Hoy en la historia: 10 de junio en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

Stone Cold Steve Austin and WWE staff talk about why he walked out of the company in 2002, after being told he would lose to Brock Lesnar in a King of the Ring match

I believe he made the right choice by leaving pic.twitter.com/fclDwYjIit

— A L L D A Y 🚀 (@AllDAYZ77) May 1, 2025