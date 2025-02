Hoy en la historia: El 10 de febrero en la lucha libre

Recordamos luchas, segmentos y otros momentos sucedidos un 10 de febrero que quedaron en la memoria de la lucha libre (WWE, NJPW, TNA, ECW, NWA, AEW, WCW…).

► WWE

Un día como hoy de 2003, fallecía el icono Mr. Perfect a la edad de 44 años como consecuencia de una sobredosis. Lo introducimos en esta categoría porque fue en la WWE donde «The Perfect One» más brilló pero también dejó su huella en NWA, WCW e incluso TNA. En el momento de su fallecimiento, era el Campeón de Peso Completo de Future of Wrestling. Tuvo su último combate el 8 de enero en un programa de NWA Total Nonstop Action contra David Flair, hijo de Ric Flair.

El show de la marca ECW del 10 de febrero de 2009 realizado en Fresno (California) vio el primer combate de Christian Cage en la empresa desde 2005; el actual luchador de AEW venció a Jack Swagger. Se había ido para buscar el éxito (y encontrarlo) principalmente en TNA; también tuvo combates en aquella época en NJPW, ROH y varias promotoras independientes.

#OnThisDayInWWE 15 years ago on WWE ECW: Christian returns to the WWE to confront Jack Swagger@Christian4Peeps pic.twitter.com/YvhGFob1Zw — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) February 10, 2024

En ese mismo episodio, el hoy agente de la compañía Tyson Kidd hizo su debut en el elenco principal derrotando a Bao Nguyen. El ex luchador llevaba un par de años en el extinto territorio de desarrollo Florida Championship Wrestling -poco antes él y Davey Boy Smith Jr. habían perdido el Campeonato en Parejas- y había tenido algun combate no televisado en programas de Raw y SmackDown.

The WWE ECW show was in Fresno, California I’m 2009 & Christian made his return to WWE for the first time since 2005 and Tyson Kidd, making his WWE television debut, defeats Bao Nguyen (now WWE referee Ryan Tran) on this day.. pic.twitter.com/PNVSVhDpBc — Ultimate Wrestling Trivia (@UltWresTrivia) February 10, 2023

Hablando de la marca azul, cuando se emitía los jueves por la noche, durante el show del 10 de febrero de 2015, Roman Reigns y Daniel Bryan se unieron para ganar un combate Tag Team Turmoil contra The Usos, The Miz y Damien Mizdow, The Authority, Los Matadores, Heath Slater y Titus O’Neil y The Ascension. Fue antes de su mano a mano en Fastlane para ser retador al Campeonato WWE.

► NJPW

Un 10 de febrero de 1990, New Japan Pro Wrestling realizó el evento NJPW Super Fight In Tokyo Dome en el Tokyo Dome en Tokio, Japón. Las casi 64 mil personas que asistieron a la legendaria arena pudieron disfrutar de uno de los shows más celebrados del año en la lucha libre mundial y de ver en vivo a grandes nombres de la historia como Antonio Inoki, Lou Thesz, Tiger Mask, Bam Bam Bigelow, Vader o Stan Hansen. Echemos un vistazo a los resultados:

Combate individual : Takayuki Iizuka derrota a Osamu Matsuda

: Takayuki Iizuka derrota a Osamu Matsuda Combate en parejas : Naoki Sano y Pegasus Kid derrotan a Jushin Thunder Liger y Akira Nogami

: Naoki Sano y Pegasus Kid derrotan a y Akira Nogami Combate de tercias : Blond Outlaws (Hiro Saito, Tatsutoshi Goto y Norio Honaga) derrotan a Hiroshi Hase, Kuniaki Kobayashi y Kantaro Hoshino

: Blond Outlaws (Hiro Saito, Tatsutoshi Goto y Norio Honaga) derrotan a Hiroshi Hase, Kuniaki Kobayashi y Kantaro Hoshino URSS vs. EE.UU. : Brad Rheingans [EE.UU.] derrota a Victor Zangiev [URSS]

: Brad Rheingans [EE.UU.] derrota a Victor Zangiev [URSS] URSS vs. EE.UU. : Steve Williams [EE.UU.] derrota a Salman Hashimikov [URSS]

: [EE.UU.] derrota a Salman Hashimikov [URSS] Campeonato Mundial Peso Completo de la AWA : Masa Saito derrota a Larry Zbyszko (c) para ganar el título

: Masa Saito derrota a (c) para ganar el título NJPW vs. AJPW : Jumbo Tsuruta y Yoshiaki Yatsu [AJPW] derrotan a Kengo Kimura y Osamu Kido [NJPW]

: Jumbo Tsuruta y Yoshiaki Yatsu [AJPW] derrotan a Kengo Kimura y Osamu Kido [NJPW] NJPW vs. AJPW : Genichiro Tenryu y Tiger Mask [AJPW] derrotan a Riki Choshu y George Takano [NJPW] por cuenta fuera

: y Tiger Mask [AJPW] derrotan a Riki Choshu y George Takano [NJPW] por cuenta fuera Campeonato Peso Completo IWGP : Big Van Vader (c) vs. Stan Hansen termina sin resultado por doble cuenta fuera; Vader retiene el título

