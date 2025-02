Hoy en la historia: 17 de febrero en la lucha libre

WWE

1986: Nace el luchador y mánager Ricardo Rodríguez en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

1997: Sycho Sid gana su segundo título mundial al derrotar a Bret Hart con la interferencia de ‘Stone Cold’ Steve Austin en Raw. Es la primera vez en la historia que el campeonato mayor cambiaba de manos en la marca roja.

2/17/97: Sid becomes the man again, ending Bret Hart’s 4th title reign after just one day. pic.twitter.com/qT30pk8cNU — OVP – Retro Wrestling Podcast (@ovppodcast) February 17, 2025

1998: The Headbangers derrotan a The Rock N’ Roll Express por el Campeonato Mundial en Parejas de la NWA en Raw.

The Headbangers (Mosh & Thrasher) battled The Rock N’ Roll Express for the NWA Tag Team Titles at a WWF Monday Night RAW taping in Waco, Teaxs (1998) 🤟🏼 pic.twitter.com/TZ9lPZRop0 — Ultimate Wrestling Trivia (@UltWresTrivia) February 17, 2025

2002: Hulk Hogan, Scott Hall y Kevin Nash regresan como la nWo después de su legendario paso por WCW. Durante No Way Out, favorece que Chris Jericho defienda el Campeonato WWF ante Steve Austin.

2007: Mike Awesome fallece a los 42 años.

In the Spring of 2000, Mike Awesome put together a virtually unprecedented string of dominance over Hulk Hogan, scoring multiple victories, including a singles pinfall. 💥 pic.twitter.com/Nut4b5G5m5 — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) July 2, 2022

2007: Debuta de manera profesional Lince Dorado. Tuvo su primer combate en CHIKARA.

2008 : Floyd Mayweather y The Big Show plantan durante No Way Out la semilla para su combate en WrestleMania 24 cuando «The World’s Largest Athlete» ataca a «Money», quien estaba viendo la lucha de Rey Mysterio con Edge por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Mayweather le rompió la nariz a Show, lo cual fue una indicación de este «porque sino su historia estaba muerta».

2013: The Rock retiene el Campeonato WWE contra CM Punk en el evento principal de Elimination Chamber.

2019: Sasha Banks y Bayley se convierten en las inaugurales Campeonas en Parejas de WWE en Elimination Chamber. En el mismo evento, Daniel Bryan retiene el Campeonato WWE contra AJ Styles, Jeff Hardy, Kofi Kingston, Randy Orton y Samoa Joe, Finn Bálor gana el Campeonato Intercontinental venciendo a Bobby Lashley y Lio Rush y The Usos el Campeonato en Parejas de SmackDown contra The Miz y Shane McMahon.

2021: Zoey Stark hace su debut en WWE NXT.

