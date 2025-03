Hoy en la historia: 12 de marzo en la lucha libre

Si alguien adquiere la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tiene una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros acontecimientos sucedidos un 12 de marzo que quedaron en la memoria.

WWE

AEW

NJPW

CMLL

AAA

TNA

ROH

#ROH returns to Philly this Saturday #ConquestTour. Order tix now! https://t.co/k1TYAm4a1U pic.twitter.com/oCY3JN22fy

— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) March 11, 2016