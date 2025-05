Hoy en la historia: 16 de mayo en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

1993 – Shiryu Dragon (future Kaz Hayashi) and Piloto Suicida in Compton. pic.twitter.com/oq3VDlfmLW

U.S. Tag Team Champions – The Midnight Express & Jim Cornette pic.twitter.com/qsF5Nv9LMz

25 YEARS AGO TODAY

Both pulling double duty on the PPV – After a bloody war, Taz defeats Bubba Ray Dudley to retain the ECW World Championship

ECW: Hardcore Heaven

May 16th, 1999 pic.twitter.com/QjHWwO5gEA

