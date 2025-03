Hoy en la historia: 14 de marzo en la lucha libre

Si alguien adquiere la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tiene una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros acontecimientos sucedidos un 14 de marzo que quedaron en la memoria.

WWE

1978: Dino Bravo y Dominic Denucci ganan por primera vez el Campeonato en Parejas WWWF derrotando a Mr. Fuji y Toru Tanaka en un episodio de WWWF Championship Wrestling en la Filadelfia Arena en Filadelfia (Pensilvania).

1992: Shotzi nace en Condado de Santa Clara (California).

1997: El réferi de NXT Félix Fernández nace en Nueva Jersey.

2001: Nathan Jones y Heidenreich debutan como luchadores en la escena independiente durante un combate de equipos en el que unen fuerzas en el evento UPW When Worlds Collide de Ultimate Pro Wrestling en el Galaxy Theatre en Santa Ana (California). Allí estaban también John Cena como Prototype, Samoa Joe, Christopher Daniels, Rob Van Dam o Frankie Kazarian.

2004: Es el día de WrestleMania XX desde el Madison Square Garden en Nueva York. En el main event, Chris Benoit gana el Campeonato Mundial de Peso Completo derrotando a Triple H y Shawn Michaels en una triple amenaza, haciendo además historia cuando hace rendir a «The Game» y ser esta la primera vez que una lucha estelar del magno evento termina así. Luego, durante su celebración, el nuevo monarca festeja con Eddie Guerrero, que había derrotado antes a Kurt Angle para defender el Campeonato de Estados Unidos. En otros combates, Goldberg derrota a Brock Lesnar con Steve Austin como árbitro invitado especial en la que es la lucha que supone el retiro temporal de ambos, o John Cena gana por primera vez el Campeonato de Estados Unidos de manos de The Big Show.

2005: Shawn Michaels y Marty Jannetty se reúnen como The Rockers por primera vez desde 1991 para juntos derrotar a La Resistance (Sylvain Grenier y Rob Conway) en Monday Night Raw desde el Gwinnett Center en Atlanta (Georgia). En el mismo programa, Triple H vence a Chris Benoit en un Non Title Pick Your Poison Match.

2008: Vince McMahon recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

2011: Sheamus gana por primera vez el Campeonato de Estados Unidos destronando a Daniel Bryan en un episodio de Raw en el Scottrade Center en San Luís (Misuri).

2022: Scott Hall, también conocido como Razor Ramon, fallece en Marietta (Georgia).

2025: Se lanza la edición estándar del juego WWE 2K25.

NJPW

2021: Will Ospreay y Zack Sabre Jr. dan un combate cinco estrellas en la segunda ronda de la New Japan Cup en el capítulo ocho del evento del mismo nombre en el Baycom Gymnasium en Amagasaki, Hyogo (Japón).

It’s Friday, March 14 in Japan!#onthisday in 2021, Zack Sabre Jr. and Will Ospreay got off to a furious start when they met in the New Japan Cup! Relive history with @njpwworld!https://t.co/vRShG5IUVb#njpw #njcup pic.twitter.com/gaRHnOVmIm — NJPW Global (@njpwglobal) March 13, 2025

TNA

1974: Santino Marella nace en Mississauga (Canadá).

2021: Sacrifice se lleva a cabo como PPV en Skyway Studios en Nashville (Tennessee). Rich Swann unifica el Campeonato Mundial Impact y el Campeonato Mundial de Peso Completo TNA contra Moose en el main event. Además, FinJuice (David Finlay y Juice Robinson) ganan el Campeonato Mundial en Parejas derrotando a The Good Brothers (Doc Gallows y Karl Anderson) o Ace Austin se hace con el Campeonato X-Division contra TJP.

CMLL

1985: Lady Frost nace en Erie (Pensilvania).

