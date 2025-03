Hoy en la historia: 10 de marzo en la lucha libre

Si alguien adquiere la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tiene una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros acontecimientos sucedidos un 10 de marzo que quedaron en la memoria.

WWE

Wally Yamaguchi did EVERYTHING in pro wrestling. Fan-turned-photographer, editor, referee, manager, booker, promoter. His path was very similar to that of guys like Paul Heyman & Jim Cornette. He was helpful to SO many over the years. RIP Wally pic.twitter.com/TVr7CKWc2u

— Chris Hero (Is Back) (@ChrisHero) March 10, 2019