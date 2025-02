Hoy en la historia: 15 de febrero en la lucha libre

Luchas, segmentos y otros momentos sucedidos un 15 de febrero que quedaron en la memoria de la lucha libre profesional (WWE, NJPW, TNA, ECW, NWA, AEW, WCW…).

WWE

El 15 de febrero de 1998, Louie Spicolli (antes Rad Radford) fue encontrado muerto mientras dormía en su casa de Los Ángeles. Tenía tan solo 27 años. La autopsia determinó que había fallecido debido a la asfixia por aspiración pulmonar como resultado de una sobredosis de alcohol y medicamentos.

Rad Radford (Louie Spicolli) x Jerry Lynn (1995) 🌟 pic.twitter.com/K2VHfXmNaN — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) July 20, 2023

Un día como hoy de 2004, Eddie Guerrero ganaría el Campeonato WWF venciendo a Brock Lesnar en el evento No Way Out. De esa manera, el «Latino Heat» se convertía en Triple Crown y Grand Slam Champion. En el mismo show, Chavo Guerrero ganó el Campeonato de Peso Crucero derrotando a Rey Mysterio.

Cinco años después, ese mismo título, con nombre y diseño distintos, en ese mismo evento, fue arrebatado a Edge dentro de la Elimination Chamber (lo ganó Triple H). Fue una noche tremenda para «The Rated-R Superstar» ya que comenzó perdiendo un título mundial y terminó ganando el otro, el Campeonato Mundial de Peso Completo, en otra cámara de la eliminación en la que entró sin ser participante, atacando a Kofi Kingston durante su entrada y sustituyéndolo.

Edge’s whirlwind 2009 Elimination Chamber pic.twitter.com/XAL09l8FRa — Anti Darwin (@Genghar) March 2, 2024

El 15 de febrero de 2021, el famoso músico Bad Bunny consiguió su primer y hasta ahora único título en la WWE al hacerse con el Campeonato 24/7 venciendo a Akira Tozawa en Raw.

En 1999, durante el episodio de Raw is War del 15 de febrero, Shane McMahon se coronaría por primera vez en su carrera con el Campeonato Europeo.

#OnThisDayInWWE 25 years ago on #WWERaw: Vintage Russo booking as X-Pac loses his title – in a tag team match But anyway, Shane McMahon is your new European Champion in only his second ever match, Bro «Shane doesn’t even realise he’s won!» pic.twitter.com/d5hT8VJ5EK — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) February 15, 2024

También un día como hoy de 1989, Ted DiBiase creó el Campeonato del Millón de Dólares. «The Million Dollar Man» decidió presentar por sí mismo un título que no sería oficial pero que sí daría mucho que hablar al no poder comprar el Campeonato WWF.

NWA

Un 15 de febrero de 1986 fue introducido el icónico título ‘Big Gold Belt’ durante el evento NWA Battle Of The Belts II. Reemplazó el cinturón del Campeonato Mundial Peso Pesado de la NWA que se había usado desde 1973. El legendario Ric Flair fue quien primero lo ostentó después de defenderlo ante Barry Windham. El oro pasaría más tarde a WCW y luego a WWE. Hoy días muchos desearían que continuara en activo.

Resultados notables

1989: «Macho Man» Randy Savage derrotó a The Ultimate Warrior por conteo fuera en un raro combate campeón contra campeón por los títulos de peso completo e intercontinental en un dark match en las grabaciones de WWF Superstars of Wrestling.

#OnThisDayInWWE 25 years ago at No Way Out: “Stunner! Austin just stunnered Chyna! Good God ol’ mighty! That could be Mike Tyson at WrestleMania! That could be Shawn Michaels!” That huge crowd roar! Made extra special by @JRsBBQ’s commentary@steveaustinBSR @ChynaJoanLaurer pic.twitter.com/vho4hzUabV — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) February 15, 2023

1999: The Rock recuperó Campeonato WWF de manos de Mankind en un combate de escaleras en Raw con la ayuda de Paul Wight. La victoria confirmó la lucha por el título en el evento principal de WrestleMania XV entre The Rock y Steve Austin.

2004: Hiroyoshi Tenzan derrotó a Genichiro Tenryu para ganar el vacante Campeonato de Peso Pesado de la IWGP. La victoria se produjo en una final de un torneo de una noche para coronar a un nuevo campeón diez días después de que Shinsuke Nakamura se viera obligado a dejar el cinturón debido a una lesión.

It’s Saturday, February 15 in Japan!#OnThisDay in 2004, Hiroyoshi Tenzan and Genichiro Tenryu clashed in a brutal battle for the vacant IWGP Heavyweight Championship! Relive history with@njpwworld!https://t.co/oQbUy5UyEc#njpw pic.twitter.com/pnTApLpZ5Z — NJPW Global (@njpwglobal) February 14, 2025

Debuts destacados

2022: La actual luchadora de NXT Tatum Paxley tuvo su combate de debut junto a Ivy Nile contra Fallon Henley y Kiana James en NXT Level Up.

1997: El veterano de NJPW Togi Makabe tuvo su primera lucha contra Shinjiro Otani en Fighting Spirit.

Cumpleaños

1991: Rich Swann: El ex WWE o TNA lucha en la escena independinte, recientemente fue visto en GCW o REVOLVER.

1992: Lance Anoa’i: El samoano se está preparando en el Performance Center de WWE.

Lance Anoa’i & Shawn Michaels The future of NXT is bright! 🔥 pic.twitter.com/EI1Wm4SQFa — MuscleManMalcolm (@MalcolmMuscle) February 12, 2025

