renzo Rose defiende el Campeonato No Limits contra Griffin McCoy.

2024: Game Changer Wrestling e International Wrestling Syndicate celebran el evento UnFnSanctioned 25th Anniversary en L’Olympia en Montreal, Quebec (Canadá). En él, Karl Jepson gana el Campeonato Mundial de Peso Completo IWS contra Benjamin Tull, o Bay City Choir Boys (Judas y Seth Cassidy) derrotan a Amazingly Sweet (Alex Maze y Kristara) y Dynasty (Jaxon Roy y Mikey Truth) por el vacante Campeonato en Parejas IWS.

2024: El evento HOG Reckoning de House Of Glory se realiza en la NYC Arena en Nueva York (Estados Unidos). Mike Santana vence a Penta El Zero M para retener el Campeonato de Peso Completo en el main event. Además, KC Navarro gana el Campeonato de Peso Crucero en un Suicidal Six Way Match o Carlos Ramírez retiene el Campeonato Crown Jewel contra Lance Anoa’i.

