Hoy en la historia: 18 de mayo en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

18 de mayo en…

WWE

1998 : Val Venis tiene su primer combate en WWF RAW. Derrota a 2 Cold Scorpio.

WWF Raw is War | May 18, 1998 | Ep #260 | RAW vs Nitro #134 | Val Venis has arrived and the vignettes from the previous weeks has worked. Listen to the reaction when he comes out. Plus, I think 2 Cold Scorpio & Venis put on a decent match here. Good debut of Val. #WWERaw pic.twitter.com/ECPvN1pEF6 — Adam Hamilton (@AdzWrestling) July 26, 2024

2003 : Es el día del PPV Judgment Day. En el combate principal, Brock Lesnar derrota a The Big Show para defender el Campeonato WWE. Además, Christian gana el vacante Campeonato Intercontinental en una batalla real y Eddie Guerrero y Tajiri consiguen el Campeonato de Parejas WWE contra el Team Angle (Charlie Haas y Shelton Benjamin) en una lucha de escaleras.

2008 : Llega una nueva edición de Judgment Day. La cierra Triple H derrotando a Randy Orton para defender el Campeonato WWE. Además, The Undertaker vence a Edge para ganar el vacante Campeonato Mundial de Peso Completo.

2015 : El Campeón NXT Kevin Owens debuta en el elenco principal de WWE respondiendo al reto abierto semanal del Campeonato de Estados Unidos de John Cena. El combate no se lleva a cabo porque Owens ataca a Cena, preparando una lucha de campeón contra campeón en Elimination Chamber.

2021 : Bronson Reed gana su primer título en la WWE. Se corona como Campeón de Norteamérica de NXT destronando a Johnny Gargano en un Steel Cage Match en un programa semanal.

NJPW

1978 : Toru Yano nace en Arakawa, Tokio (Japón) y en un día como hoy también pero de 2002 disputa su primer combate. Blue Wolf lo derrota en la primera noche de Dragon Cup: Best Of The Super Junior IX de New Japan Pro Wrestling.

1997 : Tomoaki Honma comienza su carrera en la lucha libre profesional. Cae derrotado ante Hideyuki Takahashi en la primera noche del evento BJW Martial Arts Declaration de Big Japan Pro-Wrestling.

AEW

1991 : Colten Gunn (Colten Sopp), hermano de Austin e hijo de Billy, nace en Orlando, Florida (Estados Unidos).

2022 : Johnny TV, también conocido como John Morrison, debuta como Johnny Elite cayendo derrotado ante Samoa Joe en la primera ronda del torneo Owen Hart Foundation en Dynamite.

WCW

1996 : Dean Malenko gana por primera vez el Campeonato Mundial de Peso Crucero WCW. Destrona a Shinjiro Otani en un episodio de WCW Worldwide.

Shinjiro Otani & Dean Malenko give a WCW Worldwide viewing audience a quick look at the state of the art of junior heavyweight wrestling in Spring 1996. 👑👑 pic.twitter.com/wrzsAy9u3i — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) April 11, 2022

1997 : World Championship Wrestling celebra el PPV Slamboree. William Regal gana por cuarta vez el Campeonato Mundial de Televisión WCW destronando a Último Dragón. También, Ernest “The Cat” Miller hace su debut.

Varias

1943 : Jimmy «Superfly» Snuka (James Wiley Smith) nace en Suva (Fiyi).

1950 : Kamala (James Arthur Harris) nace en Senatobia, Misisipi (Estados Unidos).

1951 : «Dirty» Dick Slater nace en Albany, Nueva York (Estados Unidos).

1963 : Gary Albright (Gary Mitchell Albright) nace en North Kingstown, Rhode Island (Estados Unidos).

Over 2 minutes of Gary Albright wrecking people in UWFi. One of the most fun wrestlers ever to watch. Once those hands got clasped, fans knew what was up. pic.twitter.com/yZ5HgMLqCp — Rob Naylor (@NINaylor) July 3, 2023

1973 : The Blue Meanie (Brian Heffron) nace en Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos).

1973 : Kaz Hayashi (Kazuhiro Hayashi) nace en Setagaya, Tokio (Japón).

AJ Styles vs Kaz Hayashi ROH Final Battle 2003 🎵 | REAL HUSTLA – Prod By. HOODRXCH LIL XELLY TONY SHHNOW 7700 pic.twitter.com/F67R1ApjF5 — LONGLIVETHEHUSTLE (@DIJOLAY) March 15, 2024

2002 : «The British Bulldog» Davey Boy Smith fallece en Invermere, Columbia Británica (Canadá).

2021 : Explosivo, Fantástico y Star Black ganan el vacante Campeonato Occidente de Tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

🏆❗ CAMPEONES DE OCCIDENTE❗🏆 Star Black, Explosivo y Fantástico son los Nuevos Campeones de Occidente, que dejaron vacante la NGD.

Después de vencer a «La Mafia» – Joker, Vaquero Jr y Difunto (En lugar de Omega).@Arena_GDL #CMLL #luchalibre #MartesDeGlamourCMLL pic.twitter.com/xjMcEGBRL5 — Sácalo Del Ring Oficial (@Sacalo_del_Ring) May 19, 2021

2024 : The Southern Six (Alex Taylor y Kerry Morton) ganan el torneo Crockett Cup de la National Wrestling Alliance (NWA).