ROH

2008: El Baker Theater en Dover (Nueva Jersey) alberga la primera noche del evento Double Feature. The Age of the Fall (Joey Matthews y Tyler Black) derrotan a The Briscoes en un Grudge Match en el main event. En otros, Kevin Steen (Kevin Owens) vence a Davey Richards.

14 years ago, Davey Richards and Kevin Steen (@FightOwensFight) tore the house during Ring of Honor’s (@ringofhonor) Richmond, VA debut «Champions Challenge». Beyond me being there, Richards landed in our section during his tope con hilo. pic.twitter.com/9BQSp43gp1 — James Bullock (@fasjab) August 28, 2024

2009: El evento PPV Insanity Unleashed se realiza en la arena Indiana State Fairgrounds en Indianapolis (Indiana). En el main event, Jerry Lynn y Tyler Black (Seth Rollins) vence a Nigel McGuinness y Austin Aries. En otras luchas, Kevin Steen y El Genérico (Sami Zayn) retienen el Campeonato Mundial en Parejas contra The All-Night Express (Kenny King y Rhett Titus) o Claudio Castagnoli derrota a Bryan Danielson y Kenny Omega en una triple amenaza.

2011: Mike Benett gana el Top Prospect Tournament derrotando en la final a Kyle O’Reilly.

WCW

1964: Adam Bomb nace en Harrisburg (Pensilvania).

1999: El evento de pago por visión Uncensored se emite desde el Freedom Hall de Louisville (Kentucky). Mikey Whipreck debuta en la compañía enfrentando a Billy Kidman. En otros combates, Chris Benoit y Dean Malenko vence a Curt Hennig y Barry Windham en una lucha de leñadores para convertirse en Campeones Mundiales en Parejas, Chris Jericho pierde contra Perry Saturn en una lucha de collar de perro, y Booker T derrota a Scott Steiner para ganar el Campeonato Mundial de Televisión. El evento principal del show es Hulk Hogan enfrentándose a Ric Flair en un combate «First Blood Steel Cage» por el Campeonato Mundial Peso Completo que termina ganando el «Nature Boy» destronando a «The Hulkster» pero no por hacer sangrar a su oponente sino por pinfall.

ECW

1969: Beulah McGillicutty, ex luchadora también de WWE y esposa de Tommy Dreamer, nace en Muskegon (Michigan).

NWA

1987: Dick Murdoch e Ivan Koloff ganan el Campeonato de Estados Unidos en Parejas derrotando a Barry Windham y Ron Garvin en un episodio de NWA World Championship Wrestling en WTBS Studios en Atlanta (Georgia).

1989: Happy Humphrey fallece en Augusta (Georgia).

1999: Naoya Ogawa gana su primer título, el Campeonato Mundial de Peso Completo de la National Wrestling Alliance, venciendo a Dan Severn en el evento UFO Battle in the Hama Ring de Universal Fighting-Arts Organization en la Yokohama Arena en Yokohama, Kanagawa (Japón).

2010: Adam Pearce gana por tercera vez el Campeonato Mundial de Peso Completo derrotando a Blue Demon Jr. y Phil Shatter (Jaxson Ryker/Gunner) en una triple amenaza durante el evento New Beginnings en la arena Hilton Hotel University Place Ballroom en Charlotte (Carolina del Norte).

Varias

1946: Nace la promotora Western States Sports en Amarillo (Texas) de la mano de Dory Detton.

1991: Nace la promotora Fighting Network Rings (RINGS) de la mano de Akira Maeda.

Dick Vrij x Masayuki Naruse. This is some of the real maniac RINGS stuff. (11.22.1996) ☠️

pic.twitter.com/7EsGlWc6Mr — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) January 11, 2025

2021: Atsushi Kotoge gana por tercera vez el Campeonato de Peso Completo Junior GHC de Pro Wrestling NOAH de manos de Seiki Yoshioka en el evento Great Voyage In Fukuoka en el Fukuoka International Center en Fukuoka (Japón).