Hoy en la historia: 13 de marzo en la lucha libre

Si alguien adquiere la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tiene una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros acontecimientos sucedidos un 13 de marzo que quedaron en la memoria.

WWE

AEW

NJPW

CMLL

AAA

TNA

13 years ago today, Sting and Jeff Hardy had their infamous match at TNA Victory Road 2011.

TNA later apologized to fans for this PPV «falling short of their standard» and offered 6 months of free access to their VOD library to anyone who bought the show. pic.twitter.com/EVwFHtPt5r

— Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) March 13, 2024