: Big Van Vader (c) vs. Stan Hansen termina sin resultado por doble cuenta fuera; Vader retiene el título Combate individual : Koji Kitao derrota a Crusher Bam Bam Bigelow; Kitao estaba haciendo su debut

: derrota a Crusher Bam Bam Bigelow; Kitao estaba haciendo su debut Combate en parejas: Antonio Inoki y Seiji Sakaguchi derrotan a Masahiro Chono y Shinya Hashimoto; el arbitro especial fue Lou Thesz

It’s Monday, February 10 in Japan!#onthisday in 1990, Vader and Stan Hansen battled in the Tokyo Dome in an eye popping (literally) battle!😵 Relive history with @njpwworld!https://t.co/OJAvtdb1zb#njpw pic.twitter.com/cyoNnUgAVz — NJPW Global (@njpwglobal) February 9, 2025

► AEW

Puede resultar extraño hablar de «historia de AEW» cuando la compañía solo tiene 6 años pero un día como hoy de 2021 Kenny Omega y KENTA se unieron para vencer a Jon Moxley y Lance Archer en una lucha Falls Count Anywhere en Dynamite. Fue el único combate que ha tenido hasta la fecha «Lil’K». «The Best Bout Machine» derrotaría a «MOX» para defender el Campeonato Mundial el mes siguiente en Revolution.

► TNA

Y para terminar esta primera edición de lo que podría ser una nueva serie de Súper Luchas, el 10 de febrero de 2008 TNA celebró su PPV Against All Odds. Fue la cuarta edición del evento de pago por visión y se celebró en el BI-LO Center en Greenville (Carolina del Sur). A continuación, destacamos los resultados. Si no los quieres conocer, sigue para ver el show completo.

Combate no televisado : Consequences Creed y Sonjay Dutt derrotan a The Rock ‘n Rave Infection (Jimmy Rave y Lance Hoyt)

: y Sonjay Dutt derrotan a The Rock ‘n Rave Infection (Jimmy Rave y Lance Hoyt) Campeonato Mundial en Parejas de TNA : The Angle Alliance ( AJ Styles y Tomko) (c) derrotan a BG James y Bob Armstrong para retener los títulos

: The Angle Alliance ( y Tomko) (c) derrotan a BG James y Bob Armstrong para retener los títulos Después de la lucha, Kip James entra corriendo y ayuda al adolorido BG James a regresar a vestidores. En la parte de atrás, Karen Angle regaña a Kurt Angle y Jeremy Borash. Quiere más romance y tiempo de calidad en su relación. Kurt le responde con un comentario gracioso, diciéndole que cada segundo que pasa con él es tiempo de calidad para ella. Luego, le echa la culpa de todo a su período y le dice que se vaya.

y Jeremy Borash. Quiere más romance y tiempo de calidad en su relación. Kurt le responde con un comentario gracioso, diciéndole que cada segundo que pasa con él es tiempo de calidad para ella. Luego, le echa la culpa de todo a su período y le dice que se vaya. Combate individual : Traci Brooks derrota a Payton Banks

: Traci Brooks Payton Banks Scott Hudson regresa. Habla con Petey Williams y Scott Steiner , quienes afirman ser los más musculosos de TNA.

, quienes afirman ser los más musculosos de TNA. Maletín Feast or Fired : Scott Steiner derrota a Petey Williams

: Scott Steiner Petey Williams En la parte de atrás, Borash le da a Angle algunos consejos sobre cómo tratar a las mujeres. AJ aparece deambulando y malinterpreta por completo la situación, creyendo que son homosexuales, o como suele decir AJ, maricones. Angle queda confundido, así que Borash sugiere que Karen y Kurt renueven sus votos. Pero no en un PPV, sino en su programa de televisión. ¡Espera un momento!

Campeonato Mundial de Beber Cerveza de TNA : Eric Young (c) derrota a James Storm para retener el título

: (c) James Storm Jim Cornette explica que la Comisión Atlética de Carolina del Sur no aprobó un combate de alambre de púas, por lo que tendrá lugar en Orlando. Usa un tomate para demostrar lo que el alambre de púas le hace a la piel humana.

Campeonato Femenino de TNA : Awesome Kong (c) derrota a ODB para retener el título

: Awesome Kong (c) ODB Barbed-Wire Massacre II : Abyss derrota a Judas Mesías

: Abyss Judas Mesías Combate individual Booker T vs. Robert Roode vs. Robert Roode termina sin decisión por doble conteo. La pelea continúa hasta el área de carga y finalmente Roode saca de un auto a Payton Banks y se va manejando.

En la parte de atrás, Kurt le cuenta a Karen su plan de renovar sus votos matrimoniales. Ella está encantada. AJ… no tanto.

Campeonato de la División X de TNA : Jay Lethal y Motor City Machine Guns derrotan a Johnny Devine (c) y Team 3D; Lethal gana el título

: Jay Lethal y Motor City Machine Guns derrotan a Johnny Devine (c) y Team 3D; Lethal gana el título Campeonato Mundial Peso Pesado de TNA: Kurt Angle (c) derrota a Christian Cage Samoa Joe para retener el título con ayuda de