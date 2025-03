Hoy en la historia: 17 de marzo en la lucha libre

Si adquieren la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienen una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros acontecimientos sucedidos un 17 de marzo que quedaron en la memoria.

WWE

AEW

NJPW

It’s Monday, March 17 in Japan!#onthisday in 2023, SANADA left LIJ for Just Five Guys!

..how times changed…

Relive history with @njpwworld!https://t.co/FReqeLn1fI#njpw #njcup pic.twitter.com/lEHC8RymxY

— NJPW Global (@njpwglobal) March 16, 2025