Hoy en la historia: 14 de febrero en la lucha libre

Con el «día de los enamorados» empezamos pues un día como hoy de 1999 la WWE realizó el evento St Valentine’s Day Massacre: In Your House y fue entonces cuando hizo su debut The Giant (The Big Show; Paul Wight) interfiriendo en la lucha en jaula de acero entre Steve Austin y Vince McMahon por una oportunidad por el Campeonato WWE en WrestleMania 15 causando la victoria de «Stone Cold» al lanzarlo contra la estructura metálica y caer este en ringside. En el mismo show, Bob Holly derrotó a Al Snow para ganar el Campeonato Hardcore, Val Venis logró el Campeonato Intercontinental de manos de Ken Shamrock o Mankind y The Rock empataron en un encuentro por el título mundial.

Continuamos con «The Final Boss» pues el 14 de febrero de 2011 regresó sorpresivamente a la compañía por primera vez en casi siete años durante un episodio de Monday Night Raw para anunciar que sería el anfitrión invitado de WrestleMania 27, donde él mismo provocaría que John Cena cayera ante The Miz en un intento de recuperar el Campeonato WWE, iniciando una rivalidad que los llevaría a verse las caras en WrestleMania 28 y WrestleMania 29.

ROH

Ring of Honor celebró su ROH Second Anniversary Show el 14 de febrero de 2004. Allí estaban: Samoa Joe (defendiendo el Campeonato Mundial), The Briscoes(haciendo lo propio con el Campeonato en Parejas), Chris Sabin o Jay Lethal. Entre todos, esa noche destacaron AJ Styles y CM Punk. Durante la velada, ambos se abrieron camino en el torneo para coronar al primer Campeón Pure y se enfrentaron en la final, convirtiéndose «The Phenomenal One» en el campeón inaugural.

RevPro

Ya había sido Campeón Británico en Parejas, Campeón Británico de Peso Crucero y Campeón de Tríos en la misma promotora británica. También Campeón PROGRESS o Campeón Mundial de TV de ROH. Incluso Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, además de Campeón de Peso Completo Jr. y Campeón de Peso Abierto NEVER en NJPW. Pero no fue hasta el 14 de febrero de 2020 cuando Will Ospreay ganó el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo de RevPro. Lo hizo derrotando a Zack Sabre Jr. en el evento High Stakes, comenzando así un reinado que duraría más de 900 días. En otro combate, LA Park venció a Eddie Kingston.

A su vez, ese mismo día, Gisele Shaw ganó por primera vez el Campeonato Británico Femenino Indiscutible RevPro venciendo a Zoe Lucas.