Hoy en la historia: 12 de mayo en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

Rob Van Dam vs 19-year old Jeff Hardy on the May 12,1997 edition of Raw is War from Newark,Delaware. pic.twitter.com/LynUWas3lx

There’s been talk of Doug Basham coming in to work as a Guest trainer at the WWE Performance Center.

Basham was among those at OVW who helped train Emily Bett Rickards for Queen of the Ring.

– PWInsider pic.twitter.com/4QbvmbjeAd

— WrestlePurists (@WrestlePurists) May 7, 2025