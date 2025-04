Hoy en la historia: 15 de abril en la lucha libre

Si adquieres la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienes una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros acontecimientos sucedidos un 15 de abril que quedaron en la memoria.

BREAKING: WWE has come to terms on the release of Drake Maverick (James Curtin), Curt Hawkins (Brian Myers), Karl Anderson (Chad Allegra), EC3 (Michael Hutter) and Lio Rush (Lionel Green). We wish them all the best in their future endeavors. https://t.co/cX449nNSLU

WWE has come to terms on the release of Billie Kay and Mickie James.

We wish Billie and Mickie the best in all of their future endeavors.https://t.co/59Ea2hXLZt

— WWE (@WWE) April 15, 2021